Fabien Barthez : c'est officiel, il est de retour avec les Bleus ! Quel sera son rôle avec Zidane ?

Le nouveau staff de l'équipe de France, qui entourera le sélectionneur Zinédine Zidane, est connu. Parmi les nouveaux noms, on trouve notamment l'ex-gardien de but des Bleus Fabien Barthez.

Zinédine Zidane et la FFF l'avaient promis lors de la conférence de presse de présentation du nouveau sélectionneur des Bleus : le staff serait prochainement officialisé. C'est désormais chose faite puisque la fédération française de football a donné la composition complète du nouveau staff qui entourera "Zizou" pour sa nouvelle mission à la tête des Bleus. Sans surprise, le fidèle adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid, David Bettoni, rempile dans ce rôle avec les Bleus, prenant donc la place de Guy Stéphan, le bras droit de Didier Deschamps.

Parmi les nouveaux noms, on trouve une ex-star des Bleus, l'ancien gardien Fabien Barthez titulaire dans les buts lors des Coupes du monde 1998, 2002 et 2006. Sa carrière en Bleu s'était terminée lors de la terrible séance de tirs au but perdue face à l'Italie en finale 2006.

Fabien Barthez avait déjà fait son retour à Clairefontaine pour des interventions ponctuelles mais l'ex-gardien de Toulouse, de l'Olympique de Marseille, de Manchester United ou encore de Nantes aura cette fois la lourde tâche de diriger les gardiens des Bleus en tant qu'entraîneur attitré des gardiens de but. Pour rappel, les trois gardiens de l'équipe de France à la dernière Coupe du monde 2026 étaient Mike Maignan en titulaire, Brice Samba et Robin Risser. Fabien Barthez remplace Franck Raviot, entraîneur des gardiens des Bleus depuis 2010.

Voici le nouveau staff complet de l'équipe de France de football :

Sélectionneur

Zinédine Zidane

Staff technique

David Bettoni (entraîneur adjoint)

Hamidou Msaidie (assistant coach)

Fabien Barthez (entraîneur des gardiens de but)

Grégory Dupont (conseiller stratégie et performance)

Stéphane Plancque (observateur)

Farid Tabet (assistant coach analyste data vidéo)

Clément Ybert (analyste vidéo adjoint)

Staff médical

Hervé Collado (médecin)

Maxime Matton (kinésitherapeute)

Paul Olive (kinésitherapeute)

Nagib Remita (kinésitherapeute)

Pierre-Yves Froideval (kinésitherapeute)

Philippe Boixel (ostéopathe)

Marc Retali (pédicure podologue)

Staff support