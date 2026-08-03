Le programme des matchs amicaux des clubs de Ligue 1
Retrouvez le programme complet des matchs amicaux des clubs de Ligue 1 pour cet été.
Le championnat de France de Ligue 1 reprend ses droits au milieu du mois d'août avec un Marseille - Strasbourg pour lancer la nouvelle saison post Coupe du monde. Les matchs amicaux ont déjà débuté depuis plusieurs semaines et certains clubs sont déjà en phase de préparation finale. L'Olympique Lyonnais, engagé dans les tours préliminaires de la Ligue des champions, a déjà terminé cette phase de préparation. Sachant que cette années, les choses sont un peu particulières en raison des vacances prolongées à cause de la Coupe du monde de football qui s'est terminée à la fin du mois de juillet.
Le programme complet
- Angers SCO
- Samedi 1er août : Le Mans FC
- Samedi 8 août : FC Lorient
- Samedi 15 août : Paris FC
- AJ Auxerre
- Samedi 1er août : FC Sochaux-Montbéliard (L2)
- Samedi 8 août : ESTAC Troyes
- Mercredi 12 août : Paris FC
- Samedi 15 août : Werder Brême (ALL)
- Stade Brestois 29
- Samedi 1er août : EA Guingamp (L2)
- Mercredi 5 août : Saint-Brieuc (N1)
- Samedi 8 août : Venezia FC (ITA)
- Dimanche 16 août : Nottingham Forest (ANG)
- Havre AC
- Mardi 4 août : Ipswich Town (ANG)
- Samedi 15 août : Le Mans FC (L1)
- RC Lens
- Samedi 8 août : Sunderland AFC (ANG)
- LOSC Lille
- Samedi 1er août : Louvain (BEL)
- Samedi 15 août : Everton (ANG)
- FC Lorient
- Mardi 4 août : UNFP FC
- Samedi 8 août : Angers SCO
- Samedi 15 août : SV 07 Elversberg (ALL)
- Le Mans FC
- Samedi 1er août : Angers SCO
- Samedi 8 août : UNFP FC
- Samedi 15 août : Havre AC
- Olympique de Marseille
- Dimanche 9 août : Athletic Bilbao (ESP)
- AS Monaco
- Jeudi 6 août : Getafe (ESP)
- Dimanche 9 août : Liverpool (ANG)
- OGC Nice
- Samedi 8 août : Cagliari (ITA)
- Samedi 15 août : Hull City (ANG)
- Paris FC
- Samedi 1er août : VfB Stuttgart (ALL)
- Mercredi 12 août : AJ Auxerre
- Samedi 15 août : Angers SCO
- Paris Saint-Germain
- Mercredi 5 août : RCD Mallorca (ESP)
- Samedi 8 août : Manchester United (ANG)
- Stade Rennais FC
- Dimanche 2 août : Galatasaray (TUR)
- Samedi 8 août : Brentford XI (ANG) et Brentford FC (ANG)
- Samedi 15 août : Sunderland (ANG)
- RC Strasbourg Alsace
- Mardi 4 août : SV Elversberg (ALL)
- Samedi 8 août : SC Fribourg (ALL)
- Dimanche 16 août : Newcastle (ANG)
- ESTAC Troyes
- Samedi 8 août : AJ Auxerre
- Samedi 15 août : à déterminer