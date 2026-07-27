Staff, soeur, femme et enfants... Les proches de Zinédine Zidane

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Véronique, la femme de Zinédine Zidane

La légende française est mariée à sa femme Véronique depuis 1994. Les deux se sont mariés au château du Haillan à Bordeaux où il était à l'époque le meneur de jeu de l'équipe de Bordeaux.
©  SIPA (publiée le 21/07/2026)

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Florian Gregoire