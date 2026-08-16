DIRECT. Lens - PSG : suivez le Trophée des champions

Le RC Lens et le Paris Saint-Germain s'affrontent lors du Trophée des champions ce dimanche soir dès 20h45 au Bollaert-Delelis de Lens. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

20:50 - Barcola et Mbaye en tribunes côté PSG Du côté du PSG, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont absents de la feuille de match pour ce Trophée des champions finalement et ont été en vus dans les tribunes. Les deux joueurs sont en instance de départ cet été.

20:49 - Akliouche plutôt axial à Paris, Sima aussi à Lens Comme lors de la Supercoupe d'Europe, Maghnes Akliouche occupe une position axiale dans l'attaque du PSG. De l'autre côté, à Lens, c'est Sima qui occupe ce rôle et non Ivanovic, décalé sur le côté gauche.

20:47 - Zidane présent pour ce Trophée des champions Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane, est présent dans les tribunes du stade pour observer le Trophée des champions entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain.

20:45 - C'est parti pour Lens - PSG ! M. Pignard siffle le coup d'envoi du Trophée des champions 2026 entre le RC Lens et le PSG ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent dans cette première période dans le Nord.

20:41 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse à Lens Les joueurs du RC Lens et du Paris Saint-Germain pénètrent sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants, dans une ambiance qui s'annonce formidable comme très souvent dans cette enceinte.

20:38 - Où voir le Trophée des champions en direct ? Le coup d'envoi du Trophée des champions 2026 entre le RC Lens et le PSG sera donné dans quelques minutes, ce dimanche 16 août 2026 à 20h45 au stade Bollaert-Delelis de Lens. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue 1 pour la saison à venir, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce match : la rencontre sera diffusée par Ligue 1+.

20:32 - PSG-Luis Enrique: "L'un des matchs les plus difficiles de la saison" L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a reconnu toute la difficulté de jouer ce Trophée des champions contre le RC Lens sur sa pelouse, ce dimanche soir. "Demain on va jouer l'un des matchs les plus difficiles de la saison contre Lens dans un stade incroyable, a expliqué l'Espagnol devant la presse cette semaine. À l'extérieur, on va de nouveau chercher à gagner ce trophée très important. On connait les difficultés à performer là-bas. C'est un moment particulier de la saison aussi à cause de la préparation qui n'est pas optimale."

20:25 - Lens-Thauvin: "C’est la meilleure équipe d’Europe" Désigné nouveau capitaine du RC Lens à l'intersaison par Dino Toppmöller, Florian Thauvin a accompagné son nouvel entraîneur en conférence de presse avant le Trophée des champions face au PSG pour afficher son ambition. "On va jouer ce match à fond, on sait que c’est une équipe compliquée en face de nous. Ils ont remporté le Trophée des champions 14 fois, c’est le club le plus titré. Ils viennent de remporter deux fois la Ligue des champions donc je crois que c’est la meilleure équipe d’Europe aujourd’hui. Il n’y a plus trop débat et félicitations à eux. On va essayer de leur poser problème et c’est une finale donc on va jouer le Trophée des champions pour le gagner."

20:18 - Le PSG sans Ferran Torres et Mika Godts Du côté du Paris Saint-Germain, il y a aussi eu du mouvements depuis la fin de la saison dernière. Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Randal Kolo Muani sont notamment partis, alors que Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts sont arrivés. Mais seuls les deux premiers sont disponibles pour ce Trophée des champions, puisque l'Espagnol et le Belge ont signé trop tardivement pour être enregistrés.

20:12 - Lens a beaucoup changé à l'intersaison Du côté du RC Lens, l'intersaison a été plutôt mouvementée. Pierre Sage a été remplacé sur le banc par Dino Toppmöller, alors que plusieurs cadres de l'équipe qui a terminé à la deuxième place de la Ligue 1 la saison dernière : Adrien Thomasson, Angelo Fulgini, Malang Sarr, Wesley Saïd ou encore Allan Saint-Maximin. Les Lensois peuvent-ils malgré cela continuer sur la même lancée ? Une première réponse sera donnée ce dimanche soir face au PSG.

20:05 - PSG: Dembélé, Marquinhos, Mendes et Ruiz remplaçants Quatre jours après le succès du PSG contre Aston Villa (2-1) lors de la Supercoupe d'Europe, Luis Enrique a décidé de ne pas relancer la même équipe. Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Marquinhos sont remplaçants, alors que Joao Neves est même hors du groupe. Cela permet à Digne d'être titulaire pour la première fois depuis son retour du PSG, comme Zabarnyi. Lucas Beraldo est titulaire au milieu, avec Vitinha et Zaïre-Emery. Devant, Dembélé ne débute finalement pas en pointe. Comme face à Aston Villa, c'est Désiré Doué qui accompagne Akliouche et Kvaratskhelia devant. Le onze de départ du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne - Zaïre-Emery, Beraldo, Vitinha, - Akliouche, D. Doué, Kvaratskhelia. Le XI de nos Rouge et Bleu ! ⚔️#RCLPSG I #TDC pic.twitter.com/0QrlRsg9JN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2026

19:58 - Lens: Ivanovic, Titraoui et Ivanovic titulaires Le nouvel entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöler, a choisi de prolonger le 3-4-3 mis en place par Pierre Sage la saison passée et fait débuter son équipe dans ce système pour son premier match à la tête des Sang et Or. Le coach allemand aligne une défense inédite, en raison du départ de Sarr et de la blessure de Baidoo. Recruté cet été, les deux recrues Michaël Cuisance et Yassine Titraoui débutent, alors que Robin Risser est titulaire dans le but après avoir anticipé son retour de la Coupe du monde. L'attaquant croate Franjo Ivanovic débute devant, alors qu'il n'a signé que mercredi. Le onze de départ du RC Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Nawrocki - Abdulhamid, Titraoui, Cuisance, Udol - Thauvin, Ivanovic, Sima. ????-???? avant #RCLPSG ⌛️



Voici le ???????????????? aligné par le coach Dino Toppmöller pour le #TrophéeDesChampions à Bollaert-Delelis.



▶️ Première titularisation pour Franjo Ivanović et Yassine Titraoui. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/RIvG8l7Omu — Racing Club de Lens (@RCLens) August 16, 2026

19:52 - Le PSG déjà à la recherche d'un deuxième titre Après avoir remporté la Supercoupe d'Europe cette semaine face à Aston Villa (2-1), le Paris Saint-Germain va tenter de soulever un deuxième trophée cette semaine lors de ce Trophée des champions face au RC Lens, qui aura l'avantage d'évoluer sur sa pelouse. Alors que plusieurs de ses joueurs reviennent à peine de vacances post-Coupe du monde 2026, le PSG va devoir se montrer fort pour l'emporter devant le public lensois.

19:46 - Coup d'envoi de Lens - PSG dans une heure ! Le coup d'envoi du Trophée des champions 2026 entre Lens et le PSG sera donné dans une heure maintenant sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. M. Pignard sera l'arbitre de la rencontre.

19:37 - Pourquoi le Trophée des champions se joue à Lens Habituellement organisé sur terrain, et souvent à l'étranger ces dernières années, le Trophée des champions qui oppose ce dimanche soir (20h45) le RC Lens au PSG se joue ce soir à Lens. Après avoir essayé de l'organiser à l'étranger puis au Stade de France, sans succès, la LFP a mis fin à un long feuilleton en procédant à un tirage au sort le 3 juin, à l’issue du Conseil d’administration de la LFP. Ce sont les Sang et Or qui ont remporté ce tirage au sort et qui ont donc obtenu le droit de recevoir pour ce Trophée des champions 2026.

18:44 - Quels pronostics pour la rencontre Lens - PSG ? Pour ce Trophée des champions 2026, le Paris Saint-Germain est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match de la saison française 2026-2027. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,6 et 1,8 tandis que celle d'une victoire des Lensois à domicile se situe entre 4 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.

17:49 - Un absent de taille dans le groupe du PSG Du côté du PSG, Luis Enrique ne peut pas compter sur un groupe au complet face à Lens pour ce Trophée des champions. Joao Neves a en effet été laissé au repos, alors qu'il avait disputé la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa mercredi (2-1). Les deux recrues du PSG, Ferran Torres et Mika Godts, ne sont pas non plus dans le groupe. Nos 23 Parisiens pour le Trophée des Champions, ce soir, à Lens ! ????????????#RCLPSG pic.twitter.com/zqfb9v6i6b — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2026

16:56 - Les Lensois presque au complet pour le Trophée des champions Le nouvel entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller, bénéficie de son groupe presque au complet face au PSG ce soir lors du Trophée des champions (20h45). Odsonne Édouard, un temps annoncé incertain pour une gêne à l’adducteur; est bien là, tout comme les recrues comme Michaël Cuisance et Franjo Ivanovic, enregistré de dernière minute. Seul Thorgan Hazard manque à l’appel pour une... suspension. Le frère d'Eden avait été suspendu après avoir reçu un carton rouge lors de la dernière journée du championnat belge face à l’Union Saint-Gilloise, alors qu’il évoluait encore à Anderlecht. Les ???????????????? ???????? ???????? pour #RCLPSG ????



Le coach Dino Toppmöller a convoqué un groupe de 2⃣2⃣ joueurs pour affronter le @PSG_inside à Bollaert-Delelis (demain à 20h45), dans le cadre du #TrophéeDesChampions.#RCLPSG pic.twitter.com/oOG9xsXvFl — Racing Club de Lens (@RCLens) August 15, 2026

16:02 - M. Pignard arbitrera le Trophée des champions Pour ce Trophée des Champions 2026 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain ce dimanche à 20h45, l’arbitre de la rencontre sera Jérémie Pignard (39 ans), qui dispose d'une bonne expérience en Ligue 1, puisqu’il a 119 matchs au compteur. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Gwenaël Pasqualotti. Quant au rôle de 4e arbitre, il sera occupé par Jérémy Stinat. L'assistance vidéo sera assurée par Mathieu Vernice et Cyril Gringore.

15:32 - Comment voir le Trophée des champions en direct Le Trophée des champions 2026 entre Lens et le PSG a été fixé ce dimanche 16 août 2026 à 20h45 au stade Bollaert-Delelis de Lens. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue 1 pour la saison à venir, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce match : la rencontre a été programmée par Ligue 1+.