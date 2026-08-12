DIRECT. PSG - Aston Villa : Doué délivre Paris... suivez le match

Mathias Merlo

DIRECT. PSG - Aston Villa : Doué délivre Paris... suivez le match C'est parti à Salzbourg ! Dans cette Supercoupe de l'UEFA, le PSG, tentant du titre, a repris l'avantage face à Aston Villa (2-1). Kvaratskhelia et Doué sont les buteurs du côté parisien. Madjo avait égalisé.

Score PSG
PSG
2 : 1-
Score Aston Villa
Aston Villa
En direct

22:46 - Luis Enrique réalise un dernier changement (88e)

Lui aussi buteur, Kvaratskhelia laisse sa place à Lucas Beraldo. Il reste deux minutes dans le temps réglementaire. 

22:45 - Le PSG réalise un nouveau changement (86e)

Désiré Doué, buteur dans cette Supercoupe de l'UEFA, cède sa place à Mayulu. 

22:43 - Marquinhos réalise une solide intervention (85e)

Le capitaine du PSG a mis son pied en opposition sur un centre au sol d'Hemmings. Aston Villa finit fort ! 

22:42 - Dembélé réalise une mauvaise entrée (83e)

Le Ballon d'Or est très imprécis techniquement et gâche plusieurs opportunités de contre-attaque. 

22:40 - Alysson s'est manqué ! (82e)

En contre-attaque, les joueurs d'Aston Villa se retrouvent dans une position de trois contre trois. Décalé par Abraham, l'ailier brésilien a raté son centre. C'était très chaud pour le PSG ! 

22:39 - Aston Villa réalise deux changements (80e)

Mings et Barkley entrent en jeu. Torres et Joao Gomes quittent la pelouse. 

22:35 - Les erreurs techniques se multiplient (79e)

Les acteurs des deux équipes sont fatigués. Pour rappel, c'est le premier match officiel de cette saison. 

22:34 - Paris réalise deux changements (75e)

Nuno Mendes et Joao Neves regagnent le banc. Fabian Ruiz et Lucas Hernandez sont désormais sur le terrain. 

22:33 - Safonov sauve encore le PSG (74e)

Le gardien russe a repoussé un centre au sol très dangereux d'Alysson. Paris est à la peine physiquement. 

22:31 - Aston Villa réalise trois changements (73e)

Kamara, McGinn et Madjo quittent le terrain. Abraham, Alysson et Bogarde entrent en jeu à l'aube du dernier quart d'heure. 

22:30 - Bizot empêche le PSG de réaliser le break (71e)

À 30 mètres, Nuno Mendes envoie un missile vers la cage d'Aston Villa. L'ex-gardien de Strasbourg était attentif pour repousser des deux poings. 

22:25 - Le PSG fait courir Aston Villa (69e)

Les Parisiens essaient d'épuiser leurs adversaires avec de longues conservations. 

22:24 - Joao Gomes est averti (64e)

Le milieu de terrain d'Aston Villa a sévèrement taclé Doué. L'ailier du PSG est intenable. 

22:21 - BUUUUUUUT POUR LE PSG ! (62e)

Signalé dans un premier temps hors-jeu, Doué, qui a ajusté Bizot à la suite d'un appel dans la profondeur, se voit accorder son but grâce à la VAR. De l'autre côté du terrain, Cash s'est complètement oublié sur l'alignement défensif ! 

22:20 - Doué marque mais il est signalé hors-jeu ! (61e)

Parti dans le dos de la défense, l'ailier du PSG bat le gardien avec une frappe enroulée. L'assistant lève son drapeau, mais la VAR entre en jeu ! 

22:17 - Buendia manque une situation (60e)

À cinq mètres du but, l'ailier d'Aston Villa a touché le ballon de la tête sur un centre de Cash. Le ballon s'envole au-dessus de la cage du PSG. 

22:15 - Lindelof réalise une bonne intervention (57e)

Le défenseur central d'Aston Villa a parfaitement coupé une transmission de Vitinha. Dembélé avait réalisé un bon appel en profondeur. 

22:11 - Dembélé a trop tardé (54e)

Servi par Joao Neves, auteur d'un pressing gagnant, l'attaquant du PSG a préféré le dribble à la frappe. Ce n'était pas le bon choix dans la surface de réparation ! 

22:10 - Torres est averti (51e)

Le défenseur d'Aston Villa a réalisé une intervention en retard sur Doué. C'est le premier carton jaune du match. 

22:09 - Safonov réalise un arrêt magnifique (51e)

Le gardien du PSG a été inspiré pour repousser le tir enroulé de McGinn. 

22:05 - Doué s'écroule dans la surface de réparation (48e)

Le contact avec Hemmings est très léger, et l'arbitre de ce PSG - Aston Villa n'a pas sifflé. C'est une décision logique. 

22:04 - C'est reparti ! (46e)

Qui du PSG ou d'Aston Villa remportera la Supercoupe de l'UEFA ? Pour l'instant, le suspense est entier (1-1). Pour rappel, en cas d'égalité, ce sera directement les tirs au but. 

21:54 - Dembélé entre en jeu !

Discret pour sa première avec le PSG, Akliouche cède sa place au Ballon d'Or dès l'entame de la seconde période. 

21:53 - Dembélé part à l'échauffement

Pendant la pause, le Ballon d'Or répète ses gammes sur la pelouse, ici, à Salzbourg. Il pourrait vite entrer dans cette seconde période. 

21:50 - C'est la pause dans cette Supercoupe de l'UEFA (1-1)

Bien lancé par un superbe but de Kvaratskhelia (20e), Paris a été repris, juste avant la pause, par Aston Villa (1-1). Après plusieurs échecs, Madjo a repris victorieusement un centre de McGinn. Dans cette première période, la bande à Luis Enrique a souffert d'un point de vue physique. 

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La rencontre entre le PSG et Aston Villa, comptant pour la Supercoupe de l'UEFA, se jouera ce mercredi 12 août. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Ce choc sera à suivre sur Canal+ et Canal+ Foot.