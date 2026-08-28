Calendrier de la Ligue Europa : dates, heures et programme complet des matchs

Découvrez les dates des affiches de la Ligue Europa version 2026-2027.

Après la Ligue des champions, c'est au tour de la Ligue Europa de se dévoiler ce vendredi 28 août. Cette année, il y aura trois représentants pour les clubs français et pas des moindres puisque nous aurons le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, éliminé en barrages de la Ligue des champions.

À l'issue de ces matchs de la phase de ligue, les huit premiers du classement général se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent, elles, les barrages de la phase à élimination directe, les vainqueurs rejoignant les huitièmes de finale. Celles finissant à la 25e place et au-delà seront éliminées.

Le calendrier complet de la Ligue Europa

Phase de ligue

Journée 1 : 16-17 septembre 2026

Journée 2 : 15 octobre 2026

Journée 3 : 22 octobre 2026

Journée 4 : 5 novembre 2026

Journée 5 : 26 novembre 2026

Journée 6 : 10 décembre 2026

Journée 7 : 21 janvier 2027

Journée 8 : 28 janvier 2027

Phase finale

Barrages de la phase à élimination directe : 18 et 25 février 2027

Huitièmes de finale : 11 et 18 mars 2027

Quarts de finale : 8 et 15 avril 2027

Demi-finales : 29 avril et 6 mai 2027

Finale (Frankfurt) : 26 mai 2027

La finale de l'Europa League 2026/27 se déroulera au Stadion Frankfurt, à Frankfurt en Allemagne, le 26 mai 2027.