EN DIRECT, Tirage au sort de la Ligue Europa : Marseille, Rennes, Lyon... Les adversaires et matchs

Le tirage au sort de la Ligue Europa intéresse trois clubs français ce vendredi 28 août avec Marseille, Rennes et Lyon.

L'essentiel

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13:20 - Rennes et l'OM au menu de l'Olympiacos Le club grec vient de connaître son tirage complet avec deux déplacements en France, à Marseille et à Rennes.

13:18 - Le tirage complet de l'OL Voici le tirage complet de la Ligue Europa pour l'OL : à domicile, le Bayer Leverkusen, Union SG, Crystal Palace, Lillestrom et à l'extérieur la Real Sociedad, Anderlecht, Jagiellonia et Hoffenheim.

13:17 - Rennes prend la Juventus ! Et on enchaîne avec un nouveau tirage corsé, cette fois pour Rennes. Les Bretons défieront la Juventus, en Italie !

13:16 - Le Bayer Leverkusen pour l'OL et l'OM ! Le Bayer Leverkusen affrontera deux clubs français, à domicile face à l'OM et à l'extérieur au Groupama Stadium ! Du lourd d'entrée pour les clubs tricolores.

13:15 - C'est parti pour le tirage ! Top départ du tirage au sort de la Ligue Europa !

13:12 - Rappel du mode de tirage Pour rappel, ce tirage au sort de la Ligue Europa déterminera les huit adversaires de chaque club, ceux ci provenant des quatre chapeaux (deux clubs tirés au sort par chapeau).

13:10 - L'arrivée de Marchetti sur scène L'Italien, secrétaire adjoint de l'UEFA, vient de monter sur scène afin de procéder au tirage au sort de la Ligue Europa. L'occasion pour lui de faire un tour des clubs qualifiés pour cette compétition.

13:07 - Sébastian Rode en invité spécial L'Allemand est invité à monter sur scène avant le tirage au sort de la Ligue Europa. L'Allemand est notamment passé par Francfort, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund. Il a notamment remporté cette compétition avec Francfort, qui sera aussi le lieu de la finale en 2027.

13:06 - L'oeil dans le rétro Avant de procéder au tirage au sort de la Ligue Europa, petit retour sur la campagne 2025-2026 et la victoire d'Aston Villa.

13:02 - Une ouverture en musique L'ouverture du tirage au sort de la Ligue Europa vient de commencer avec un orchestre qui interprète l'hymne de la compétition.

12:55 - Les Anglais et les Français les plus représentés A quelques minutes du début du tirage au sort de la Ligue Europa 2026-2027, l'Angleterre et la France sont les pays les plus représentés avec trois clubs participants (Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace pour l'Angleterre), en tête devant l'Italie, (Juventus, Milan), l'Espagne (Real Sociedad, Celta Vigo), ou encore l'Allemagne (Hoffenheim, Bayer Leverkusen).

12:38 - Les dates importantes de la Ligue Europa Au terme de la phase de ligue qui se disputera du 16 septembre au 28 janvier, voici les grandes dates à retenir pour la phase finale de la Ligue Europe : Barrages : 18 février (aller) - 25 février (retour)

Huitièmes de finale : 11 mars (aller) - 18 mars (retour)

Quarts de finale : 8 avril (aller) - 15 avril (retour)

Demi-finales : 29 avril (aller) - 6 mai (retour)

Finale : 26 mai 2027 à Francfort

12:22 - Le pire tirage possible pour les clubs tricolores Pour rappel, chaque club affrontera au total huit équipes, deux clubs de chaque pot (1 à 4). Ainsi, le "tirage de la mort" côté Français pourrait regrouper la Juventus, le Milan AC (pot 1), Salzbourg, Celtic (pot 2), Crystal Palace, Sunderland (pot 3), Besiktas et Hoffenheim (pot 4).

12:03 - Un point sur les clubs à éviter Parmi les 36 équipes en lice dans cette Ligue Europa 2026-2027, on retrouve certains clubs à éviter pour les clubs français. Par exemple, la Juventus, l'Inter Milan ou encore le Bayer Leverkusen, trois cadors européens habitués aux rencontres européennes.

11:41 - Les clubs français qualifiés A l'issue de la saison de Ligue 1 2025-2026, deux clubs étaient qualifiés d'office : Marseille et Rennes. L'OM, 5e, retrouve la Ligue Europa pour la première fois depuis 2023-2024, lorsque le club était parvenu à se hisser en demi-finale de la compétition avant de perdre face à l'Atalanta. La dernière participation des Rennais à cette Ligue Europa remonte aussi à la saison 2023-2024, une campagne européenne qui s'était terminée en 16es de finale face à l'AC Milan. Se rajoute l'OL, éliminé par le Fenerbahce lors des barrages de Ligue des champions et donc reversé en Ligue Europa. Au total, ce sont donc trois clubs français qui attendent avec impatience les confrontations européennes qui rythmeront leur saison.

11:31 - Le récapitulatif des chapeaux Voici le récapitulatif de chaque chapeau avant le tirage au sort de la Ligue Europa. On retrouve l'OM et l'OL dans le pot 1 tandis que Rennes figure dans le pot 2. CONFIRMED: #UELdraw pots for the league phase pic.twitter.com/4cHv2Q09M9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2026

11:22 - Comment suivre le tirage au sort de la Ligue Europa ? Ce tirage au sort de la Ligue Europa, depuis Monaco, est à suivre sur Canal+ et sur le site internet de l'UEFA à partir de 13h00.