PSG - Aston Villa : Luis Enrique reçoit trois bonnes nouvelles... heure, chaîne, compos

Mathias Merlo

PSG - Aston Villa : Luis Enrique reçoit trois bonnes nouvelles... heure, chaîne, compos À Salzbourg, ce mercredi 12 août, le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, affronte Aston Villa, titré en Ligue Europa, dans le cadre de la Supercoupe de l'UEFA. La bande à Luis Enrique est tenante du titre.

Score PSG
PSG
0 : 0-
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Aston Villa
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13:00 - Vers des retours surprises pour Dembélé, Barcola et Doué

Les derniers participants à la Coupe du monde 2026 (Dembélé, Barcola, Hernandez, Digne, Doué, Hakimi et Ruiz) ont repris le chemin de l'entraînement lundi dernier. Dembélé, Doué et Barcola ont d'ailleurs décidé de réduire leurs vacances dans le but de pouvoir postuler à ce premier rendez-vous européen de la saison. 

13:00 - Bienvenue pour suivre PSG - Aston Villa !

Le PSG et Aston Villa se retrouvent ce mercredi 12 août à Salzbourg pour la Supercoupe de l’UEFA. Le vainqueur de la Ligue des champions affronte celui de la Ligue Europa pour le premier trophée européen de la saison.

La rencontre entre le PSG et Aston Villa, comptant pour la Supercoupe de l'UEFA, se jouera ce mercredi 12 août. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Ce choc sera à suivre sur Canal+ et Canal+ Foot.