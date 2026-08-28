DIRECT. Lille - PSG : bousculés, les Parisiens encore menés à la pause, suivez le match et le score

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain se déplace à Lille pour affronter le Losc en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

22:08 - André encore lui (1-0, 49e) Centre de Warren Zaïre-Emery mais c'est repoussé par Nathan Ngoy. Le cuir revient sur Beraldo mais Benjamin André met le pied.

22:06 - Vitinha en difficulté (1-0, 48e) Le milieu portugais perd de nombreux ballons dans l'entrejeu.

22:05 - Zaïre-Emery gagne son duel (1-0, 47e) Nouveau festival d'Ethan Mbappé mais Warren Zaïre-Emery gagne le duel épaule contre épaule.

22:03 - C'est reparti à Lille ! (1-0, 46e) Vitinha relance Lille - PSG !

22:03 - Doué sort ! Choix fort de Luis Enrique qui sort Désiré Doué à la mi-temps ! Khvicha Kvaratskhelia entre en jeu !

22:02 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

22:01 - Kvaratskhelia à l'échauffement Le Géorgien va rentrer au début de la seconde période.

21:57 - Le but d'Haraldsson en vidéo Revivez dans les conditions du direct l'ouverture du score lillois comme si vous étiez à la place de l'arbitre. Le pétard dHakon Haraldsson depuis la Réf Cam



Le LOSC prend les devants dans ce choc au sommet ! #LOSCPSG pic.twitter.com/5oSjIhCsRb — L1+ (@ligue1plus) August 28, 2026

21:52 - Même scénario qu'à Rennes Dimanche dernier, les Parisiens étaient menés 2-0 au Roazhon Park à Rennes. Ce soir, les hommes de Luis Enrique ont un but de retard sur Lille (0-1).

21:47 - Le LOSC en tête à la pause ! (1-0) Après une dernière tête non cadrée de Ferran Torres, Eric Wattelier siffle la mi-temps et renvoie les joueurs aux vestiaires.

21:46 - Deux minutes ! (1-0, 45e) À l'entame du temps additionnel, Nabil Bentaleb tente sa chance mais ça passe de peu à côté des cages parisiennes.

21:45 - Hakimi imprécis (1-0, 45e) Achraf Hakimi tente sa chance à 35 mètres des cages lillois mais ça fuit le cadre.

21:44 - Haraldsson sanctionné (1-0, 44e) Bien qu'Eric Wattelier laisse souvent jouer, le contact d'Haraldsson sur Désiré Doué est sifflé.

21:41 - Balle de 2-0 pour Lille ! (1-0, 41e) Haraldsson n'en revient pas ! Tiago Santos lance Mbappé sur une touche jouée vite. Le jeune ailier sert l'Islandais d'un petit extérieur mais son tir est trop croisé.

21:39 - Premier avertissement (1-0, 39e) Les Parisiens mettent plus d'intensité dans les duels depuis quelques minutes. Alors que sa récupération dans les pieds d'Ethan Mbappé semblait régulière, Fabian Ruiz écope d'un carton jaune pour avoir jeté le ballon de rage.

21:36 - André au sol (1-0, 36e) Pressing de Benjamin André sur Maghnes Akliouche qui met involontairement un coup à la gorge du capitaine lillois. Faute sifflée et le milieu reste au sol.

21:33 - Ferran s'en veut ! (1-0, 33e) Quelle occasion pour le PSG ! Sublime centre de Maghnes Akliouche au second poteau mais Ferran Torres la reprend juste devant Marquinhos qui était idéalement placé. Ce n'est pas cadré et Berke Ozer peut relancer avec un six mètres.

21:32 - Giroud fait du bien au LOSC ! (1-0, 32e) Quel impact d'Olivier Giroud qui a gagné tous ses duels aériens sur Marquinhos et Pacho depuis le coup d'envoi.

21:31 - Viitinha se loupe (1-0, 31e) Nouvelle frappe lointaine pour le Paris Saint-Germain mais Vitinha force sa tentative. C'est trop croisé !

21:29 - Ngoy devance Torres (1-0, 29e) Seul en attaque, Ferran Torres fait l'appel en profondeur mais Nathan Ngoy dégage directement en touche. Les Lillois sont les meilleurs sur la pelouse de Pierre-Mauroy pour le moment.

21:27 - Ozer imparable ! (1-0, 27e) Quel arrêt de Berke Ozer ! Après un centre en retrait, Fabian Ruiz reprend au point de penalty mais le gardien turc repousse sur sa ligne.

21:25 - Les Parisiens monopolisent le cuir (1-0, 26e) Depuis l'ouverture du score lilloise, les joueurs du Paris Saint-Germain tentent d'investir le camp nordiste.

21:23 - But confirmé par la VAR ! (1-0, 23e) Après une vérification à la vidéo pour une potentielle faute au départ de l'action de Ngoy sur Ferran Torres, le but est validé par Eric Wattelier.

21:22 - Haraldsson enflame Pierre-Mauroy ! (1-0, 21e) Quel but du LOSC ! Après un duel remporté par Ngoy sur Ferran, les Lillois se projettent et Giroud dévie pour Haraldsson qui enroule une énorme frappe à l'entrée de la surface. Safonov ne peut rien faire !