DIRECT. Fenerbahçe - OL : Openda fait rêver les Lyonnais, suivez le barrage aller de la Ligue des champions

L'OL a pris les devants sur la pelouse de Fenerbahçe grâce à Openda, ce mardi à Istanbul lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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21:54 - Le but d'Openda pour l'OL en vidéo L'Olympique Lyonnais est encore loin de la Ligue des champions, mais le club rhodanien a fait un quart du chemin contre Fenerbahce. Sur la pelouse du club turc, l'OL mène d'un but à la pause de ce barrage aller de la Ligue des champions grâce au premier but avec Lyon de Loïs Openda (40e). Un but à découvrir en vidéo ci-dessous. ???? L'OL ET OPENDA CLIMATISENT FENERBAHÇE AVANT LA MI-TEMPS !



Quel travail de Tolisso dans le camp turc pour trouver Openda qui ajuste Ederson !#FENLYO sur CANAL+ | #UCL pic.twitter.com/csN6gQ5ic2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 18, 2026

21:48 - C'est la pause ! L'OL mène à Fenerbahçe (0-1) C'est la pause à Istanbul ! L'Olympique Lyonnais mène sur la pelouse du Fenerbahçe grâce à un but de Loïs Openda (40e).

21:45 - Deux minutes de temps additionnel M. Jablonski accorde deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Fenerbahçe et l'OL.

21:42 - Greenwood réplique ! Le Fenerbahçe tente de réagir après ce but d'Openda et Mason Greenwood déclenche un tir puissant mais Dominik Greif repousse comme il peut !

21:40 - BUT ! L'OL prend l'avantage (0-1) L'Olympique Lyonnais prend l'avantage sur la pelouse du Fenerbahçe ! Après avoir gagné un duel de la tête devant la surface, Tolisso joue un bon une-deux avec Tessmann et dédouble derrière l'Américain pour centrer en bout de course dans la surface. Au premier poteau, Openda surgit pour marquer de la tête son premier but sous le maillot de l'OL !

21:37 - Abner écope du premier carton jaune Devancé par Milan Skriniar sur un ballon qu'il voulait récupérer, Abner marche sur le pied de l'ancien défenseur du PSG sans le faire exprès. Mais le latéral brésilien écope tout de même du premier carton jaune de la rencontre.

21:36 - Greenwood frappe de loin Comme on a eu l'habitude de le voir faire à l'OM, Mason Greenwood repique dans l'axe depuis son aile droite et frappe du gauche... c'est dans les bras de Grief, qui se couche facilement sur le ballon.

21:35 - L'OL n'inquiète pas le Fenerbahçe L'OL se procure un coup franc excentré côté gauche. Abner est encore à la baguette mais la défense du Fenerbahçe écarte le danger tranquillement. Il y a beaucoup de grands gabarits parmi les joueurs turcs.

21:32 - L'OL peut mieux faire avec le ballon Les Lyonnais sont bien en place défensivement et collectivement mais il y a en revanche bien mieux à faire dans l'utilisation du ballon. Les trois attaquants de l'OL sont très peu trouvés et ne combinent presque pas.

21:29 - Les Lyonnais sont dans leur match Les joueurs de l'OL continuent de se sentir de mieux en mieux dans ce barrage aller de la Ligue des champions. Bien aidés par l'absence relative de pressing des Trucs, les Lyonnais peuvent enchaîner les séquences de possession de balle.

21:26 - Greenwood bien pris jusqu'ici L'ancien joueur de l'OM Mason Greenwood est bien surveillé par les joueurs lyonnais dans ce barrage aller de la Ligue des champions. L'Anglais est toujours pris à deux et ne peut pas faire de différence jusqu'ici.

21:23 - Tessmann écrase trop son tir Tessmann parvient à récupérer un ballon très haut et continue son action individuellement avant de frapper, mais c'est trop écrasé et Ederson peut facilement se saisir du ballon.

21:20 - L'OL écarte le danger sur corner Dans ce barrage aller de la Ligue des champions, l'OL repousse encore le danger sur un corner en faveur de Fenerbahce. Les Lyonnais ne souffrent pas sur coup de pied arrêté jusqu'ici.

21:18 - L'OL plus consistant Après dix premières minutes un peu compliquées, l'OL est bien plus consistant et parvient à jouer plus haut sur la pelouse. L'ambiance est également un peu retombée à Istanbul.

21:15 - Brown frappe au-dessus Le latéral gauche anglais de Fenerbahçe, Archie Brown, frappe depuis l'extérieur de la surface mais le ballon s'envole largement au-dessus du but de Greif.

21:13 - Openda ne réussit pas à frapper Abner frappe le coup franc au deuxième poteau et trouve Tessmann qui remet en retrait pour Openda, qui a du mal à frapper après un contrôle un peu long.

21:12 - Openda obtient un bon coup franc Loïs Openda est victime d'une grosse faute de la part de Milan Skriniar et obtient un bon coup franc excentré pour l'OL que va frapper Abner.

21:10 - Muriqi de la tête ! Sur un centre court venu de la droite et signé Guendouzi, Muriqi reprend de la tête au premier poteau mais le ballon passe juste à côté du poteau ! L'OL est toujours à 10 en attendant le retour de Niakhaté, qui se fait toujours soigner...

21:09 - Lyon déjà en souffrance à Istanbul Les Lyonnais sont sous une grosse pression dans ce début de match et concèdent un nouveau corner face au Fenerbahçe. Attention à ne pas craquer dans ce début de match à Istanbul.

21:08 - Niakhaté reste au sol Moussa Niakhaté reste au sol après un duel avec Talisca où il semble avoir pris un coup qui a provoqué une torsion de la cheville.

21:06 - L'OL dégage sur un nouveau corner turc L'OL concède un nouveau corner sur son côté droit et cela ne fait que réchauffer encore un peu plus l'ambiance, mais Aktürkoglu ne lève pas assez son ballon et les Lyonnais se dégagent.

21:04 - L'OL souffle après un premier corner turc Fenerbahçe se procure un premier corner sur le côté gauche dans ce match, mais la défense de l'OL repousse cette première situation dangereuse sans trembler.

21:03 - Plusieurs fautes dans ce début de match Le début de match entre Fenerbahçe et l'OL est très haché, avec déjà trois fautes sifflées par M. Jablonski dans ces premières minutes. Le combat pour la Ligue des champions commence !

21:00 - C'est parti pour Fenerbahçe - OL ! M. Jablonski siffle le coup d'envoi de ce barrage aller de la Ligue des champions entre le Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais ! Ce sont les joueurs lyonnais qui engagent pour ces 45 premières minutes à Istanbul.