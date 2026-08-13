David Bettoni : qui est l'ami fidèle et nouvel adjoint de Zidane en équipe de France ?

David Bettoni a été nommé officiellement entraineur-adjoint de l'équipe de France et sera donc une nouvelle fois le bras droit de Zinédine Zidane.

David Bettoni et Zinedine Zidane, c'est une histoire d'amitié qui est devenue aussi celle d'un long chemin professionnel en commun. Sans surprise, David Bettoni a ainsi été nommé officiellement entraîneur-adjoint de l'équipe de France de football ce jeudi 13 août, date de l'officialisation du staff qui entourera Zinedine Zidane à la tête des Bleus.

Si certains noms sont bien connus du grand public, notamment celui de l'ex-portier des Bleus Fabien Barthez, nommé entraîneur des gardiens, celui de David Bettoni l'est moins... sauf pour ceux qui ont suivi attentivement la reconversion de "Zizou" sur les bancs de touche.

Agé de 54 ans, David Bettoni était déjà l'adjoint de Zidane au Real Madrid, avec lequel il a notamment remporté trois Ligue des champions dans ce rôle de l'ombre sur le banc. Après le départ de Zizou du Real, l'adjoint est passé numéro 1 pour de courtes expériences à Sion au printemps 2023 dont il sera limogé trois mois après puis au Club Africain en Tunisie.

David Bettoni et Zinedine Zidane, une longue histoire née au centre de formation de l'AS Cannes

David Bettoni et Zinedine Zidane se sont connus au centre de formation de l'AS Cannes, le premier club professionnel de la carrière de Zidane. Milieu de terrain, David Bettoni a passé sa carrière dans des clubs de 2e ou 3e divisions, à Istres ou Alès en France puis dans des clubs proches de Turin quand Zidane évoluait à la Juventus. Il a bouclé la boucle à Cannes en 2004 avant de commencer une carrière de formateur, passant notamment ses diplômes d'entraineur à Clairefontaine. David Bettoni s'apprête donc à reprendre son rôle de bras droit de Zinedine Zidane et remplace dans ce rôle Guy Stéphan, fidèle adjoint de Didier Deschamps avec les Bleus entre 2012 et 2026.