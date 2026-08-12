PSG - Aston Villa : Luis Enrique reçoit trois bonnes nouvelles... heure, chaîne, compos
À Salzbourg, ce mercredi 12 août, le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, affronte Aston Villa, titré en Ligue Europa, dans le cadre de la Supercoupe de l'UEFA. La bande à Luis Enrique est tenante du titre.
13:00 - Vers des retours surprises pour Dembélé, Barcola et Doué
Les derniers participants à la Coupe du monde 2026 (Dembélé, Barcola, Hernandez, Digne, Doué, Hakimi et Ruiz) ont repris le chemin de l'entraînement lundi dernier. Dembélé, Doué et Barcola ont d'ailleurs décidé de réduire leurs vacances dans le but de pouvoir postuler à ce premier rendez-vous européen de la saison.
La rencontre entre le PSG et Aston Villa, comptant pour la Supercoupe de l'UEFA, se jouera ce mercredi 12 août. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Ce choc sera à suivre sur Canal+ et Canal+ Foot.