OM - Strasbourg : Genesio fait face à deux coups durs... horaire, chaîne, compos
En ouverture du championnat de Ligue 1, ce vendredi 21 août, l'OM reçoit, au CEPAC Vélodrome, Strasbourg. Ce sera la première de Bruno Genesio en compétition officielle avec son nouveau club.
23:44 - Sur quelle chaîne voir Marseille - Strasbourg ?
Cette rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+, le diffuseur des neuf rencontres de cette première journée.
23:43 - Quand se jouera Marseille - Strasbourg ?
Le coup d’envoi de cette rencontre de la première journée de Ligue 1 sera donné vendredi 21 août à 20h45, au Vélodrome.
23:42 - Déjà des galères pour Genesio à l'OM ?
Bruno Genesio était en conférence de presse à l'aube de la reprise de la Ligue 1 et a fait un point sur son groupe. L'entraîneur de l'OM a annoncé que Leo Balerdi et Geoffrey Kondogbia étaient incertains. "Pour Leo Balerdi, il y a une incertitude liée à une douleur au mollet. Il a passé un examen, on verra s’il peut participer au match. Pour Kondo (Kondogbia), c’est simplement de la précaution. Il a travaillé en salle."
23:35 - Bienvenue pour suivre OM - Strasbourg !
L’Olympique de Marseille reçoit le RC Strasbourg ce vendredi 21 août au Vélodrome, pour le match d’ouverture de la saison 2026-2027 de Ligue 1.