Europa League 2026 - 2027 : OM - Olympiakos, Rennes - OFI Crète... Scores et classement en direct

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : OM - Olympiakos, Rennes - OFI Crète... Scores et classement en direct Marseille et Rennes jouent leur second match de Ligue Europa ce jeudi, découvrez les scores et le classement.

Après la Ligue des champions, place à la petite soeur avec la Ligue Europa ! Cette année, trois clubs français sont engagés dans la compétition, Lyon, Rennes et Marseille. Rennes joue à domicile face au club grec de Crète et devra rebondir après un triste nul sur la pelouse de Sturm Gaz lors de la première journée. Que dire de Marseille ? Humilié du côté de Besiktas sur le score de 4-1, l'OM va devoir lancer sa campagne européenne face à l'Olympiakos sous peine de déjà casser la dynamique de la victoire en championnat sur la pelouse de Troyes le week-end dernier. 

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- 0-1 à la pause : l'Olympiakos devant face à Marseille

0-1, c'est le score à la mi-temps entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Les Grecs ont ouvert le score à la 42e minute par S. Hezze, servi par Chiquinho. Marseille domine pourtant la possession avec 55% du ballon, mais les deux équipes se montrent peu tranchantes offensivement, avec seulement trois tirs cadrés au total. Rien n'est joué pour la seconde période, qui s'annonce décisive pour les deux équipes au Vélodrome.

- Lyon - Crystal Palace : les Lyonnais confortent leur place au classement après leur victoire

Portés par un sursaut collectif au Groupama Stadium, les Lyonnais ont dominé Crystal Palace 3-2 lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Ce succès permet à Lyon de grimper à la 4e place avec 6 points, se rapprochant du haut de tableau. Crystal Palace, de son côté, reste scotché à la 8e place avec 3 points, sans avoir pu repartir de Décines-Charpieu avec la moindre unité supplémentaire malgré sa réaction en seconde période.

- Avant-match : Rennes tente de sortir la tête de l'eau face à l'OFI Heraklion

Coup d'envoi à 21h00 au Roazhon Park. Pour cette 2e journée de Ligue Europa, Rennes, 21e avec 1 point, reçoit l'OFI Heraklion, 14e avec 3 points. Franck Haise aligne un 4-3-3 avec Valentin Rongier capitaine, tandis que Christos Kontis opte pour un 3-4-3 mené par Tzortzis Androutsos. L'arbitrage sera assuré par Andrea Colombo, sous les yeux de Kristoffer Hagenes à la VAR. Rendez-vous sur CANAL+ FOOT pour savoir laquelle des deux équipes parviendra à s'offrir ses premiers points de la phase de ligue.

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