Calendrier de la Ligue Europa : dates, heures et programme complet des matchs
Découvrez les dates des affiches de la Ligue Europa version 2026-2027.
Après la Ligue des champions, c'est au tour de la Ligue Europa de se dévoiler ce vendredi 28 août. Cette année, il y aura trois représentants pour les clubs français et pas des moindres puisque nous aurons le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, éliminé en barrages de la Ligue des champions.
À l'issue de ces matchs de la phase de ligue, les huit premiers du classement général se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent, elles, les barrages de la phase à élimination directe, les vainqueurs rejoignant les huitièmes de finale. Celles finissant à la 25e place et au-delà seront éliminées.
Le calendrier complet de la Ligue Europa
Phase de ligue
- Journée 1 : 16-17 septembre 2026
- Journée 2 : 15 octobre 2026
- Journée 3 : 22 octobre 2026
- Journée 4 : 5 novembre 2026
- Journée 5 : 26 novembre 2026
- Journée 6 : 10 décembre 2026
- Journée 7 : 21 janvier 2027
- Journée 8 : 28 janvier 2027
Phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 18 et 25 février 2027
- Huitièmes de finale : 11 et 18 mars 2027
- Quarts de finale : 8 et 15 avril 2027
- Demi-finales : 29 avril et 6 mai 2027
- Finale (Frankfurt) : 26 mai 2027
La finale de l'Europa League 2026/27 se déroulera au Stadion Frankfurt, à Frankfurt en Allemagne, le 26 mai 2027.