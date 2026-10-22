Europa League 2026 - 2027 : quel classement après la 3e journée ? Tous les résultats des clubs français

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : quel classement après la 3e journée ? Tous les résultats des clubs français Découvrez le classement complet après la 3e journée de la Ligue Europa ce jeudi 22 octobre.

Résultats de la soirée en Ligue Europa : Hoffenheim a largement dominé Lyon ce jeudi 22 octobre 2026 au SNP Arena, s'imposant sur le score sans appel de 3-0. Rots avait d'abord écopé d'un carton jaune dès la 9e minute, avant que Kango ne quitte ses coéquipiers sur civière à la 31e minute, remplacé par Kamara. Kramarić a ouvert le score juste avant la pause, à la 45+4e minute, donnant l'avantage aux Allemands à la mi-temps. Daghim a doublé la mise dès le retour des vestiaires, à la 49e minute, avant que Hložek ne vienne alourdir la marque à la 83e minute.

Toujours en Ligue Europa, la Juventus et Rennes se sont neutralisés 2-2 à l'Allianz Stadium de Turin ce même jeudi. Zeki Çelik avait ouvert le score dès la 5e minute pour les Turinois, avant que Mousa Al Tamari n'égalise à la 15e. Boulaye Dia avait ensuite redonné l'avantage aux Bretons sur penalty à la 43e minute, synonyme de mi-temps sur un score de 1-2. Nick Woltemade a finalement égalisé à son tour sur penalty à la 67e minute, scellant le score final dans ce match riche en buts.

Autres résultats de la soirée, Sturm Graz s'est imposé 1-0 face à l'Olympique de Marseille au Stadion Graz-Liebenau. Oumar Diakité, servi par Weinhandl, a ouvert le score dès la 13e minute, son septième but de la saison. Dominateurs dans la possession, les Marseillais n'ont jamais trouvé la faille malgré un tir d'Abdallah sur le poteau puis une frappe de Seidl sur la barre transversale. Les entrées d'Abdelli, Paixão et le retour de Højbjerg n'ont rien changé, et l'OM est reparti les mains vides de Graz.

À l'issue de cette journée de Ligue Europa, le classement général place la Juventus à la 7e position avec 7 points, juste devant Lyon qui occupe la 12e place avec 6 points. Rennes suit à la 14e place avec 5 points, tandis que Sturm Graz pointe à la 20e place avec 4 points. Hoffenheim ferme la marche du milieu de tableau à la 24e place avec 3 points, et Marseille occupe la 33e place avec 0 point.


Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- Hoffenheim - Lyon : la défaite plombe Lyon, Hoffenheim respire un peu

Hoffenheim, lanterne rouge avant cette rencontre, affrontait un Lyon bien mieux placé au classement. Les Allemands se sont imposés 3-0 face aux Lyonnais en Ligue Europa. Ce succès permet à Hoffenheim de remonter à la 24e place avec 3 points, une bouffée d'air après un début de parcours compliqué. Lyon, de son côté, recule à la 12e place avec 6 points malgré cette défaite, et doit désormais confirmer lors des prochaines journées pour sécuriser sa place parmi les équipes qualificatives.

- Hoffenheim - Lyon : large victoire allemande 3-0 en Ligue Europa

3-0, score final au SNP Arena, où Hoffenheim s'impose nettement face à Lyon en Ligue Europa. Kramarić ouvre le score à la 45+4e minute, juste avant la pause. Daghim double la mise dès la 49e minute, avant que Hložek ne referme le score à la 83e minute. Côté lyonnais, Kango a quitté la pelouse sur civière après s'être blessé à la 31e minute, remplacé par Kamara. Rots, lui, avait reçu un carton jaune dès la 9e minute.

- Hoffenheim - Lyon : les Allemands mènent 1-0 à la pause en Ligue Europa

Au SNP Arena, Hoffenheim surprend Lyon et rentre aux vestiaires avec l'avantage, 1-0 à la mi-temps. Le match démarre avec un carton jaune pour Rots dès la 9e minute, puis la rencontre bascule juste avant la pause : Kramarić transperce la défense lyonnaise à la 45+4e minute pour donner l'avantage à Hoffenheim. À noter aussi la sortie sur blessure de Kango, remplacé par Kamara à la 31e minute, un épisode inquiétant pour l'Olympique Lyonnais.

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