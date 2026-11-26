Le programme complet de la journée pour les clubs français et tous les résultats de la Ligue Europa.

Après la trêve, la Ligue Europa fait son retour avec un Olympique de Marseille en position délicate mais pas totalement désespérée. Trois défaites inaugurales avaient placé le club phocéen dos au mur, à la 31e place du classement, avant qu'une victoire inattendue chez le Bayer Leverkusen (0-1) ne vienne rebattre les cartes. "Sur le plan comptable, ça nous relance complètement dans cette compétition", s'est réjoui Bruno Genesio, qui garde en tête l'objectif d'une place parmi les 24 qualifiés pour les barrages. Reste que l'effectif resserré des Marseillais pourrait peiner à tenir la distance jusqu'à fin janvier, d'autant que le calendrier s'annonce chargé avec la réception du Levski Sofia ce jeudi, puis celle du Celta Vigo, un déplacement au Celtic Park et la venue d'Anderlecht.

Du côté lyonnais et rennais, la situation est bien différente. L'Olympique Lyonnais, 13e avec 7 points, est le club français le mieux placé à mi-parcours et peut s'appuyer sur un match a priori abordable face aux Norvégiens de Lillestrøm. Le Stade Rennais, 17e avec 6 points, reste invaincu mais peine à convaincre, Franck Haise regrettant le manque de "précision" et de "spontanéité" de ses joueurs. Les Bretons n'affronteront plus que des équipes virtuellement barragistes, de Nimègue au Sparta Prague, un programme sans piège insurmontable mais sans aucune garantie non plus.

Le coefficient UEFA, un enjeu qui dépasse les pelouses

Derrière ces résultats individuels se joue un enjeu plus large pour le football français. Avec 72,296 points, la France conserve sa cinquième place au classement UEFA, mais son avance sur le Portugal, qui fait mieux cette saison comme la précédente, s'amenuise dangereusement. Dans deux ans, la bonne saison 2023-24 ne comptera plus dans le calcul, ce qui fragilise encore la position tricolore. Perdre ce rang signifierait la disparition d'une place supplémentaire en Ligue des champions, un manque à gagner que même un parcours réussi du PSG ne suffirait pas à compenser face à un possible doublé portugais entre Porto et le Sporting. Dans ce contexte, l'AS Monaco fait figure de bon élève en Ligue Conférence, 4e avec trois victoires en trois matches, et file vers les Écossais du Heart of Midlothian avec l'ambition de confirmer cette dynamique.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)

OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)

OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)

Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)

OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)

OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)

OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)

Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)

OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)

Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)

Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)

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