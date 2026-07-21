Vinicius Jr : il a refait son visage après la Coupe du monde et est méconnaissable, la photo

Vinicius Jr aurait fait une intervention chirurgicale pour modifier son visage après la Coupe du monde.

Des photos et vidéos de Vinicius Jr ont suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux après son retour au Brésil à la suite d'une Coupe du monde encore une fois ratée pour le pays. L'attaquant du Real Madrid, 26 ans, a été photographié et filmé à l'aéroport de Goiânia aux côtés de sa compagne, l'influenceuse Virginia Fonseca, visiblement transformé physiquement. Il s'était rendu sur place pour l'inauguration de la première salle de sport de sa compagne.

Selon les médias brésiliens Portal Leodias et TMC, Vinicius aurait eu recours à une génioplastie, une intervention chirurgicale visant à harmoniser la position du menton par rapport au reste du visage. L'opération aurait été réalisée par le chirurgien dermatologue Alessandro Alarcão, réputé pour traiter de nombreuses célébrités au Brésil, à l'issue de la Coupe du monde. La clinique aurait adopté des mesures de sécurité exceptionnelles, fermant ses portes au public le jour de l'intervention pour ne recevoir que le joueur.

SURRÉALISTE !



La star brésilienne Vinícius Júnior a subi aujourdhui une génioplastie esthétique visant à harmoniser la forme de son menton



Il est totalement méconnaissable. pic.twitter.com/IIkKtKULeJ — FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) July 20, 2026

Malgré les précautions prises, la nouvelle s'est rapidement répandue dès la première apparition publique du joueur. Sur les réseaux sociaux, certains ont d'abord évoqué des images retouchées par intelligence artificielle avant que l'hypothèse d'une chirurgie esthétique soit validée...