La Ligue Europa 2026 - 2027 mettait à l'affiche Anderlecht - Lyon et Sturm Graz - Rennes ce mercredi 16 septembre 2026. Découvrez le classement à l'issue de cette première journée.

La Ligue Europa a livré un scénario mouvementé lors de la rencontre Lyon Anderlecht au Lotto Park. Rapides et efficaces d'entrée, les Lyonnais ont fait la différence par Noah Nartey (8e) puis un second but (22e), menant 2-0 à la pause malgré une possession équilibrée. Anderlecht, plus séduisant en seconde période, a réduit l'écart grâce à Mihajlo Cvetković (61e) et poussé jusqu'au bout, mais la défense rhodanienne a tenu bon pour conserver l'avantage. Score final : 1-2 en faveur de l'Olympique Lyonnais.

Ce résultat rebat les cartes au classement de la phase de Ligue Europa : Anderlecht stagne à 0 point et pointe 31e, coincé entre Jagiellonia Bialystok et AZ Alkmaar, tandis que Lyon bondit à la 4e place avec 3 points, juste derrière Bayer Leverkusen et devant Olympiakos, confirmant un début de campagne européenne idéal.

La Ligue Europa continue demain jeudi avec une autre affiche clé pour le football français : l'Olympique de Marseille se déplace au Besiktas Istanbul, un match à haut risque pour l'OM déjà dans une situation délicate en championnat. Suivez tous les résultats de la Ligue Europa et le classement à jour ce mercredi soir.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)

OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)

Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)

Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)

OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)

OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)

Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)

OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)

OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)

Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)

Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)

OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)

OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)

Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)

OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)

Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)

Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)

Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)

NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)

Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)

Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)

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