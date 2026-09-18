Europa League 2026 - 2027 : le classement après Besiktas - Marseille et tous les résultats

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : le classement après Besiktas - Marseille et tous les résultats Découvrez tous les résultats de la première journée de la Ligue Europa 2026-2027

Marseille a effectué sa rentrée en Ligue Europa de la pire des manières ce jeudi soir, à Istanbul, face au Besiktas. L'OM a d'abord concédé l'ouverture du score d'İlhan Fakılı (15e) avant de recoller par Keyliane Abdallah (30e), renvoyant les deux équipes aux vestiaires sur un score nul de 1-1. Mais au retour des vestiaires, le Besiktas a haussé le rythme : Cerny puis Murillo ont alourdi la marque avant que Poku ne scelle le score à 4-1. Les statistiques confirment la nette domination turque, avec davantage de possession, de tirs et de grosses occasions, tandis que la défense de l'OM a multiplié les largesses, notamment autour de Salih Özcan et Derek Cornelius, battus dans la quasi-totalité de leurs duels.

Le classement de l'OM se complique dès cette première journée de Ligue Europa, ce revers venant contrarier ses ambitions dans la course à la qualification, pendant que Besiktas engrange un succès précieux pour la suite de la compétition.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)
  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)
  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)
  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- Besiktas - Marseille : la statistique confirme la domination turque

Besiktas s'est imposé 4-1 face à Marseille au Tüpraş Stadyumu, une victoire nette confirmée par les statistiques du match. Les Turcs ont dominé la possession (54% contre 46%), multiplié les tirs (18 contre 11) et créé l'essentiel des grosses occasions (75% contre 25%), reflet d'une équipe supérieure collectivement. Défensivement, l'OM a payé cher les largesses de Salih Özcan et Derek Cornelius, tous deux battus dans l'intégralité de leurs duels, au sol comme dans les airs, symboles d'une fragilité qui a coûté cher à Marseille dans cette entrée en lice européenne.

- Besiktas domine Marseille et prend une option dans la course à la qualification

Besiktas s'impose face à Marseille. Après une pause à égalité, les Turcs déroulent en seconde période : Cerny puis Murillo alourdissent la marque avant que Poku ne conclue à quatre buts à un. Ce revers complique la tâche de l'OM dans la course à la qualification dès cette première journée de phase de Ligue Europa, tandis que Besiktas engrange un succès précieux pour la suite de la compétition.

- Besiktas et Marseille dos à dos à la pause à Istanbul

Sous les lumières du Tüpraş Stadyumu, Besiktas et Marseille se rendent coup pour coup lors de cette entrée en lice en Ligue Europa, et le suspense reste entier à la mi-temps. Tout commence par l'ouverture du score d'İlhan Fakılı, dès la 15e minute, pour les Turcs. Mais l'OM réagit vite : Keyliane Abdallah égalise peu après, à la 30e minute. Score de parité, 1-1, au repos. Les deux équipes se rendent coup pour coup, et rien n'est encore joué avant la seconde période.

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