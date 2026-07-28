Didier Deschamps : il a refusé l'hommage de la FFF, de grosses tensions avec Philippe Diallo

Didier Deschamps n'est plus sélectionneur de l'équipe de France et il n'y aura pas d'hommage de la part de la FFF.

En terminant 4e de la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps a mis un terme à son mandat de 14 ans chez les Bleus sur un petit échec. Alors qu'on aurait pu attendre un grand hommage pour l'ancien champion du monde, Didier Deschamps a refusé l'hommage que lui proposait la Fédération française de football à l'issue de la Coupe du monde 2026, selon L'Equipe. Un geste qui illustre des tensions profondes entre le sélectionneur et la direction de la FFF, incarnée par son président Philippe Diallo.

Les premières tensions seraient apparues dès mars, avant un déplacement à Boston. Le staff aurait découvert une interview de Philippe Diallo dans laquelle ce dernier annonçait déjà connaître le nom du futur sélectionneur, une déclaration perçue comme un manque flagrant de considération envers Deschamps, encore en fonction. À l'approche de la Coupe du monde, le staff technique avait réclamé l'installation d'un dispositif de cryothérapie pour préparer les joueurs aux fortes chaleurs de l'est des États-Unis. La FFF avait d'abord refusé pour des raisons budgétaires, avant de céder sous la pression insistante de Kylian Mbappé.

Des privilèges pour les membres de la FFF qui ne passent pas

Alors que des membres des familles de joueurs peinaient à obtenir des places pour la Coupe du monde, treize membres du comité exécutif de la FFF et plusieurs salariés ont voyagé en classe affaires pour un coût avoisinant 120 000 euros. Les soirs de match, les dirigeants disposaient même d'un espace de réception distinct, jugé bien plus privilégié que celui réservé aux proches des internationaux.

Philippe Diallo souhaitait également repousser le versement des primes aux demi-finales, contre les huitièmes auparavant. Kylian Mbappé aurait directement rappelé au président qu'atteindre un huitième ou un quart de finale d'une Coupe du monde représentait une valeur sportive réelle. Le capitaine a finalement obtenu un accord plus avantageux pour le groupe.

"Un environnement irrespirable" pour Deschamps

"J'ai décidé que ça devait s'arrêter (...), pas pour moi, mais pour le bien de l'équipe de France. Il y avait un environnement tellement irrespirable par rapport à moi... L'équipe de France ne mérite pas ça" a également lancé le sélectionneur Didier Deschamps après la défaite face à l'Angleterre, montrant les tensions et les crispations entre la FFF et le sélectionneur.