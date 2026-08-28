Lille - PSG : "Il faut l'accepter"... Luis Enrique cash sur la mise à l'écart de Dembélé, heure et chaîne TV
Ce vendredi, le Paris Saint-Germain se déplace à Lille pour affronter le Losc en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de son Ballon d'Or Ousmane Dembélé, laissé au repos.
Choc en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le match Lille - PSG est programmé ce vendredi 28 août 2026 à 20h45. Comme toutes les rencontres de Ligue 1, Lille - PSG est à retrouver sur Ligue1+ et se déroulera au stade Pierre Mauroy.