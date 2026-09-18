Besiktas s'est imposé 4-1 face à Marseille au Tüpraş Stadyumu, une victoire nette confirmée par les statistiques du match. Les Turcs ont dominé la possession (54% contre 46%), multiplié les tirs (18 contre 11) et créé l'essentiel des grosses occasions (75% contre 25%), reflet d'une équipe supérieure collectivement. Défensivement, l'OM a payé cher les largesses de Salih Özcan et Derek Cornelius, tous deux battus dans l'intégralité de leurs duels, au sol comme dans les airs, symboles d'une fragilité qui a coûté cher à Marseille dans cette entrée en lice européenne.

Besiktas s'impose face à Marseille. Après une pause à égalité, les Turcs déroulent en seconde période : Cerny puis Murillo alourdissent la marque avant que Poku ne conclue à quatre buts à un. Ce revers complique la tâche de l'OM dans la course à la qualification dès cette première journée de phase de Ligue Europa, tandis que Besiktas engrange un succès précieux pour la suite de la compétition.

Sous les lumières du Tüpraş Stadyumu, Besiktas et Marseille se rendent coup pour coup lors de cette entrée en lice en Ligue Europa, et le suspense reste entier à la mi-temps. Tout commence par l'ouverture du score d'İlhan Fakılı, dès la 15e minute, pour les Turcs. Mais l'OM réagit vite : Keyliane Abdallah égalise peu après, à la 30e minute. Score de parité, 1-1, au repos. Les deux équipes se rendent coup pour coup, et rien n'est encore joué avant la seconde période.

21:01 - Besiktas - Marseille : ce qui attend l'OM à Istanbul pour ce coup d'envoi de la Ligue Europa Coup d'envoi ce jeudi 17 septembre à 21h00 au Tüpraş Stadyumu d'Istanbul pour l'entrée en lice de Marseille dans cette nouvelle campagne de Ligue Europa face à Besiktas. Vincenzo Italiano aligne ses hommes en 4-3-3, tout comme Bruno Génésio côté marseillais, avec notamment Højbjerg, Harit et Maupay en pointe de l'attaque phocéenne. L'arbitre italien Andrea Colombo dirigera les débats. Pour l'OM, l'enjeu est clair : bien débuter cette phase de ligue face à un adversaire turc qui reçoit à domicile.

20:34 - Genesio veut jouer la Ligue Europa à fond "C'est une compétition qu'on a envie de jouer" a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse. "On va tout faire pour sortir de la première phase. C'est aussi une compétition qui peut nous permettre de retrouver un petit peu de confiance par rapport à notre début de saison qui n'est pas en lien avec ce qu'on espérait. À nous d'aborder les matches avec un maximum de motivation, et il n'est pas question de les galvauder car mon prédécesseur a tout fait pour atteindre cet objectif et ce serait manquer de respect de ne pas les jouer (à fond). Notre premier objectif, c'est de sortir de la première phase, pour jouer un seizième ou un huitième au printemps."

01:38 - Anderlecht - Lyon : Lyon prend son envol, Anderlecht déjà décroché Anderlecht reste sans le moindre point après sa défaite 1-2 face à Lyon. Les Bruxellois pointent 31e au classement de cette phase de Ligue Europa, une position inquiétante après cette première journée. En face, Lyon engrange trois points précieux et grimpe à la 4e place, un début parfait pour les Rhodaniens dans cette compétition. L'écart est déjà significatif entre les deux formations : Lyon s'installe dans le haut du tableau tandis qu'Anderlecht doit rapidement réagir pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la qualification. Deux trajectoires opposées après cette première journée européenne.

01:38 - Sturm Graz - Rennes : Rennes stagne à la 10e place après le partage des points Rennes occupe la 10e place avec seulement 1 point au compteur, juste devant Sturm Graz, 11e avec le même total. Ce résultat vierge, Sturm Graz - Rennes se soldant par un match nul, ne fait bouger personne dans le bon sens. Chaque équipe empoche 1 point, un maigre butin qui ne permet à aucune des deux formations de sortir du ventre mou de ce groupe de Ligue Europa. Rennes, malgré une nette domination, reste scotché juste devant les Autrichiens, sans creuser l'écart. Un début de campagne européenne frustrant pour les deux clubs, encore loin des places qualificatives.

00:40 - L'OM aurait un temps envisagé de déclarer forfait de la Ligue Europa Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille aurait réfléchi à déclarer forfait pour cette édition de la Ligue Europa. En grandes difficultés financières, l'OM a en effet été sanctionné par la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA en juin avec une amende de 10 millions d'euros et un sursis d'un an pour redresser sa situation. Le club phocéen a finalement bien pris part à la compétition, pour le meilleur ou pour le pire ?

00:32 - En Ligue Europa, Marseille cherchera un sursaut à Istanbul face au Besiktas Et maintenant la suite ! En pleine crise de résultats avec trois défaites consécutives en Ligue 1, l'Olympique de Marseille entamera demain sa campagne de Ligue Europa dans un contexte délicat. Les hommes de Bruno Genesio affrontent le Besiktas, club turc habitué des compétitions européennes, ce jeudi à 21 heures. Ramener au moins un point d'Istanbul serait déjà un signal positif pour l'OM avant de poursuivre sa phase de ligue.

16/09/26 - 23:11 - Anderlecht - Lyon : les Lyonnais s'imposent au terme d'un scénario mouvementé Face à des Lyonnais rapides en début de rencontre et une équipe d'Anderlecht plus séduisante en seconde période, le suspense a longtemps plané au Lotto Park. Noah Nartey ouvre le score dès la 8e minute, avant que Lyon ne double la mise à la 22e. Anderlecht réagit par Mihajlo Cvetković à la 61e minute, relançant totalement la rencontre. Malgré une pression intense des Belges en fin de match, la défense lyonnaise tient bon jusqu'au coup de sifflet final. Anderlecht - Lyon s'achève sur le score de 1-2, une victoire précieuse pour l'Olympique Lyonnais qui repart de Belgique avec les trois points.

16/09/26 - 23:10 - Sturm Graz - Rennes : un match nul frustrant malgré deux buts refusés par la VAR Face à un Sturm Graz solide devant son public, Rennes affichait une nette domination sans parvenir à la concrétiser. Les Bretons ont maîtrisé les débats avec 62% de possession et cinq tirs cadrés, contre quatre pour les Autrichiens, mais deux buts ont été refusés par la VAR, à la 8e puis à la 35e minute, privant chaque camp d'un avantage décisif. Sturm Graz a par ailleurs écopé de trois cartons jaunes en fin de rencontre. L'arbitre a finalement sifflé la fin du match sur un score vierge de 0-0. Sturm Graz - Rennes s'achève donc sur un match nul, chaque équipe repartant avec un point dans cette phase de ligue.

16/09/26 - 21:55 - Anderlecht - Lyon : Lyon mène 2-0 à la pause après une entame électrique Sur la pelouse du Lotto Park, Anderlecht et Lyon disputent une première période à sens unique, marquée par deux buts rapides des Lyonnais. Dès la 8e minute, Noah Nartey, servi par Kaïl Boudache, ouvre le score pour Lyon. Les visiteurs enfoncent le clou à la 22e minute et prennent le large 0-2. La physionomie se durcit ensuite, avec deux cartons jaunes infligés à Moussa Niakhaté (26e) puis Mohamed Ouédraogo (44e) côté lyonnais. À la mi-temps, la possession est équilibrée (50%-50%), mais Lyon se montre plus tranchant devant le but avec quatre tirs cadrés contre deux pour Anderlecht.

16/09/26 - 21:55 - Sturm Graz - Rennes : un scoreless nerveux à la pause, rythmé par deux buts refusés Au terme d'une première période disputée à haute intensité au Stadion Graz-Liebenau, Sturm Graz et Rennes se neutralisent sur un score vierge de 0-0, mais ce chiffre cache un climat électrique. Dès la 8e minute, puis à la 35e, l'arbitre a dû recourir à la VAR pour invalider deux buts, privant tour à tour les deux camps d'un possible avantage. Rennes maîtrise pourtant les débats avec 61% de possession et deux tirs cadrés contre un seul pour les Autrichiens, sans parvenir à transformer cette domination en réalisation. Un scénario suspendu, où la moindre étincelle pourrait faire basculer cette rencontre encore totalement ouverte.

16/09/26 - 21:01 - Avant-match : Anderlecht et Lyon lancent leur campagne européenne au Lotto Park Meneur de cette affiche à domicile, Anderlecht reçoit l'Olympique Lyonnais ce mercredi pour l'entrée en lice des deux clubs dans cette nouvelle phase de ligue de l'UEFA Europa League. Rendez-vous programmé au Lotto Park de Bruxelles, une enceinte de 28063 places dont le taux de remplissage plafonne habituellement à 50%. Les deux équipes optent pour un système en 4-3-3, mais plusieurs absences pèsent sur les compositions : Oliver Antman est touché par une maladie côté belge, tandis que Lyon doit composer sans Ernest Nuamah, blessé à la cuisse, et Julien Duranville, gêné musculairement. Ricardo De Burgos Bengoetxea dirigera les débats, sous les caméras de CANAL+ FOOT.

16/09/26 - 21:00 - Avant-match : Sturm Graz - Rennes, un choc tactique en ouverture de Ligue Europa Coup d'envoi imminent au Stadion Graz-Liebenau. Franck Haise aligne un 4-1-4-1 ambitieux face au 4-4-2 autrichien de F. Ingolitsch, un duel de systèmes qui promet d'orienter les débats tactiques. Les compositions officielles confirment plusieurs présences malgré des soucis physiques recensés dans l'effectif rennais, tandis que Valentin Rongier et Arnaud Nordin manquent à l'appel côté breton. L'enceinte de 17425 places, remplie en moyenne à 60%, doit accueillir cette première journée arbitrée par Manfredas Lukjančukas. Un contexte propice à observer comment Rennes gère l'inconnue autrichienne dès son entrée dans la compétition européenne.

16/09/26 - 20:46 - Ligue Europa : l'OL entame sa revanche sur la scène européenne à Bruxelles Repêché après son élimination en barrages de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais retrouve la Ligue Europa avec pour sa part l'espoir de mieux faire que la saison passée. Les Lyonnais, pourtant premiers de la phase de ligue en 2024-25, avaient été sortis dès les huitièmes de finale par le Celta Vigo. Anderlecht, sixième du dernier championnat belge, à de quoi surprendre des Gones quatrièmes en championnat avec deux victoires et deux nuls. Le match est diffusé sur Canal+ Foot à partir de 21h.

16/09/26 - 20:34 - Ligue Europa : Rennes veut confirmer sa bonne forme face au Sturm Graz Le Stade Rennais aborde son entrée en Ligue Europa avec un moral solide, après avoir tenu tête au PSG (2-2) et battu l'Olympique de Marseille (1-0) en championnat. Les Bretons se déplacent chez les Autrichiens du Sturm Graz, une équipe jugée à leur portée par les observateurs. Pour ceux qui veulent le voir la rencontre, elle est programmée à 21 heures sur Canal+ Sport, avec l'avertissement de ne pas céder à l'excès de confiance.

16/09/26 - 20:21 - Ligue Europa : l'OM et l'OL mieux cotés que Rennes pour le sacre final Malgré un classement de phase de ligue moins favorable, Marseille et Lyon disposeraient de meilleures chances que Rennes de remporter la Ligue Europa selon les simulations de Football Meets Data. L'OM afficherait 6,3 % de probabilité de triompher, contre 4,8 % pour l'OL et seulement 3,7 % pour les Rennais. Cet écart s'expliquerait par l'expérience européenne plus importante des deux clubs olympiques une fois arrivée la phase à élimination directe. Rennes bénéficierait en revanche d'un tirage globalement plus abordable durant la phase de ligue.

16/09/26 - 20:12 - Rennes bien placé pour éviter les barrages de la Ligue Europa Les projections de Football Meets Data placent le Stade Rennais en septième position de la phase de ligue, ce qui lui garantirait une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Bretons auraient ainsi près d'une chance sur deux de terminer dans le top 8. Marseille (10e) et Lyon (13e) devraient en revanche passer par un tour de barrage, avec respectivement 35,9 % et 30,6 % de chances de figurer parmi les huit premiers. Les trois clubs français conserveraient toutefois plus de 80 % de chances de rallier au moins le top 24.