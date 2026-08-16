Lens - PSG : les Lensois veulent "écrire l'histoire" lors du Trophée des champions, heure et chaîne TV
Le RC Lens et le Paris Saint-Germain se disputent le premier titre de la saison en France lors du Trophée des champions ce dimanche soir (20h45). Un choc entre les deux meilleures équipes de la saison dernière à suivre en direct sur la chaîne Ligue 1+.
15:01 - Bonjour à toutes et à tous !
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le Trophée des champions 2026, qui oppose cette année le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France et deuxième de Ligue 1 la saison dernière, au Paris Saint-Germain, champion de France en titre. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au stade Bollaert-Delelis de Lens.
Le match Lens - PSG, comptant pour le Trophée des champions, a été fixé le dimanche 16 août 2026, à 20h45, au stade Bollaert-Delelis de Lens. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue 1 pour la saison à venir, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce match : la rencontre a été programmée par Ligue 1+.