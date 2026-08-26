Tirage au sort de la Ligue Europa : l'OM très attendu, date, heure et chapeaux

Découvrez les infos pratiques sur le tirage de la Ligue Europa.

L'Olympique de Marseille va disputer la Ligue Europa cette année et avec un effectif amoindri en raison des difficultés financières, cela s'annonce périlleux. La bonne nouvelle pour les Marseillais provient de la composition des chapeaux pour ce tirage au sort de la Ligue Europa. Si ce n'est pas encore officiel, l'OM devrait se retrouver dans le premier chapeau. Rennes sera également présent en Ligue Europa cette saison grâce à la victoire de Lens en Coupe de France et sera dans le chapeau 2.

En cas de défaite de Lyon en barrages de la Ligue des champions ce mercredi, l'OL retrouvera également cette Europa League et le chapeau 1. Des clubs prestigieux seront présents dans cette compétition avec notamment le Milan AC, la Juventus, le Bayer Leverkusen ou encore Crystal Palace. Les 36 équipes seront réparties dans quatre chapeaux de neuf équipes. Chaque club disputera huit rencontres contre huit adversaires différents, avec deux équipes issues de chacun des quatre chapeaux, une à domicile et une à l'extérieur. Comme pour la Ligue des champions, un club ne pourra pas affronter une équipe de son propre pays et ne pourra pas jouer plus de deux adversaires issus de la même association nationale.

Date et heure du tirage de la Ligue Europa

La cérémonie du tirage au sort de la phase de ligue de l'UEFA Europa League et de l'UEFA Conference League 2026/27 se tiendra à partir de 13 heures, le vendredi 28 août et sera diffusé sur Canal +.