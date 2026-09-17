Europa League 2026 - 2027 : ce qu'il faut retenir de Sturm Graz - Rennes et Anderlecht - Lyon, tous les résultats et le classement à jour

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : ce qu'il faut retenir de Sturm Graz - Rennes et Anderlecht - Lyon, tous les résultats et le classement à jour La Ligue Europa 2026 - 2027 mettait à l'affiche Anderlecht - Lyon et Sturm Graz - Rennes ce mercredi 16 septembre 2026. Découvrez le classement à l'issue de cette première journée.

La Ligue Europa a livré un scénario mouvementé lors de la rencontre Lyon Anderlecht au Lotto Park. Rapides et efficaces d'entrée, les Lyonnais ont fait la différence par Noah Nartey (8e) puis un second but (22e), menant 2-0 à la pause malgré une possession équilibrée. Anderlecht, plus séduisant en seconde période, a réduit l'écart grâce à Mihajlo Cvetković (61e) et poussé jusqu'au bout, mais la défense rhodanienne a tenu bon pour conserver l'avantage. Score final : 1-2 en faveur de l'Olympique Lyonnais.

Ce résultat rebat les cartes au classement de la phase de Ligue Europa : Anderlecht stagne à 0 point et pointe 31e, coincé entre Jagiellonia Bialystok et AZ Alkmaar, tandis que Lyon bondit à la 4e place avec 3 points, juste derrière Bayer Leverkusen et devant Olympiakos, confirmant un début de campagne européenne idéal.

La Ligue Europa continue demain jeudi avec une autre affiche clé pour le football français : l'Olympique de Marseille se déplace au Besiktas Istanbul, un match à haut risque pour l'OM déjà dans une situation délicate en championnat. Suivez tous les résultats de la Ligue Europa et le classement à jour ce mercredi soir.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)
  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)
  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)
  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- Anderlecht - Lyon : Lyon prend son envol, Anderlecht déjà décroché

Anderlecht reste sans le moindre point après sa défaite 1-2 face à Lyon. Les Bruxellois pointent 31e au classement de cette phase de Ligue Europa, une position inquiétante après cette première journée. En face, Lyon engrange trois points précieux et grimpe à la 4e place, un début parfait pour les Rhodaniens dans cette compétition. L'écart est déjà significatif entre les deux formations : Lyon s'installe dans le haut du tableau tandis qu'Anderlecht doit rapidement réagir pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la qualification. Deux trajectoires opposées après cette première journée européenne.

- Sturm Graz - Rennes : Rennes stagne à la 10e place après le partage des points

Rennes occupe la 10e place avec seulement 1 point au compteur, juste devant Sturm Graz, 11e avec le même total. Ce résultat vierge, Sturm Graz - Rennes se soldant par un match nul, ne fait bouger personne dans le bon sens. Chaque équipe empoche 1 point, un maigre butin qui ne permet à aucune des deux formations de sortir du ventre mou de ce groupe de Ligue Europa. Rennes, malgré une nette domination, reste scotché juste devant les Autrichiens, sans creuser l'écart. Un début de campagne européenne frustrant pour les deux clubs, encore loin des places qualificatives.

- L'OM aurait un temps envisagé de déclarer forfait de la Ligue Europa

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille aurait réfléchi à déclarer forfait pour cette édition de la Ligue Europa. En grandes difficultés financières, l'OM a en effet été sanctionné par la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA en juin avec une amende de 10 millions d'euros et un sursis d'un an pour redresser sa situation. Le club phocéen a finalement bien pris part à la compétition, pour le meilleur ou pour le pire ?

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