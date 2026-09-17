Europa League 2026 - 2027 : Besiktas - Marseille, Juventus... Scores, classement et résultats en direct
Suite et fin de la journée de la Ligue Europa ce jeudi 17 septembre avec le déplacement de Marseille sur la pelouse de Besiktas.
La Ligue Europa version 2026-2027 a débuté officiellement cette semaine avec déjà deux clubs français engagés. Dominateur, mais stérile, Rennes a perdu deux points sur la pelouse de Sturm Graz. En revanche, le vainqueur de la phase de Ligue l'année dernière, l'Olympique Lyonnais, a fait le travail dès son premier match sur la pelouse des Belges d'Anderlecht en s'imposant 2-1. Parmi les autres résultats, on notera le revers surprise du Milan AC, sur sa pelouse, face à une belle équipe de Benfica qui fait parti des favoris de cette Ligue Europa.
On suivra bien évidemment ce jeudi soir la rencontre entre Marseille et Besiktas. Le club marseillais, dans le dur depuis le début de la saison en championnat, doit trouver une bouffée d'oxygène à travers la Ligue Europa. "Il faut trouver des solutions lorsqu'il y a des difficultés, rester tous ensemble, focalisés sur le travail, avec cet esprit qui règne depuis le début de saison. C'est peut-être le bon moment pour montrer que Rennes était plutôt un match d'espoir et qu'on est capables de se hausser au niveau des meilleures équipes de la compétition" a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse.
Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027
La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.
Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027
Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.
Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel
Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.
Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa
- Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)
- OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
- Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
- Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
- OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
- OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
- Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
- OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)
Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League
- Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)
- OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
- Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
- Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
- OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
- OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
- Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
- OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)
Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa
- Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)
- Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
- Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
- Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
- NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
- Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
- Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
- Genesio veut jouer la Ligue Europa à fond
"C'est une compétition qu'on a envie de jouer" a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse. "On va tout faire pour sortir de la première phase. C'est aussi une compétition qui peut nous permettre de retrouver un petit peu de confiance par rapport à notre début de saison qui n'est pas en lien avec ce qu'on espérait. À nous d'aborder les matches avec un maximum de motivation, et il n'est pas question de les galvauder car mon prédécesseur a tout fait pour atteindre cet objectif et ce serait manquer de respect de ne pas les jouer (à fond). Notre premier objectif, c'est de sortir de la première phase, pour jouer un seizième ou un huitième au printemps."
- Anderlecht - Lyon : Lyon prend son envol, Anderlecht déjà décroché
Anderlecht reste sans le moindre point après sa défaite 1-2 face à Lyon. Les Bruxellois pointent 31e au classement de cette phase de Ligue Europa, une position inquiétante après cette première journée. En face, Lyon engrange trois points précieux et grimpe à la 4e place, un début parfait pour les Rhodaniens dans cette compétition. L'écart est déjà significatif entre les deux formations : Lyon s'installe dans le haut du tableau tandis qu'Anderlecht doit rapidement réagir pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la qualification. Deux trajectoires opposées après cette première journée européenne.
- Sturm Graz - Rennes : Rennes stagne à la 10e place après le partage des points
Rennes occupe la 10e place avec seulement 1 point au compteur, juste devant Sturm Graz, 11e avec le même total. Ce résultat vierge, Sturm Graz - Rennes se soldant par un match nul, ne fait bouger personne dans le bon sens. Chaque équipe empoche 1 point, un maigre butin qui ne permet à aucune des deux formations de sortir du ventre mou de ce groupe de Ligue Europa. Rennes, malgré une nette domination, reste scotché juste devant les Autrichiens, sans creuser l'écart. Un début de campagne européenne frustrant pour les deux clubs, encore loin des places qualificatives.