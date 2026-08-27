EN DIRECT, Tirage au sort de la Ligue des champions : heure, chaîne TV et adversaires des clubs français
Découvrez le tirage de la phase de championnat de la Ligue des champions version 2026-2027.
- Le tirage au sort de la Ligue des champions version 2026-2027 a lieu ce jeudi 27 août du côté de Monaco.
- Lors de cette cérémonie, les 36 équipes seront réparties en quatre chapeaux, classés selon l'indice UEFA de chacun. Le logiciel désignera ensuite huit adversaires pour chaque club, soit deux par chapeau. Les clubs français possèdent ainsi les mêmes probabilités d'affronter chaque adversaire, qu'importent les statuts de favori des Parisiens ou de petit poucet pour Lens. Deux clubs d'un même pays ne pourront pas s'affronter et un club ne pourra pas affronter plus de deux adversaires d'un même pays durant cette saison régulière.
- Voici les chapeaux avant le tirage de la Ligue des champions :
- Chapeau 1 : PSG (France), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Manchester City (Angleterre), Arsenal (Angleterre), Barcelone (Espagne), Atlético Madrid (Espagne).
- Chapeau 2 : Borussia Dortmund (Allemagne), AS Rome (Italie), Sporting Portugal (Portugal), Aston Villa (Angleterre), FC Porto (Portugal), Manchester United (Angleterre), Club Bruges (Belgique), Bétis Séville (Espagne), PSV Eindhoven (Pays-Bas)
- Chapeau 3 : Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas), Lille (France), Bodo/Glimt (Norvège), Naples (Italie), RB Leipzig (Allemagne), Villarreal (Espagne), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Galatasaray (Turquie), Fenerbahçe (Turquie).
- Chapeau 4 : Slavia Prague (Tchéquie), Stuttgart (Allemagne), LASK (Autriche), Côme (Italie), Lens (France), Sabah Baku (Azerbaïdjan), AEK (Grèce), Slovan Bratislava (Slovaquie), Viking (Norvège).
16:22 - Trois clubs français concernés par le tirage au sort de la Ligue des champions
Ils auraient pu être quatre mais l'histoire de Lyon en Ligue des champions s'est brutalement arrêtée ce mercredi soir au Groupama Stadium lors du barrage retour de la compétition. Opposés au Fenerbahçe, l'OL s'est incliné sur sa pelouse face au club turc malgré le match nul obtenu à l'aller. Trois clubs français seront donc concernés par ce tirage au sort : le PSG, Lens et Lille.
15:54 - Les quatre chapeaux du tirage au sort de la Ligue des champions
Chapeau 1 : Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Inter Milan
Chapeau 2 : Borussia Dortmund, Real Betis, Aston Villa, Manchester United, Sporting Portugal, FC Porto, AS Rome, Club Bruges, PSV Eindhoven
Chapeau 3 : Leipzig, Villarreal, Naples, Lille, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Bodö/Glimt, Fenerbahçe
Chapeau 4 : Stuttgart, Côme, Lens, LASK, Slavia Prague, Sabah FC, AEK Athènes, Viking, Slovan Bratislava
CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase pic.twitter.com/LpMjiap6RF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026
Le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions est à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal + à partir de 18h ce jeudi 27 août du côté de Monaco.