Suite et fin de la journée de la Ligue Europa ce jeudi 17 septembre avec le déplacement de Marseille sur la pelouse de Besiktas.

La Ligue Europa version 2026-2027 a débuté officiellement cette semaine avec déjà deux clubs français engagés. Dominateur, mais stérile, Rennes a perdu deux points sur la pelouse de Sturm Graz. En revanche, le vainqueur de la phase de Ligue l'année dernière, l'Olympique Lyonnais, a fait le travail dès son premier match sur la pelouse des Belges d'Anderlecht en s'imposant 2-1. Parmi les autres résultats, on notera le revers surprise du Milan AC, sur sa pelouse, face à une belle équipe de Benfica qui fait parti des favoris de cette Ligue Europa.

On suivra bien évidemment ce jeudi soir la rencontre entre Marseille et Besiktas. Le club marseillais, dans le dur depuis le début de la saison en championnat, doit trouver une bouffée d'oxygène à travers la Ligue Europa. "Il faut trouver des solutions lorsqu'il y a des difficultés, rester tous ensemble, focalisés sur le travail, avec cet esprit qui règne depuis le début de saison. C'est peut-être le bon moment pour montrer que Rennes était plutôt un match d'espoir et qu'on est capables de se hausser au niveau des meilleures équipes de la compétition" a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)

OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)

Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)

Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)

OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)

OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)

Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)

OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)

OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)

Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)

Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)

OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)

OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)

Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)

OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)

Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)

Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)

Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)

NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)

Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)

Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)

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