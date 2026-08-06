La Liga sur DAZN : coup de tonnerre pour BeIn Sports, à quel prix sera l'abonnement ?

C'est la fin d'une ère : après quatorze ans, la Liga quitte beIN Sports pour rejoindre DAZN et Disney+. Voici les premières infos sur la diffusion et les abonnements.

C'est un choc sur le marché des droits télévisuels et un petit événement pour les fans de football. Il faudra s'y faire, le football espagnol ne sera plus diffusé en France sur la chaîne BeIN Sports. La chaîne qatarie était détentrice de ces droits (dont la fameuse affiche FC Barcelone - Real Madrid, le "Clasico") sans discontinuer depuis 14 ans. Soit la date de son lancement en France en 2012 ! Son duo phare de commentateurs composé de Benjamin Da Silva et du volubile Omar Da Fonseca est donc orphelin de sa compétition fétiche.

La Liga espagnole a annoncé l'information ce jeudi 6 août dans un communiqué, donnant l'identité des nouveaux diffuseurs. "Disney+ et DAZN seront les nouveaux diffuseurs de la Liga en France pour les saisons 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029, proposant l'intégralité des 380 matchs de la compétition", indique l'instance. "Cet accord renforce la présence de La Liga sur un marché stratégique en associant les capacités de distribution de DAZN à l'écosystème de Disney+ et d'ESPN, afin de porter la compétition auprès d'un public encore plus large."

Pour les fans français, l'enjeu est de taille. Si Antoine Griezmann a quitté l'Atlético de Madrid et le championnat espagnol cet été pour Orlando, plusieurs joueurs de l'équipe de France évoluent en Espagne, à commencer par son capitaine Kylian Mbappé mais aussi Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, eux aussi au Real Madrid, ou encore Jules Koundé (FC Barcelone). Suivre leurs performances chaque semaine passera donc par de nouvelles plateformes... et donc de nouveaux abonnements !

Comment sera diffusée la Liga en France ? Un partage entre Disney+ et DAZN ?

Javier Tebas, le patron de la Liga, a détaillé le dispositif. "Après de nombreuses années durant lesquelles nous avons été très satisfaits de beIN Sports, nous avions besoin d'un changement. Celui-ci se fera avec Disney+ et DAZN", a-t-il confirmé dans une interview accordée à RMC Sport. Bonne nouvelle : nul besoin de cumuler deux abonnements pour tout voir.

"Les deux opérateurs proposeront l'intégralité des dix matchs de chaque journée. Ils disposeront donc du même produit. Les supporters pourront choisir la plateforme à laquelle ils souhaitent s'abonner. Je pense qu'il s'agit d'un avantage important pour les amateurs français de football et de football espagnol", précise le dirigeant à l'After Foot de RMC. Chaque plateforme détiendra ainsi 100 % des droits, sans répartition des matchs.

Reste une différence de philosophie entre les deux diffuseurs. "Ce sont deux plateformes différentes: l'une est davantage spécialisée dans le sport, tandis que Disney+ ne propose pas uniquement du contenu sportif. À notre avis, elles se compléteront très bien en France", a expliqué Javier Tebas.

Quel abonnement DAZN faut-il choisir ? Quel prix pour suivre la Liga sur Disney + ?

La plateforme DAZN a diffusé la Ligue 1 durant une seule saison avant que les droits ne soient repris par Ligue 1 +, mais DAZN existe bien toujours dans l'Hexagone et propose plusieurs types d'abonnement. Aujourd'hui, elle mise sur des offres progressives. La formule "Tout DAZN" est accessible dès 10,99€/mois et donne accès à la Serie A, la Coppa Italia, la Copa del Rey, la Betclic ÉLITE, FIFA+, plus de 180 combats par an, et "bien plus", promet la chaîne. La Liga sera-t-elle inclus à ce même prix ? Il faudra encore patienter pour le savoir mais les fans de foot espagnol pourront donc y suivre le championnat et la Coupe d'Espagne, la Copa del Rey.

Pour les amateurs de football français souhaitant y ajouter le championnat de France, l'offre "DAZN + Ligue 1+" est aujourd'hui proposée dès 14,99€/mois, avec 100% de la Ligue 1 McDonald's sur Ligue 1+.

Disney+, l'autre grand gagnant de ce nouvel accord, s'appuie sur son écosystème mêlant films, séries et sport via ESPN. La Liga y côtoiera un catalogue déjà bien fourni, une combinaison pensée pour, selon les termes du communiqué, "porter la compétition auprès d'un public encore plus large" et "toucher le plus grand nombre possible de supporters" sur ce marché jugé stratégique. Disney + est accessible à partir de 6,99 euros par mois mais l'offre comprenant la Liga n'a pas encore été précisée.