Tirage au sort de la Ligue des champions : heure, chaine TV et chapeaux... Le PSG déjà en danger

C'est l'heure du tirage de la Ligue des champions version 2026-2027, découvrez toutes les infos pratiques.

Après deux victoires consécutives en Ligue des champions pour le PSG, la passe de trois est-elle possible ? Oui tellement Paris a la main mise sur l'Europe. Mais avec un Real très actif sur le marché, un Barça mené par ses champions du monde ou encore un Bayern Munich toujours présent... La concurrence s'annonce féroce. Cette année encore, la France sera bien représentée avec la présence de Lens et Lille.

Un petit mot sur les règles, les mêmes depuis désormais trois saisons. Lors de cette cérémonie, les 36 équipes seront réparties en quatre chapeaux, classés selon l'indice UEFA de chacun. Le logiciel désignera ensuite huit adversaires pour chaque club, soit deux par chapeau. Les clubs français possèdent ainsi les mêmes probabilités d'affronter chaque adversaire, qu'importent les statuts de favori des Parisiens ou de petit poucet pour Lens. Deux clubs d'un même pays ne pourront pas s'affronter et un club ne pourra pas affronter plus de deux adversaires d'un même pays durant cette saison régulière.

Mais concrètement, Paris pourrait déjà tomber sur des gros morceaux avec le Bayern et le Real, Aston Villa et Manchester United, Naples et Galatasaray et enfin Stuttgart et Côme.

Les chapeaux du tirage de la Ligue des champions

© UEFA

Chapeau 1: PSG (France), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Manchester City (Angleterre), Arsenal (Angleterre), Barcelone (Espagne), Atlético Madrid (Espagne).

PSG (France), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Manchester City (Angleterre), Arsenal (Angleterre), Barcelone (Espagne), Atlético Madrid (Espagne). Chapeau 2: Borussia Dortmund (Allemagne), AS Rome (Italie), Sporting Portugal (Portugal), Aston Villa (Angleterre), FC Porto (Portugal), Manchester United (Angleterre), Club Bruges (Belgique), Betis Séville (Espagne), PSV Eindhoven (Pays-Bas).

Borussia Dortmund (Allemagne), AS Rome (Italie), Sporting Portugal (Portugal), Aston Villa (Angleterre), FC Porto (Portugal), Manchester United (Angleterre), Club Bruges (Belgique), Betis Séville (Espagne), PSV Eindhoven (Pays-Bas). Chapeau 3: Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas), Lille (France), Bodo/Glimt (Norvège), Naples (Italie), RB Leipzig (Allemagne), Villarreal (Espagne), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Galatasaray (Turquie), Fenerbahçe (Turquie).

Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas), Lille (France), Bodo/Glimt (Norvège), Naples (Italie), RB Leipzig (Allemagne), Villarreal (Espagne), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Galatasaray (Turquie), Fenerbahçe (Turquie). Chapeau 4: Slavia Prague (Tchéquie), Stuttgart (Allemagne), LASK (Autriche), Côme (Italie), Lens (France), Sabah Baku (Azerbaïdjan), AEK (Grèce), Slovan Bratislava (Slovaquie), Viking (Norvège).

Heure et chaîne TV du tirage de la Ligue des champions

Ce tirage au sort de la Ligue des champions version 2026-2027 aura lieu ce jeudi 27 août à partir de 18 heures et se déroulera au Grimaldi Forum de Monaco et sera à suivre en direct sur les antennes de Canal +.