Lyon - Fenerbahce : "Un moment important", Fonseca et les Lyonnais retiennent leur souffle, heure et chaîne TV
A l'occasion du barrage retour de Ligue des champions, ce 26 août à 21h au Groupama Stadium, l'OL reçoit le Fenerbahce pour une affiche sous haute tension. Après le match nul à l'aller (1-1), les Lyonnais jouent déjà leur saison.
15:00 - A quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Lyon - Fenerbahce ?
Cette affiche des barrages retour de Ligue des champions, Lyon - Fenerbahce, est à retrouver sur Canal+ à 21h00.
Le barrage retour de Ligue des champions Lyon - Fenerbahce a été programmé ce mercredi 26 août 2026 à 21h00. Lyon - Fenerbahce est à retrouver sur Canal+ et se déroulera au Groupama Stadium.