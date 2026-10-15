Europa League 2026 - 2027 : Lyon - Crystal Palace en direct, résultats et classement

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : Lyon - Crystal Palace en direct, résultats et classement Deuxième journée de la Ligue Europa avec les trois clubs français qui jouent à domicile ce jeudi.

Après la Ligue des champions, place à la petite soeur avec la Ligue Europa ! Cette année, trois clubs français sont engagés dans la compétition, Lyon, Rennes et Marseille. Pour cette deuxième journée, l'Olympique Lyonnais va affronter le vainqueur de la Conférence League au Groupama Stadium dans un gros choc. Il faudra confirmer la victoire à Anderlecht pour se mettre en bonne posture pour le reste de la compétition. Un peu plus tard dans la soirée, Rennes jouera à domicile face au club grec de Crète et devra rebondir après un triste nul sur la pelouse de Sturm Gaz lors de la première journée. Que dire de Marseille ? Humilié du côté de Besiktas sur le score de 4-1, l'OM va devoir lancer sa campagne européenne face à l'Olympiakos sous peine de déjà casser la dynamique de la victoire en championnat sur la pelouse de Troyes le week-end dernier. 

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)
  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)
  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)
  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- Les retrouvailles avec Pierre Sage

"C'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup les matchs qui proposent de véritables défis tactiques. J'aime regarder les équipes de Pierre et ce qu'il met en place. Ce sont des rencontres qui me motivent énormément. C'est parfois plus difficile de trouver cette motivation face à d'autres équipes, mais Pierre est très fort tactiquement et je prends beaucoup de plaisir à préparer ce type de match."

- Les solutions offensives pour l'OL

"Nous n'avons pas beaucoup de chance avec nos attaquants, mais nous devons nous adapter. Par exemple, lors du dernier match, Khalis est entré dans un rôle de numéro 10. Quand nous avons gagné à Paris, il évoluait également dans cette position. Nous avons aussi Pavel. Comme nous l'avons fait la saison dernière, il peut jouer en attaque même si ce n'est pas son poste naturel. Khalis est une possibilité, Noah aussi. Nous avons différents joueurs capables d'évoluer dans cette position, notamment dans un rôle de faux numéro 9. Nous devons trouver d'autres solutions pour continuer à développer notre jeu, tout en tenant compte des joueurs dont nous disposons actuellement."

- Les louanges de Fonseca sur Crystal Palace

"Nous parlons d'une équipe qui évolue dans le meilleur championnat du monde, où les clubs réalisent de très gros investissements chaque année. C'est une équipe avec beaucoup de qualités, énormément d'intensité et une grande puissance physique. Sa manière de jouer est assez similaire à ce que Pierre faisait à Lens, avec des intentions proches. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur et qui a besoin de temps. Mais elle reste très forte. Ce n'est pas comparable à la rencontre de la 34e journée de Ligue 1 la saison dernière. Ce sont des équipes différentes, avec d'autres joueurs."

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