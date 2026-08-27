EN DIRECT, Tirage au sort de la Ligue des champions : PSG, Lens, Lille... Les adversaires et matchs

Voici le tirage de la phase de championnat de la Ligue des champions version 2026-2027 qui a eu lieu ce jeudi 27 août.

L'essentiel

Le tirage au sort de la Ligue des champions version 2026-2027 a eu lieu ce jeudi 27 août du côté de Monaco.

Lors de cette cérémonie, les 36 équipes ont été réparties en quatre chapeaux, classés selon l'indice UEFA de chacun. Le logiciel a désigné ensuite huit adversaires pour chaque club, soit deux par chapeau.

Voici le tirage au sort des équipes du chapeau 1 de la Ligue des champions : PSG : Barcelone (domicile), Manchester City (extérieur), AS Rome (domicile), Aston Villa (extérieur), Galatasaray (domicile), Villarreal (extérieur), Bratislava (domicile), Come (extérieur) Bayern Munich : Atlético Madrid (extérieur), Arsenal (domicile), Real Bétis, Manchester United, Bodo, Lille , Slavia Prague, Viking Real Madrid : Inter (domicile), Arsenal (extérieur), PSV, Rome, Leipzig, Shakhtar, Lask, AEK Athènes Liverpool : Atletico Madrid, Inter, Porto, Bruges, Villarreal, Fenerbahçe, Lens , Lask Inter Milan : Real Madrid (extérieur), Liverpool (domicile), Bruges, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Bratislava Manchester City : PSG (domicile), Barcelone (extérieur), Sporting, Porto, Naples, Leipzig, AEK Athènes, Lens Arsenal : Real (domicile), Bayern (extérieur), Dortmund, Bétis Séville, Lille , Naples, Sabah, Slavia Prague Barcelone : Manchester City (domicile), PSG (extérieur), Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Come, Sabah Atlético Madrid : Bayern (domicile), Liverpool (extérieur), Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodo, Viking, Stuttgart

Le tirage complet des clubs français en Ligue des champions : PSG : Barcelone (domicile), Manchester City (extérieur), AS Rome (domicile), Aston Villa (extérieur), Galatasaray (domicile), Villarreal (extérieur), Bratislava (domicile), Come (extérieur) Lille : Bayern Munich (domicile), Arsenal (extérieur), Bétis Séville (domicile), AS Rome (extérieur), Bodo (extérieur), Galatasaray (domicile), Bratislava (domicile), Stuttgart (extérieur) Lens : Manchester City (domicile), Liverpool (extérieur), Bruges (extérieur), Sporting (domicile), Bodo (domicile), Leipzig (extérieur), Come (domicile), Slavia Prague (extérieur)



En direct

Le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions est à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal + à partir de 18h ce jeudi 27 août du côté de Monaco.