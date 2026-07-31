Franco Baresi : de quoi est morte la légende de l'AC Milan ? Une maladie et santé fragile évoquées, les hommages

FRANCO BARESI. Le défenseur italien et figure légendaire de l'AC Milan, Franco Baresi, est mort ce vendredi 31 juillet à l'âge de 66 ans.

Le football italien est en deuil. L'AC Milan annonce la mort de Franco Baresi ce vendredi 31 juillet 2026. Le footballeur qui a été le capitaine de l'équipe italienne pendant une vingtaine d'année s'en est allé à l'âge de 66 ans. Figure du ballon rond italien, celui qui occupait le poste de défenseur central a joué 719 fois avec l'AC Milan.

L'AC Milan n'a pas précisé les causes exactes du décès de Franco Baresi, mais l'homme était malade depuis plusieurs mois selon les informations d'Eurosport. Le footballeur, devenu vice-président d'honneur de l'AC Milan, avait subi une opération des poumons en août 2025 pour l'ablation d'un nodule pulmonaire repéré lors d'examens médicaux de routine. Franco Baresi et son club du coeur avaient donné des nouvelles à sa sortie de l'hôpital. L'ancien joueur devait alors suivre "un traitement de consolidation basé sur l’immunothérapie". "Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour retrouver la forme", avait confié Franco Baresi, se souvient La Dépêche.

Le club milanais pleure la disparition de Franco Baresi. "Son exemple et sa profondeur humaine resteront à jamais, tout comme son maillot numéro 6, une partie intégrante et fondamentale de l'ADN et du parcours" de l'AC Milan, écrit-il sur X. Il adresse aussi ses condoléances "à toute la famille de Franco Baresi". Ces condoléances "sont aussi celles que chaque supporter Rossonero ressent également en cette période difficile". Franco Baresi a été un des piliers de Milan durant les années 80 et 90, période à laquelle il a été sacré champion d'Europe en 1989, 90 et 94 tout en remportant 6 titres de champion d'Italie. Avec la sélection italienne, il avait remporté le titre mondial en 1982 lors de la Coupe du monde disputée en Espagne et atteint la finale en 1994. Face au Brésil, il avait manqué son tir au but quelques minutes avant le raté mythique de Roberto Baggio offrant la Coupe du monde au Brésil.

Le palmarès exceptionnel de Baresi avec l'AC Milan

Au terme de sa carrière, Baresi a remporté trois Ligues des Champions (1989, 1990, 1994), six titres de champion d'Italie (1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996), deux Coupes intercontinentales, trois Supercoupes d'Europe et quatre Supercoupes d'Italie. Il a également été deux fois champion de Serie B (1981 et 1983) et vainqueur de la Coupe Mitropa en 1982. Son palmarès en fait l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club milanais. Baresi a également été élu deuxième au Ballon d'Or 1989, meilleur footballeur de Serie A en 1990, et nommé dans l'équipe-type de la Coupe du monde 1990. Il figure parmi les 100 meilleurs joueurs de l'histoire selon le FIFA 100 établi en 2004, et a été introduit à l'Italian Football Hall of Fame en 2013. La revue World Soccer l'a classé 19e meilleur joueur du XXe siècle.

Baresi, un pilier de l'Italie

Baresi a disputé 81 matchs avec la Nazionale, inscrivant un seul but, sur penalty le 20 février 1988 contre l'Union Soviétique, ce qui fait de lui le 8e joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe d'Italie. Il a participé à l'Euro 1988, à la Coupe du monde 1990 et à celle de 1994, portant le brassard de capitaine sous les ordres d'Azeglio Vicini puis d'Arrigo Sacchi. Il avait remporté la Coupe du monde 1982 sans jouer une seule minute, le poste de libero étant alors réservé à Gaetano Scirea. Après le titre mondial de 1982, le sélectionneur Enzo Bearzot tente de convaincre Baresi de jouer milieu défensif pour l'équipe d'Italie, mais ce dernier refuse. Cette décision lui coûte sa place en équipe nationale et l'écarte de la Coupe du monde 1986. Il retrouve grâce aux yeux de la sélection lorsqu'Azeglio Vicini prend les commandes et le réinstalle dans son rôle de libero et de capitaine. Blessé au ménisque lors du Mondial 1994, Baresi est absent pendant quatre matches avant de revenir, opéré, pour disputer la finale contre le Brésil. Il livre une prestation exceptionnelle, saluée d'un 9 par la Gazzetta dello Sport. Pourtant, la séance de tirs au but tourne au drame puisque Baresi rate le premier penalty, suivi par Daniele Massaro et Roberto Baggio, et l'Italie s'incline en finale.

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