Vente de la Coupe du monde : "Le football n'appartient à personne", le projet de la Fifa fait polémique et provoque l'indignation de la France et des autres fédérations

Gianni Infantino a lancé une bombe ce mercredi 29 juillet avec un projet de vente de la Coupe du monde.

Une décision qui fait polémique et qui fait particulièrement réagir les acteurs du football ce mercredi 29 juillet. La Fifa a présenté ce 28 juillet au soir le projet d'une nouvelle filiale, baptisée "Fifa Forward Enterprise" (FFE), destinée à gérer ses droits commerciaux et l'organisation opérationnelle de ses tournois, dont la Coupe du monde. Cette structure resterait majoritairement détenue par la Fifa, mais une levée de fonds pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars serait organisée auprès d'investisseurs privés minoritaires "de long terme".

Selon la Fifa, association à but non lucratif, ce mécanisme permettrait de faire passer le financement de chaque fédération nationale de 8 à 20 millions de dollars pour le cycle 2027-2030. L'instance affirme que ces fonds pourraient "élargir l'accès au football, renforcer les infrastructures et les opportunités offertes dans le monde entier". Le projet reste toutefois subordonné à l'approbation de la majorité des associations membres et du Conseil de la Fifa. La Fifa a précisé que c'est le fonds Thrive Eternal, créé par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, tout simplement le gendre de Donald Trump, qui "devrait diriger le groupe d'investisseurs proposé pour la FFE".

Selon le média britannique The Times, qui a révélé le projet avant la communication officielle de la Fifa, Gianni Infantino serait pressenti pour diriger lui-même la FFE une fois son mandat à la tête de l'instance terminé. Ce poste lui permettrait de percevoir plusieurs dizaines de millions de dollars par an.

La colère de l'UEFA et des Fédérations

Avant même la communication officielle de la Fifa, l'UEFA a vigoureusement condamné le projet, estimant qu'il "franchit une ligne que les institutions dirigeantes du football ne devraient jamais franchir". L'instance européenne a appelé "toutes les fédérations nationales" et "tous les acteurs concernés" à prendre la chose "très au sérieux", ajoutant : "L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à marchander, surtout sans aucune transparence quant aux bénéficiaires financiers. Le football n'appartient à personne. La Fifa n'a pas le droit de le vendre."

La Concacaf, qui régit le football en Amérique du Nord, centrale et aux Caraïbes, s'est dite "profondément préoccupée", regrettant n'avoir été informée que par les médias "sans discussion préalable avec les organes de gouvernance et les parties prenantes concernés". La Fédération asiatique (AFC) a de son côté exprimé sa déception de ne pas avoir "été consultée au sujet de cette proposition", soulignant que "des initiatives d'une telle ampleur et aux conséquences aussi importantes doivent reposer sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et de consultation véritable."

La France, l'Espagne et l'Angleterre montent au créneau

En France, le président de la FFF Philippe Diallo a jugé sur France Inter que ce projet "soulève beaucoup d'interrogations". La Fédération anglaise a exprimé sa surprise et s'est dite "profondément préoccupée par l'absence de processus et de gouvernance qui a conduit à cette situation". Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a quant à lui écrit sur X : "Les compétitions et les droits commerciaux de la Fifa ne sont pas le patrimoine personnel d'Infantino. Celui qui mélange politique, discipline, argent et pouvoir sans transparence ne peut rien diriger. Infantino n'est pas la solution à la gouvernance de la Fifa. C'est le problème." Le vice-président de la Fédération allemande Hans-Joachim Watzke a confié au magazine Kicker que "de nombreux acteurs du football européen considèrent les projets de la Fifa comme une attaque absolue contre le football" et qu'il partage cette position.

Les élus politiques prennent également position contre la FIFA

Le commissaire européen Glenn Micallef a alerté sur les risques de conflits d'intérêts, estimant que "lorsque les pouvoirs réglementaires de la Fifa s'alignent sur les intérêts financiers d'entités privées", cela "soulève de profondes questions concernant la gouvernance, l'indépendance" et "d'importantes questions en matière de droit de la concurrence". Le Premier ministre britannique Andy Burnham a lui tranché : "La Coupe du monde n'est pas un produit. C'est la plus grande compétition sportive au monde, et personne n'a jamais eu le droit de la vendre. Une fois qu'on en a vendu une partie, on a tout vendu."