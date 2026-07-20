Ballon d'or 2026 : Rodri, Messi, Yamal, Kane... Il est le favori ! La date et le lieu étonnant de la cérémonie

La Coupe du monde terminée, la course au Ballon d'or 2026 est désormais quasiment actée, mais reste indécise.

La Coupe du monde 2026 a profondément rebattu les cartes de la course au Ballon d'or 2026, dont la cérémonie est prévue le 26 octobre prochain. Avant le tournoi, l'Anglais Harry Kane faisait figure de grand favori sur Polymarket avec 26,5% de chances estimées, devant Lamine Yamal (15,5%), Kylian Mbappé (8,5%) et Lionel Messi (5,7%). Au terme de la compétition et la victoire espagnole, la hiérarchie a été totalement bouleversée.

La domination de Kane dans les pronostics avant le Mondial s'expliquait par une saison incroyable au Bayern Munich : 61 buts et 7 passes décisives en 51 matchs, assortis du titre en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne. Yamal avait lui impressionné avec 24 buts et 18 passes décisives sous les couleurs du Barça, malgré une fin de saison perturbée par une blessure. Mbappé avait de son côté terminé meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Liga avec 42 buts, mais sans le moindre trophée avec le Real Madrid... La situation de Messi était plus complexe, l'Argentin arrivait à la Coupe du monde avec un bilan en volume plus modeste que ses concurrents, ayant disputé seulement 16 matchs aux États-Unis pour 13 buts et 7 passes décisives.

La Coupe du monde a rebattu les cartes pour le Ballon d'or

Dès la phase de groupes du Mondial, les performances des joueurs ont fait évoluer les estimations. Mbappé et Messi avaient chacun inscrit six buts, contre trois pour Kane et un seul pour Yamal. Mbappé grimpait ainsi à 16,5% sur Polymarket, s'installant en deuxième position derrière Kane (20%), tandis que Messi progressait à 9,8% et Yamal reculait à 12%.

Le sacre de l'Espagne a désormais propulsé Lamine Yamal au rang de l'un des prétendants sérieux au Ballon d'or. À seulement 19 ans, l'ailier du Barça s'affiche désormais en deuxième position sur Polymarket avec 34%, juste derrière Harry Kane (37,5%), qui a terminé le tournoi avec 6 buts et 1 passe décisive. Les bookmakers confirment cette hiérarchie, Oddschecker le plaçant en tête à 1,80 devant Yamal à 2,25. Avant la finale, Lionel Messi était passé en tête des pronostics avec plus de 44% de chances estimées, porté par un tournoi de haute volée (8 buts, 4 passes décisives). La défaite de l'Argentine face à l'Espagne l'a fait s'effondrer à moins de 7% sur Polymarket. Sa cote chez Oddschecker est désormais fixée à 4, au même niveau que Rodri, élu pourtant meilleur joueur de la Coupe du monde... On pourrait également citer un certain Fabian Ruiz qui a tout de même enchaîné la Ligue des champions et la Coupe du monde en quelques mois.

Des chances pour Mbappé au Ballon d'or ?

Kylian Mbappé a terminé la Coupe du monde comme meilleur buteur du tournoi, avec 10 buts et 4 passes décisives, empochant ainsi le Soulier d'or pour la 2e édition consécutive. Malgré ce bilan individuel remarquable, l'élimination de la France en demi-finales par l'Espagne l'a fait reculer à environ 12% sur Polymarket, contre 33,5% avant le match. Les bookmakers le classent en cinquième position avec une cote de 4,50. Derrière les cinq principaux candidats, Ousmane Dembélé et Michael Olise figurent également parmi les outsiders au Ballon d'or.

Date et lieu de la cérémonie du Ballon d'or

La cérémonie aura lieu le lundi 26 octobre prochain à Londres, dans la capitale anglaise, plutôt qu'à Paris. Pour cette 70e édition anniversaire, l'organisation a ciblé l'Angleterre en hommage au premier vainqueur du trophée créé en 1956 par le magazine France Football, l'international anglais Stanley Matthews, qui évoluait à Blackpool. Le lauréat et la lauréate seront élus par un jury de journalistes internationaux, 100 chez les hommes, issus des 100 premiers pays au classement FIFA, et 50 chez les femmes, issus des 50 premiers pays au classement FIFA.