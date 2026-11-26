Découvrez le classement de la Ligue Europa et tous les résultats de la journée.

Dans le cadre de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a battu le Levski Sofia 1-0 ce jeudi 26 novembre 2026 au Vélodrome, un résultat obtenu grâce à l'unique but d'Amine Gouiri. L'attaquant marseillais avait ouvert le score dès la 28e minute en transformant un penalty accordé après une faute de Neves sur Angel Gomes, Makoun ayant ensuite touché la barre transversale pour le Levski sans parvenir à égaliser avant la pause. Au retour des vestiaires, Gouiri a manqué l'occasion de doubler la mise en ratant sa panenka sur un second penalty obtenu par les Olympiens. Marseille a ensuite dû serrer les rangs face aux assauts bulgares, De Lange se montrant décisif en repoussant une tentative de Reinaldo tandis qu'Aguerd multipliait les interventions défensives pour préserver l'avantage marseillais jusqu'au coup de sifflet final.

Après cette rencontre, le classement de la Ligue Europa se présente ainsi : Levski Sofia occupe la neuvième place avec 7 points, tandis que Marseille pointe à la 23e place avec 6 points.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)

OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)

OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)

Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)

OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)

OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)

OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)

Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)

OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)

Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)

Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)

Dernières mises à jour