Michael Olise : père d'une fille de 20 mois, il refuserait de payer la pension alimentaire selon le témoignage de son ex compagne

Michael Olise refuserait de payer la pension alimentaire de sa fille de 20 mois, deux versions s'opposent.

Michael Olise revient d'une Coupe du monde assez incroyable sur le plan individuel, devenant le meilleur passeur de l'histoire de la compétition sur une édition avec sept passes décisives. Mais le retour à la réalité est brutal pour la grande star des Bleus qui se retrouve au cœur d'une polémique personnelle. Son ex-compagne allemande de 34 ans a livré un témoignage au journal Bild, révélant un conflit autour de la reconnaissance et de l'entretien de leur fille de 20 mois. L'affaire fait l'effet d'un choc en Allemagne et va certainement faire grand bruit en France.

Selon la mère de la petite fille, la relation avec Michael Olise remonte à la période où le joueur évoluait à Crystal Palace. "Quand il a voulu m'embrasser lors de notre première rencontre, je l'ai arrêtée et je lui ai dit qu'on ferait mieux d'apprendre à mieux se connaître. Il l'a accepté. À partir de là, je me rendais régulièrement à Londres." C'est seulement deux semaines après leur séparation qu'elle a appris sa grossesse. Toujours selon cette dernière, Olise a reconnu sa fille de 20 mois à la suite d'un test de paternité, mais selon son ex-compagne, il refuserait catégoriquement de la rencontrer. Tous les échanges entre les deux parents passent exclusivement par leurs avocats respectifs. "Il ne me parle pas non plus et se contente d'envoyer ses avocats à sa place", déplore-t-elle.

"Pas judicieux de voir l'enfant" et un problème de pension pour Michael Olise

La mère a rapporté le contenu des communications reçues de l'entourage du footballeur. Les avocats d'Olise lui auraient transmis des lettres indiquant "qu'il 'ne serait pas judicieux que leur client voie l'enfant'". Le litige porte également sur la pension réclamée par la mère. Selon elle, les représentants d'Olise auraient d'abord proposé 836,50 euros par mois, puis 2 000 euros, sans qu'aucun versement n'ait jamais été effectué. Elle avait pour sa part demandé 60 000 euros mensuels devant la justice française, une demande qui n'aurait pas abouti selon la presse allemande. L'entourage du joueur réfute l'accusation de refus d'assumer financièrement sa paternité. Selon cette version, une somme supérieure au plafond habituellement prévu par le barème allemand aurait été proposée dès la naissance de l'enfant, mais la mère n'aurait pas fourni les informations bancaires nécessaires au paiement. La mère conteste également cette présentation des faits, laissant les deux parties dans une version diamétralement opposée.