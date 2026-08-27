Calendrier de la Ligue des champions : dates, heures et programme complet des matchs

Le tirage au sort de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi 27 août, découvrez le calendrier complet.

Nous y sommes, c'est désormais l'heure du grand retour de la Ligue des champions avec un PSG double tenant du titre. Après le tirage au sort, nous connaissons désormais toutes les affiches, chaque équipe jouera huit matchs de phase de ligue au total, dont la moitié à domicile, tout en rencontrant à chaque fois deux équipes de chacun des quatre chapeaux. Cette année, trois clubs français sont représentés après l'élimination de Lyon en barrages, il s'agit donc du PSG, encore le grand favori, Lens qui fait son retour et Lille.

À l'issue de ces matchs, les huit premiers du classement général se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent, elles, les barrages de la phase à élimination directe, les vainqueurs rejoignant les huitièmes de finale. Celles finissant à la 25e place et au-delà seront éliminées.

PSG : Barcelone (domicile), Manchester City (extérieur), AS Rome (domicile), Aston Villa (extérieur), Galatasaray (domicile), Villarreal (extérieur), Bratislava (domicile), Come (extérieur)

: Barcelone (domicile), Manchester City (extérieur), AS Rome (domicile), Aston Villa (extérieur), Galatasaray (domicile), Villarreal (extérieur), Bratislava (domicile), Come (extérieur) Lille : Bayern Munich (domicile), Arsenal (extérieur), Bétis Séville (domicile), AS Rome (extérieur), Bodo (extérieur), Galatasaray (domicile), Bratislava (domicile), Stuttgart (extérieur)

: Bayern Munich (domicile), Arsenal (extérieur), Bétis Séville (domicile), AS Rome (extérieur), Bodo (extérieur), Galatasaray (domicile), Bratislava (domicile), Stuttgart (extérieur) Lens : Manchester City (domicile), Liverpool (extérieur), Bruges (extérieur), Sporting (domicile), Bodo (domicile), Leipzig (extérieur), Come (domicile), Slavia Prague (extérieur)

Le calendrier complet de la Ligue des champions

Phase de ligue

Première journée : 8-9-10 septembre

2e journée : 13-14 octobre

3e journée : 20-21 octobre

4e journée : 3-4 novembre

5e journée : 24-25 novembre

6e journée : 8-9 décembre

7e journée : 19-20 janvier 2027

8e journée : 27 janvier 2027

Phase à élimination directe