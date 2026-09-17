La Ligue Europa 2026 - 2027 mettait à l'affiche Anderlecht - Lyon et Sturm Graz - Rennes ce mercredi 16 septembre 2026. Découvrez le classement à l'issue de cette première journée.
La Ligue Europa a livré un scénario mouvementé lors de la rencontre Lyon Anderlecht au Lotto Park. Rapides et efficaces d'entrée, les Lyonnais ont fait la différence par Noah Nartey (8e) puis un second but (22e), menant 2-0 à la pause malgré une possession équilibrée. Anderlecht, plus séduisant en seconde période, a réduit l'écart grâce à Mihajlo Cvetković (61e) et poussé jusqu'au bout, mais la défense rhodanienne a tenu bon pour conserver l'avantage. Score final : 1-2 en faveur de l'Olympique Lyonnais.
Ce résultat rebat les cartes au classement de la phase de Ligue Europa : Anderlecht stagne à 0 point et pointe 31e, coincé entre Jagiellonia Bialystok et AZ Alkmaar, tandis que Lyon bondit à la 4e place avec 3 points, juste derrière Bayer Leverkusen et devant Olympiakos, confirmant un début de campagne européenne idéal.
La Ligue Europa continue demain jeudi avec une autre affiche clé pour le football français : l'Olympique de Marseille se déplace au Besiktas Istanbul, un match à haut risque pour l'OM déjà dans une situation délicate en championnat. Suivez tous les résultats de la Ligue Europa et le classement à jour ce mercredi soir.
Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027
La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.
Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027
Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.
Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel
Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.
Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa
Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)
OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)
Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League
Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)
OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)
Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa
Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)
Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour
- Anderlecht - Lyon : Lyon prend son envol, Anderlecht déjà décroché
Anderlecht reste sans le moindre point après sa défaite 1-2 face à Lyon. Les Bruxellois pointent 31e au classement de cette phase de Ligue Europa, une position inquiétante après cette première journée. En face, Lyon engrange trois points précieux et grimpe à la 4e place, un début parfait pour les Rhodaniens dans cette compétition. L'écart est déjà significatif entre les deux formations : Lyon s'installe dans le haut du tableau tandis qu'Anderlecht doit rapidement réagir pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la qualification. Deux trajectoires opposées après cette première journée européenne.
- Sturm Graz - Rennes : Rennes stagne à la 10e place après le partage des points
Rennes occupe la 10e place avec seulement 1 point au compteur, juste devant Sturm Graz, 11e avec le même total. Ce résultat vierge, Sturm Graz - Rennes se soldant par un match nul, ne fait bouger personne dans le bon sens. Chaque équipe empoche 1 point, un maigre butin qui ne permet à aucune des deux formations de sortir du ventre mou de ce groupe de Ligue Europa. Rennes, malgré une nette domination, reste scotché juste devant les Autrichiens, sans creuser l'écart. Un début de campagne européenne frustrant pour les deux clubs, encore loin des places qualificatives.
- L'OM aurait un temps envisagé de déclarer forfait de la Ligue Europa
Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille aurait réfléchi à déclarer forfait pour cette édition de la Ligue Europa. En grandes difficultés financières, l'OM a en effet été sanctionné par la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA en juin avec une amende de 10 millions d'euros et un sursis d'un an pour redresser sa situation. Le club phocéen a finalement bien pris part à la compétition, pour le meilleur ou pour le pire ?
- En Ligue Europa, Marseille cherchera un sursaut à Istanbul face au Besiktas
Et maintenant la suite ! En pleine crise de résultats avec trois défaites consécutives en Ligue 1, l'Olympique de Marseille entamera demain sa campagne de Ligue Europa dans un contexte délicat. Les hommes de Bruno Genesio affrontent le Besiktas, club turc habitué des compétitions européennes, ce jeudi à 21 heures. Ramener au moins un point d'Istanbul serait déjà un signal positif pour l'OM avant de poursuivre sa phase de ligue.
- Anderlecht - Lyon : les Lyonnais s'imposent au terme d'un scénario mouvementé
Face à des Lyonnais rapides en début de rencontre et une équipe d'Anderlecht plus séduisante en seconde période, le suspense a longtemps plané au Lotto Park. Noah Nartey ouvre le score dès la 8e minute, avant que Lyon ne double la mise à la 22e. Anderlecht réagit par Mihajlo Cvetković à la 61e minute, relançant totalement la rencontre. Malgré une pression intense des Belges en fin de match, la défense lyonnaise tient bon jusqu'au coup de sifflet final. Anderlecht - Lyon s'achève sur le score de 1-2, une victoire précieuse pour l'Olympique Lyonnais qui repart de Belgique avec les trois points.
- Sturm Graz - Rennes : un match nul frustrant malgré deux buts refusés par la VAR
Face à un Sturm Graz solide devant son public, Rennes affichait une nette domination sans parvenir à la concrétiser. Les Bretons ont maîtrisé les débats avec 62% de possession et cinq tirs cadrés, contre quatre pour les Autrichiens, mais deux buts ont été refusés par la VAR, à la 8e puis à la 35e minute, privant chaque camp d'un avantage décisif. Sturm Graz a par ailleurs écopé de trois cartons jaunes en fin de rencontre. L'arbitre a finalement sifflé la fin du match sur un score vierge de 0-0. Sturm Graz - Rennes s'achève donc sur un match nul, chaque équipe repartant avec un point dans cette phase de ligue.
- Anderlecht - Lyon : Lyon mène 2-0 à la pause après une entame électrique
Sur la pelouse du Lotto Park, Anderlecht et Lyon disputent une première période à sens unique, marquée par deux buts rapides des Lyonnais. Dès la 8e minute, Noah Nartey, servi par Kaïl Boudache, ouvre le score pour Lyon. Les visiteurs enfoncent le clou à la 22e minute et prennent le large 0-2. La physionomie se durcit ensuite, avec deux cartons jaunes infligés à Moussa Niakhaté (26e) puis Mohamed Ouédraogo (44e) côté lyonnais. À la mi-temps, la possession est équilibrée (50%-50%), mais Lyon se montre plus tranchant devant le but avec quatre tirs cadrés contre deux pour Anderlecht.
- Sturm Graz - Rennes : un scoreless nerveux à la pause, rythmé par deux buts refusés
Au terme d'une première période disputée à haute intensité au Stadion Graz-Liebenau, Sturm Graz et Rennes se neutralisent sur un score vierge de 0-0, mais ce chiffre cache un climat électrique. Dès la 8e minute, puis à la 35e, l'arbitre a dû recourir à la VAR pour invalider deux buts, privant tour à tour les deux camps d'un possible avantage. Rennes maîtrise pourtant les débats avec 61% de possession et deux tirs cadrés contre un seul pour les Autrichiens, sans parvenir à transformer cette domination en réalisation. Un scénario suspendu, où la moindre étincelle pourrait faire basculer cette rencontre encore totalement ouverte.
- Avant-match : Anderlecht et Lyon lancent leur campagne européenne au Lotto Park
Meneur de cette affiche à domicile, Anderlecht reçoit l'Olympique Lyonnais ce mercredi pour l'entrée en lice des deux clubs dans cette nouvelle phase de ligue de l'UEFA Europa League. Rendez-vous programmé au Lotto Park de Bruxelles, une enceinte de 28063 places dont le taux de remplissage plafonne habituellement à 50%. Les deux équipes optent pour un système en 4-3-3, mais plusieurs absences pèsent sur les compositions : Oliver Antman est touché par une maladie côté belge, tandis que Lyon doit composer sans Ernest Nuamah, blessé à la cuisse, et Julien Duranville, gêné musculairement. Ricardo De Burgos Bengoetxea dirigera les débats, sous les caméras de CANAL+ FOOT.
- Avant-match : Sturm Graz - Rennes, un choc tactique en ouverture de Ligue Europa
Coup d'envoi imminent au Stadion Graz-Liebenau. Franck Haise aligne un 4-1-4-1 ambitieux face au 4-4-2 autrichien de F. Ingolitsch, un duel de systèmes qui promet d'orienter les débats tactiques. Les compositions officielles confirment plusieurs présences malgré des soucis physiques recensés dans l'effectif rennais, tandis que Valentin Rongier et Arnaud Nordin manquent à l'appel côté breton. L'enceinte de 17425 places, remplie en moyenne à 60%, doit accueillir cette première journée arbitrée par Manfredas Lukjančukas. Un contexte propice à observer comment Rennes gère l'inconnue autrichienne dès son entrée dans la compétition européenne.
- Ligue Europa : l'OL entame sa revanche sur la scène européenne à Bruxelles
Repêché après son élimination en barrages de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais retrouve la Ligue Europa avec pour sa part l'espoir de mieux faire que la saison passée. Les Lyonnais, pourtant premiers de la phase de ligue en 2024-25, avaient été sortis dès les huitièmes de finale par le Celta Vigo. Anderlecht, sixième du dernier championnat belge, à de quoi surprendre des Gones quatrièmes en championnat avec deux victoires et deux nuls. Le match est diffusé sur Canal+ Foot à partir de 21h.
- Ligue Europa : Rennes veut confirmer sa bonne forme face au Sturm Graz
Le Stade Rennais aborde son entrée en Ligue Europa avec un moral solide, après avoir tenu tête au PSG (2-2) et battu l'Olympique de Marseille (1-0) en championnat. Les Bretons se déplacent chez les Autrichiens du Sturm Graz, une équipe jugée à leur portée par les observateurs. Pour ceux qui veulent le voir la rencontre, elle est programmée à 21 heures sur Canal+ Sport, avec l'avertissement de ne pas céder à l'excès de confiance.
- Ligue Europa : l'OM et l'OL mieux cotés que Rennes pour le sacre final
Malgré un classement de phase de ligue moins favorable, Marseille et Lyon disposeraient de meilleures chances que Rennes de remporter la Ligue Europa selon les simulations de Football Meets Data. L'OM afficherait 6,3 % de probabilité de triompher, contre 4,8 % pour l'OL et seulement 3,7 % pour les Rennais. Cet écart s'expliquerait par l'expérience européenne plus importante des deux clubs olympiques une fois arrivée la phase à élimination directe. Rennes bénéficierait en revanche d'un tirage globalement plus abordable durant la phase de ligue.
- Rennes bien placé pour éviter les barrages de la Ligue Europa
Les projections de Football Meets Data placent le Stade Rennais en septième position de la phase de ligue, ce qui lui garantirait une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Bretons auraient ainsi près d'une chance sur deux de terminer dans le top 8. Marseille (10e) et Lyon (13e) devraient en revanche passer par un tour de barrage, avec respectivement 35,9 % et 30,6 % de chances de figurer parmi les huit premiers. Les trois clubs français conserveraient toutefois plus de 80 % de chances de rallier au moins le top 24.
- En Ligue Europa, combien de points suffisent pour éviter l'élimination ?
Chaque équipe dispute huit matchs lors de la phase de ligue de la Ligue Europa, avec trois points pour une victoire et un pour un match nul. Selon le site Football Meets Data, quinze points devraient suffire à Lyon, Rennes ou l'OM pour intégrer directement le top 8 et filer en huitièmes de finale. Entre neuf et dix points, en fonction de la différence de buts, permettraient de se glisser dans le top 24 synonyme de barrages. Au-delà, l'aventure européenne s'arrête net pour la saison 2026-27.
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