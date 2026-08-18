Fenerbahçe - OL : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match aller des barrages de la Ligue des champions ?
Après avoir éliminé le Sparta Prague, l'OL affronte le Fenerbahçe lors des barrages de la Ligue des champions. Le match aller sera disputé ce mardi 18 août à 21 heures à Istanbul et sera à suivre sur la chaîne Canal+.
17:58 - De nombreux joueurs connus à Fenerbahçe
Du côté du Fenerbahçe, de nombreux joueurs sont bien connus par les suiveurs de la Ligue 1 et des grands championnats européens. Pêle-mêle, on retrouve dans l'effectif du club turc les internationaux français Mattéo Guendouzi et N'Golo Kanté, mais aussi les anciens joueurs du PSG Milan Skriniar et Marco Asensio et ceux passés par Manchester City, Ederson et Nathan Aké. Sans oublier l'international portugais Nelson Semedo (passé par Barcelone), Vedat Muriqi (23 buts la saison passée en Liga avec Majorque) et Mason Greenwood, passé de l'OM à la Turquie cet été pour environ 40 millions d'euros. Romelu Lukaku a également rejoint le Fenerbahçe il y a quelques jours et est présent dans le groupe.
17:02 - Trois absents dans le groupe de l'OL
Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 23 joueurs pour ce match aller des barrages de la Ligue des champions sur la pelouse de Fenerbahçe. Il y a trois absents pour ce match à Istanbul : Pavel Sulc, Khalis Merah et Nicolas Tagliafico. Si les deux premiers sont blessés, le latéral argentin avait pourtant participé à la dernière séance d'entraînement à Lyon. L'entraîneur portugais de l'OL peut donc compter sur le milieu danois Mads Bidstrup, rétabli après sa blessure à un genou, ainsi que sur ses deux dernières recrues, Felix Bacher et Zachary Athekame.
???? Le groupe convoqué par Paulo Fonseca pour le déplacement à Istanbul, ce mardi à 21h ! ????????????#FenerbahçeOL pic.twitter.com/TXkFHEbS5n— Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2026
16:08 - Un arbitre allemand pour Fenerbahçe - OL
L'UEFA a désigné un arbitre allemand, M. Jablonski, pour arbitrer ce match aller des barrages de la Ligue des champions entre le Fenerbahçe et l'Olympique lyonnais. À 36 ans, cet arbitre a de l’expérience en Bundesliga (125 matchs) mais aussi dans les compétitions européennes (18 matchs).
15:34 - Heure, chaîne, comment voir Fenerbahçe - OL en direct
Ce match entre Fenerbahçe et l'OL, comptant pour le match aller des barrages de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible seulement sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Fenerbahçe et l'Olympique lyonnais à partir de 21 heures ce mardi 18 août 2026, il faudra se rendre sur le site de Canal+.
Le match Fenerbahçe - OL, comptant pour le match aller des barrages de la Ligue des champions, a été fixé le mardi 18 août 2026, à 21h00 à Istanbul. Comme c’est le cas pour tous les matchs de la Ligue des champions, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce Fenerbahçe - OL : la rencontre a été programmée par Canal+.