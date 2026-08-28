EN DIRECT, Tirage au sort de la Ligue Europa : heure, chaîne TV et adversaires des clubs français
Le tirage au sort de la Ligue Europa concerne trois clubs français ce vendredi 28 août avec Marseille, Rennes et Lyon.
- Le tirage au sort de la Ligue Europa se déroule ce vendredi 28 août à Monaco à partir de 13h
- Les 36 équipes seront réparties dans quatre chapeaux de neuf équipes. Chaque club disputera huit rencontres contre huit adversaires différents, avec deux équipes issues de chacun des quatre chapeaux, une à domicile et une à l'extérieur. Comme pour la Ligue des champions, un club ne pourra pas affronter une équipe de son propre pays et ne pourra pas jouer plus de deux adversaires issus de la même association nationale.
- Voici les chapeaux des clubs français pour ce tirage de la Ligue Europa :
- Chapeau 1 : Bayer Leverkusen (Allemagne), Benfica Lisbonne (Portugal), Juventus Turin (Italie), AC Milan (Italie), Lyon (France), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Olympiakos (Grèce), Real Sociedad (Espagne), Marseille (France)
- Chapeau 2 : Ferencváros (Hongrie), Viktoria Plzen (Tchéquie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Dinamo Zagreb (Croatie), RB Salzbourg (Autriche), Celtic (Ecosse), Sparta Prague (Tchéquie), Rennes (France), Anderlecht (Belgique)
- Chapeau 3 : Sturm Graz (Autriche), Lech Poznan (Pologne), Crystal Palace (Angleterre), Bournemouth (Angleterre), Sunderland (Angleterre), Celje (Slovénie), Jagiellonia (Pologne), Omonia (Chypre), Celta Vigo (Espagne)
- Chapeau 4 : Hoffenheim (Allemagne), Besiktas (Turquie), Torreense (Portugal), H. Beer-Sheva (Israël), NEC Nimègue (Pays-Bas), OFI Crete (Grèce), Lillestrom (Norvège), Levski Sofia (Bulgarie), Ararat-Armenia (Arménie)
11:22 - Comment suivre le tirage au sort de la Ligue Europa ?
Ce tirage au sort de la Ligue Europa, depuis Monaco, est à suivre sur Canal+ et sur le site internet de l'UEFA à partir de 13h00.
La cérémonie du tirage au sort de la phase de ligue de l'UEFA Europa League et de l'UEFA Conference League 2026/27 se tiendra à partir de 13 heures, le vendredi 28 août et sera diffusé sur Canal +.