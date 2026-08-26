DIRECT. Lyon - Fenerbahce : l'OL déjà dos au mur, une remontada espérée suivez le score et le match

A l'occasion du barrage retour de Ligue des champions, l'OL reçoit le Fenerbahce après avoir pris le nul en Turquie (1-1). Muriqi a ouvert le score avant que Brown ne double la mise. Lyon est dos au mur.

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21:46 - A la pause, Lyon est déjà dos au mur (0-2) Au terme d'une première période réussie, le Fenerbahce vire avec le break en poche, 2-0. Face à un bloc compact turc, les hommes de Fonseca vont devoir afficher un tout autre visage s'ils veulent croire à une qualification en Ligue des champions.

21:45 - Temps additionnel (45+1') L'arbitre assistant indique une petite minute de temps additionnel en cette fin de premier acte de Lyon - Fenerbahce.

21:43 - Fofana percute mais s'emmêle les pinceaux (43') En cette fin de premier acte de Lyon - Fenerbahce, Fofana retente sa chance côté gauche en signant des passements de jambes. Son crochet intérieur est cadenassé par Greenwood, auteur d'un excellent retour.

21:41 - L'arrêt de grande classe d'Ederson ! (41') Alors qu'il disposait d'espaces dans l'axe, Morton signe une frappe puissante du droit à l'entrée de la surface dans l'axe. Malgré la lourdeur de la frappe, Ederson, de la main ferme, dévie le ballon. Quel geste du gardien brésilien !

21:40 - La possession à l'avantage des Lyonnais Dans ce premier acte de Lyon - Fenerbahce, l'OL affiche une possession de balle à son avantage avec 59%.

21:38 - Fofana manque totalement son centre (38') Côté gauche, Fofana fait mine percuter avant d'opter pour un centre flottant du droit. Mal exécuté, son geste termine tout droit en sortie de but.

21:36 - Le poteau sauve le Fener ! (36') Sur corner rentrant, Muriqi dévie la trajectoire de la tête avant de voir le ballon s'écraser sur le poteau opposé. Manque de réussite pour l'OL sur ce coup !

21:35 - Le contre lyonnais (35') Côté gauche, Openda porte le ballon avant de glisser un centre dans la course de Tessmann. L'Américain manque sa tête qui file malgré tout en corner.

21:33 - Openda signe le contrôle orienté avant d'être fauché (33') Dans l'entrejeu, Openda, en pivot, signe un contrôle orienté pour s'emmener le ballon vers le but. Un geste de classe qui fait la différence, mais Skriniar commet une faute d'anti jeu et stoppe l'action. Carton jaune pour l'ex joueur du PSG.

21:32 - L'OL amorphe (32') C'est un gros coup de massue que viennent de prendre les hommes de Fonseca. Sonnés, les Lyonnais conservent sans rythme au niveau de la ligne médiane.

21:30 - Lyon doublement punit ! (0-2) Le Fenerbahce fait le break coup sur coup dans ce barrage retour de Ligue des champions ! Sur corner, Brown profite des largesses défensives lyonnaises pour ajuster une tête piquée à bout portant. Greif ne peut absolument rien faire. L'OL est mené 2-0 sur sa pelouse.

21:27 - L'OL va devoir réagir (27') Dans ce Lyon - Fenerbahce, les hommes de Fonseca sont mis en difficulté, à l'image des 7 tirs à l'avantage du club d'Istanbul après seulement 27 minutes de jeu.

21:25 - Le Fener prend l'avantage ! (0-1) Le coup de froid au Groupama Stadium avec l'ouverture du score du Fenerbahce ! Dans les airs, Muriqi s'élève haut pour ajuster une tête puissante. Greif repousse le danger au sol avant de se faire fusiller à bout portant par l'attaquant qui avait parfaitement suivi. 1-0 Fenerbahce !

21:22 - Ederson capte le coup franc (22') Sur coup franc à 30 mètres sur la gauche, Nuamah délivre un centre enroulé. Ederson plonge sur le ballon alors qu'aucun joueur lyonnais n'a pu dévier la trajectoire du cuir.

21:19 - Brown la joue seul, Lyon souffle (20') Côté gauche, Fenerbahce parvient encore à trouver des espaces. Cette fois, c'est Brown qui se retrouve récompensé de sa montée dans la surface lyonnaise. Dans un angle fermé, le latéral opte pour la frappe alors que Muriqi était seul en retrait. Quel mauvais choix, pour le plus grand bonheur des Lyonnais qui peuvent souffler.

21:17 - Abner trop court sur le bijou de Maitland-Niles ! (18') Alors que le latéral anglais avait signé un merveilleux centre enroulé, Abner, un peu trop court, tente la frappe en première intention. Son geste dévie la trajectoire du ballon alors que Fofana était bien placé au second poteau et totalement esseulé. Le Fenerbahce s'en sort franchement bien sur cette action !

21:16 - L'OL cherche à contourner le bloc turc (16') Face au bloc turc bien compact en ce début de Lyon - Fenerbahce, l'OL cherche à apporter le danger sur les côtés.

21:15 - Frappe cadrée d'Aydin (14') Dans la surface lyonnaise côté gauche, Aydin se met sur son pied droit pour glisser un enroulé. Son geste, trop axial, est parfaitement capté par Greif, peu inquiété sur ce coup.

21:12 - Skriniar frôle le CSC (13') Sur le coup franc lyonnais, Tessmann dévie le ballon au premier poteau. Skriniar, plein axe, contre le ballon de la hanche et concède un corner. Petit frisson dans la défense turque dans ce Lyon - Fenerbahce !

21:11 - Nuamah provoque la faute (11') En feu en ce début de partie, le n7 lyonnais multiplie les accélérations. Dans le couloir droit, il provoque la légère faute de Guendouzi. Coup franc intéressant à suivre pour l'OL !

21:09 - Tolisso esseulé sur corner ! (9') Sur ce corner rentrant lyonnais, Tolisso parvient à s'extirper au premier poteau. Sa tête s'échappe au-dessus de la cage d'Ederson. L'OL vient d'enchaîner deux belles occasions après la frappe instinctive cadrée de Fofana.

21:08 - Suivez le match en direct Suivez Lyon - Fenerbahce, barrage retour de Ligue des champions !

21:06 - Greif solide dans les airs (7') Sous le corner rentrant turc, Greif, les deux poings en avant, repousse le danger à l'entrée de ses 5,50 mètres. Les Lyonnais dégagent loin, eux qui sont assez dominés en ce début de Lyon - Fenerbahce.

21:04 - Fofana victime d'une semelle (5') Dos au but dans sa propre moitié de terrain, Fofana doit négocier un ballon à mi-hauteur. Kanté, arrivé lancé, lui assène une semelle. Grosse faute du champion du monde français dans ce Lyon - Fenerbahce.