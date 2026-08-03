Ligue 3 : qu'est ce que cette nouvelle ligue qui fait son apparition cette saison ?

Ligue 1, Ligue 2 et désormais Ligue 3 sont au programme cette saison.

Une nouvelle compétition voit le jour au début du mois d'août avec la Ligue 3 qui débutera officiellement le samedi 8 août prochain à la place du championnat de France de national. Une façon de professionnaliser un peu plus le 3e échelon français. Pas de grosse révolution sur le principe, les deux premiers clubs du championnat seront directement promus en Ligue 2 BKT, les équipes classées de la 3e à la 6e place disputeront des Play-offs d'accession. Le vainqueur affrontera le 16e de Ligue 2 BKT lors d'un barrage aller-retour pour une montée supplémentaire. Les trois derniers clubs seront relégués dans la division inférieure.

La Ligue 3 devrait être programmée le jeudi soir et le samedi après-midi, vers 15 heures. Ces créneaux ont été choisis pour ne pas entrer en concurrence avec les matchs de Ligue 1, dont Ligue 1+ détient l'intégralité des droits jusqu'en 2029. Cela garantit une exposition distincte pour la nouvelle compétition.

Il y aura également la présence d'un "challenge" permettant à un entraîneur de solliciter une vérification par la vidéo d'une décision prise par l'arbitre va être mis en place. Le Football Video Support, qui est une VAR un peu allégée pour les clubs de Ligue 3, permettra à chaque entraîneur de solliciter deux fois par match un challenge pour vérifier une décision qui a été prise par l'arbitre sur des actions précises : le but, le pénalty, le carton rouge et une erreur d'identité.

Toutes les équipes présentes : Amiens SC, SC Bastia, US Thionville-Lusitanos, AS Cannes, La Roche Vendée Football, FC Fleury, SM Caen, FC Versailles, US Orléans, Le Puy Foot, US Concarneau, Valenciennes FC, FC Villefranche Beaujolais, Aubagne FC, Paris 13 Atletico, Bourg-en-Bresse Péronnas 01, US Quevilly-Rouen, FC Rouen ou Stade Lavallois.