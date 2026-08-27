EN DIRECT, Tirage au sort de la Ligue des champions : PSG, Lens, Lille... Les adversaires et matchs
Voici le tirage de la phase de championnat de la Ligue des champions version 2026-2027 qui a eu lieu ce jeudi 27 août.
- Le tirage au sort de la Ligue des champions version 2026-2027 a eu lieu ce jeudi 27 août du côté de Monaco.
- Lors de cette cérémonie, les 36 équipes ont été réparties en quatre chapeaux, classés selon l'indice UEFA de chacun. Le logiciel a désigné ensuite huit adversaires pour chaque club, soit deux par chapeau.
- Voici le tirage au sort des équipes du chapeau 1 de la Ligue des champions :
- PSG : Barcelone (domicile), Manchester City (extérieur), AS Rome (domicile), Aston Villa (extérieur), Galatasaray (domicile), Villarreal (extérieur), Bratislava (domicile), Come (extérieur)
- Bayern Munich : Atlético Madrid (extérieur), Arsenal (domicile), Real Bétis, Manchester United, Bodo, Lille, Slavia Prague, Viking
- Real Madrid : Inter (domicile), Arsenal (extérieur), PSV, Rome, Leipzig, Shakhtar, Lask, AEK Athènes
- Liverpool : Atletico Madrid, Inter, Porto, Bruges, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Lask
- Inter Milan : Real Madrid (extérieur), Liverpool (domicile), Bruges, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Bratislava
- Manchester City : PSG (domicile), Barcelone (extérieur), Sporting, Porto, Naples, Leipzig, AEK Athènes, Lens
- Arsenal : Real (domicile), Bayern (extérieur), Dortmund, Bétis Séville, Lille, Naples, Sabah, Slavia Prague
- Barcelone : Manchester City (domicile), PSG (extérieur), Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Come, Sabah
- Atlético Madrid : Bayern (domicile), Liverpool (extérieur), Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodo, Viking, Stuttgart
- Le tirage complet des clubs français en Ligue des champions :
- PSG : Barcelone (domicile), Manchester City (extérieur), AS Rome (domicile), Aston Villa (extérieur), Galatasaray (domicile), Villarreal (extérieur), Bratislava (domicile), Come (extérieur)
- Lille : Bayern Munich (domicile), Arsenal (extérieur), Bétis Séville (domicile), AS Rome (extérieur), Bodo (extérieur), Galatasaray (domicile), Bratislava (domicile), Stuttgart (extérieur)
- Lens : Manchester City (domicile), Liverpool (extérieur), Bruges (extérieur), Sporting (domicile), Bodo (domicile), Leipzig (extérieur), Come (domicile), Slavia Prague (extérieur)
20:02 - Encore des retrouvailles entre le PSG et le Barça
Décidément les tirages au sort de la Ligue des champions se suivent et se ressemblent pour ces deux formations. Pour la deuxième année de suite, le PSG et le Barça vont s'affronter lors de la saison régulière. Ce sera le 16e affrontement en Ligue des champions.
19:44 - Nasser Al-Khelaïfi impatient après le tirage au sort de la Ligue des champions
"C'est la Ligue des champions, la plus belle compétition au monde. On doit faire match par match pour aller jusqu'au bout. C'est magnifique pour nos supporters, pour Paris et pour la France. Barcelone est une des meilleures équipes au monde. Nous avons un grand respect pour eux mais on a aussi sept autres grands matchs", a assuré Nasser Al-Khelaïfi au micro de Canal+.
19:31 - Déjà de très grosses affiches !
Ce tirage au sort de la Ligue des champions nous a réservé de très belles affiches. Bayern Munich - Arsenal, PSG - Barça, Real Madrid - Arsenal ou encore Atletico - Bayern Munich... Ça promet déjà beaucoup de spectacle dès la phase de ligue de la plus grande des compétitions européennes.
19:21 - Le tirage au sort des clubs français !
Et voici les adversaires que vont affronter le PSG, Lens et Lille dans cette phase de ligue de la Ligue des champions.
- PSG : Barcelone (domicile), Manchester City (extérieur), AS Rome (domicile), Aston Villa (extérieur), Galatasaray (domicile), Villarreal (extérieur), Bratislava (domicile), Come (extérieur)
- Lille : Bayern Munich (domicile), Arsenal (extérieur), Bétis Séville (domicile), AS Rome (extérieur), Bodo (extérieur), Galatasaray (domicile), Bratislava (domicile), Stuttgart (extérieur)
- Lens : Manchester City (domicile), Liverpool (extérieur), Bruges (extérieur), Sporting (domicile), Bodo (domicile), Leipzig (extérieur), Come (domicile), Slavia Prague (extérieur)
19:15 - Fin du tirage au sort de la Ligue des champions
45 minutes de tirage au sort pour cette phase de ligue de la Ligue des champions. Les 36 équipes de la compétition sont donc fixées sur leur sort et il y aura de très belles affiches.
19:14 - Et enfin les adversaires de Sabah
Barcelone, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Naples, Villarreal, Slavia Prague et Viking.
19:13 - Les adversaires de l'AEK
Real Madrid, Manchester City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Lask et Côme.
19:12 - Les adversaires de Viking
Bayern, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Naples, Sabah et Stuttgart.
19:11 - Les adversaires de Lask
Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Bratislava et Athènes.
19:10 - Les adversaires de Côme
Paris, Barcelone, Manchester United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Athènes et Lens.
19:09 - Les adversaires de Stuttgart
Atletico Madrid, Inter, Bruges, PSV, Lille, Galatasaray, Viking et Slovan Bratislava.
19:07 - On connait les affiches et il y a du très lourd !
Et voici déjà les adversaires de Lens dans ce tirage au sort de la Ligue des champions. Manchester City, Liverpool, Bruges, Bodo/Glimt, Leipzig, Côme et le Slavia Prague. Il y aura donc de très grosses affiches durant la phase de ligue de la compétition.
19:05 - Les équipes du chapeau 4 du tirage au sort de la Ligue des champions
On touche à la fin de ce tirage au sort de la Ligue des champions avec les huit dernières équipes. Lens va être définitivement fixé.
19:03 - Et les adversaires de Lille !
Bayern Munich, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava et Stuttgart.
19:02 - Les adversaires de Naples
Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking et Sabah.
19:01 - Les adversaires de Galatasaray, deux matchs en France pour les Turcs
Barcelone, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart et l'AEK Athènes.
19:01 - Les adversaires du Feyenoord
Inter, Barcelone, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Côme et Viking.
19:00 - Les adversaires du Fenerbahçe
Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakthar, Slavia Prague et Lask.
18:59 - Les adversaires de Leipzig avec Lens
Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens et Côme.
18:58 - Les adversaires de Bodo/Glimt avec deux clubs français !
Atletico Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Bruges, Lille, Naples, Lask et Lens.
18:57 - Les adversaires de Villarreal
PSG, Liverpool, Manchester United, Dortmund, Naples, Fenerbahçe, Sabah et Slavia Prague.
18:55 - Les adversaires du Shakhtar Donetsk
Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Athènes et Slovan Bratislava.
18:54 - Place au chapeau 3 du tirage au sort de la Ligue des champions, Lille va être fixé
Thierry Henry et David Villa vont procéder au tirage au sort du pot 3. Le deuxième club français engagé de la compétition, Lille, s'y trouve et va connaitre tous ses adversaires.
18:53 - Et les adversaires du PSV Eindhoven
Atletico Madrid, Real Madrid, Bruges, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart et Viking.
18:52 - Les adversaires du Sporting Portugal avec un déplacement à Lens
Barcelone, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shaktar, Lask et Lens.
Le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions est à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal + à partir de 18h ce jeudi 27 août du côté de Monaco.