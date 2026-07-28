EN DIRECT, Zinédine Zidane : suivez la conférence de presse pour présenter le nouveau sélectionneur des Bleus

Zinédine Zidane va être nommé sélectionneur de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps ce mardi 28 juillet. Suivez la conférence de presse de présentation en direct.

L'essentiel

En direct

11:07 - La conférence de presse et les détails de la rencontre entre Diallo et Zidane "La Fédération est prête. Dès février 2025, j'ai rencontré Zinédine Zidane. J'ai pris contact avec lui pour lui proposer une mission à la tête de notre Équipe de France. Zinédine est une des légendes du football français et depuis de nombreuses années il avait fait savoir que l'un de ses rêves était de diriger l'équipe de France. Du côté de la Fédération, l'envie d'avoir quelqu'un avec une aura pour diriger l'une des meilleures formations du football du monde."

11:04 - Philippe Diallo rend hommage à Didier Deschamps "Je veux aussi rendre hommage à Didier Deschamps parce que, pendant 14 ans, il a remis l'Équipe de France au sommet. Il a redressé l'image de cette sélection après Knysna. Au moment où se finit ce cycle, il est important d'avoir cette reconnaissance et cette gratitude."

11:03 - "Un moment exceptionnel", assure Philippe Diallo "C''est un moment exceptionnel que nous vivons ce matin à l'occasion de cette conférence de presse. Près de 14 ans que la Fédération n'avait pas été confronté à cette situation de choisir un nouveau sélectionneur pour l'Équipe de France. Exceptionnel aussi avec la personne qui est assise à côté de moi."

11:02 - La conférence de presse débute ! Après une grosse séance photo, Zinédine Zidane et Philippe Diallo vont désormais s'exprimer.

11:01 - Zinédine Zidane est là ! C'EST OFFICIEL ! Zinédine Zidane va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus entre en compagnie de Philippe Diallo.

10:58 - Suivez la présentation en direct Elle est désormais imminente ! La conférence de presse de présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe de France va débuter dans une poignée de secondes au siège de la FFF. Zinédine Zidane devrait bientôt apparaître aux côtés du président de la Fédération française de football Philippe Diallo.

10:50 - Plus que dix minutes avant de découvrir le nouveau visage du sélectionneur des Bleus Saut improbable retournement de situation, c'est Zinédine Zidane qui devrait accompagner Philippe Diallo, le président de la FFF, pour cette conférence de presse. Encore 10 petites minutes !

10:41 - Deux titres majeurs en Équipe de France pour Zinédine Zidane En tant que joueur, Zinédine Zidane est devenu une véritable icône du football français. Vainqueur de la Coupe du monde 1998, avec un doublé en finale, et Ballon d'or la même année, le mythique numéro 10 français avait enchainé deux ans plus tard en remportant l'Euro 2000. Même si sa fin d'aventure avec les Bleus reste ternie par un terrible coup de tête et une exclusion en finale de Coupe du monde, Zinédine Zidane est souvent vu, par les supporters, comme le plus grand joueur de l'histoire de l'Équipe de France.

10:29 - Les médias, un exercice pas vraiment apprécié de Zinédine Zidane Selon L'Équipe, le nouveau sélectionneur des Bleus aurait bien aimé éviter cette conférence de presse de présentation. Une annonce dans un communiqué aurait ravi ZZ qui n'est pas toujours très à l'aise face aux médias. Mais une nouvelle ère commence pour le coach de l'Équipe de France qui va devoir très régulièrement se coller à l'exercice médiatique.

10:18 - La présentation de Zinédine Zidane, un évènement médiatique important Dans une quarantaine de minutes maintenant, les médias sportifs du monde entier ne vont parler que de ça ! Zinédine Zidane va être intronisé à la tête de l'Équipe de France. Selon L'Equipe, 120 journalistes et photographes ont été accrédités pour l'occasion et assisteront à la conférence de presse au siège de la Fédération française de football.

10:09 - Cinq années discrètes pour Zinédine Zidane Parti du Real Madrid il y a maintenant cinq ans, le nouveau sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane n'a fait que de rares apparitions dans les médias. Présent ces derniers temps à la Coupe du monde 2026, notamment, pour le match de son fils Luca lors d'Argentine - Algérie, l'ancien capitaine de l'équipe de France avait participé à plusieurs galas ou encore des matchs caritatifs durant son absence sur les bancs de touche. ZZ a aussi été présent lors de grands évènements et pas seulement puisqu'il y a pris part. Porteur de flamme lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024, il a aussi donné le départ des 24h du Mans ou remis le Ballon d'or à son ancien joueur Karim Benzema.

10:00 - La conférence de presse de présentation de Zidane dans une heure H-1 avant la grande présentation du tout nouveau sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane. La conférence de presse a été programmée à 11h précisément.

09:43 - Nouveau secteur médical pour Zidane Le secteur médical sera rebâti autour du docteur Hervé Collado. Ce médecin marseillais (54 ans), spécialisé en traumatologie, est passé par le centre de formation du FC Martigues et a été un adversaire de ZZ chez les jeunes. Il est le fils de l'ancien dirigeant lensois et président du FC Istres, Francis Collado, où il a exercé en L2. Il a également suivi l'équipe de France féminine entre 2012 et 2016.

09:27 - Le sort du staff sortant et la question des CDI, un dossier délicat La FFF doit gérer en parallèle la situation du staff de Didier Deschamps, dont certains membres sont employés en CDI. La question du maintien ou non de Mohamed Sanhadji, l'officier de sécurité historique des Bleus employé en CDD, se pose également. Ce dernier, proche de Zidane, avait été mis à la retraite anticipée par sa hiérarchie en raison d'un don reçu de la famille Mbappé, avant d'être rappelé pour la dernière Coupe du monde.

09:11 - Première échéance pour Zidane : quatre matchs de Ligue des nations fin septembre et début octobre La première trêve internationale pour Zidane est programmée fin septembre et début octobre, avec quatre rencontres de Ligue des nations au menu. Les Bleus affronteront la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre), l'Italie (2 octobre) et à nouveau la Belgique (5 octobre). Tous ces matchs seront diffusés sur TF1, comme le sera l'Euro 2028, première compétition majeure du nouveau sélectionneur.

08:56 - Bettoni, Msaidie, Dupont, Barthez et Diomède autour de Zidane Zinédine Zidane sera entouré de ses deux plus proches collaborateurs, David Bettoni et Hamidou Msaidie, avec qui il composera le reste de l'équipe. Le préparateur physique Grégory Dupont devrait également intégrer le staff. Les anciens champions du monde 1998 Fabien Barthez et Bernard Diomède sont eux aussi attendus dans ce nouveau dispositif.

08:41 - Un staff largement renouvelé pour Zidane, avec une volonté de féminisation Le mois d'août sera consacré à la finalisation du nouveau staff, qui devrait être très largement renouvelé et élargi. La FFF affiche la volonté de féminiser certaines fonctions au sein de cette nouvelle organisation. Certains membres pourraient n'entrer en fonction qu'au début du mois de septembre.

08:28 - La FFF voulait rendre hommage à Deschamps, il a décliné La Fédération souhaitait rendre un hommage officiel à Didier Deschamps pour clore son mandat de 14 ans, mais le sélectionneur n'a pas donné suite. Deschamps a néanmoins tenu à adresser un long message de remerciements aux salariés de la FFF, très apprécié en interne. La passation de pouvoir se fait ainsi sans cérémonie particulière en son honneur.

08:11 - Les échanges entre Zidane et la FFF durent depuis plusieurs mois Les discussions entre Zinédine Zidane et Philippe Diallo, le président de la FFF, sont régulières depuis plusieurs mois. Le staff du futur sélectionneur se construit progressivement depuis cette période. Le contrat de Zidane serait prévu pour une durée de quatre ans.

07:52 - Un plafond légal de 450 000 euros annuels, mais une dérogation possible Une réforme du sport professionnel français, adoptée le 8 juillet par l'Assemblée nationale et le Sénat, fixe désormais un plafond de 450 000 euros par an pour les salaires au sein des fédérations sportives. Ce plafond pourrait néanmoins être dépassé grâce à une dérogation accordée par le ministre des Sports. La ministre Marina Ferrari a d'ailleurs déclaré lundi dernier sur RTL que "quand on est sur des postes comme ça, de sélection nationale, partout dans le monde, ce sont des postes qui coûtent effectivement un peu d'argent."

07:31 - Un salaire mensuel pouvant atteindre 450 000 euros avec les primes Selon RMC Sport, Zidane pourrait percevoir 300 000 euros par mois hors primes, un montant susceptible de grimper à 450 000 euros mensuels si les primes sont incluses. À titre de comparaison, Didier Deschamps touchait 3,8 millions d'euros par an. Au Real Madrid, Zidane gagnait quant à lui près de 12 millions d'euros annuels.