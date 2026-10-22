Europa League 2026 - 2027 : quel classement après les matchs de l'OM et Rennes ? Tous les résultats

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : quel classement après les matchs de l'OM et Rennes ? Tous les résultats Place à la 3e journée de la Ligue Europa ce jeudi avec des chocs pour les clubs français.

Sturm Graz a battu l'Olympique de Marseille 1-0 ce jeudi 22 octobre 2026 au Stadion Graz-Liebenau, un résultat obtenu en Ligue Europa grâce à l'unique but d'Oumar Diakité. Ce dernier a ouvert le score dès la 13e minute d'une frappe précise sur un service de Weinhandl, signant son septième but de la saison. Dominateurs dans la possession, les Marseillais n'ont toutefois jamais réussi à égaliser : Abdallah a d'abord heurté le poteau avant que Seidl ne trouve la barre transversale pour les Autrichiens. Malgré les entrées d'Abdelli, Paixão et le retour de Højbjerg, l'OM est resté muet devant le but jusqu'au coup de sifflet final.

Toujours comptée au titre de cette 3e journée de la Ligue Europa, la rencontre entre la Juventus et Rennes, disputée également ce jeudi 22 octobre à l'Allianz Stadium, s'est achevée sur un match nul à rebondissements, 2-2. Zeki Çelik avait ouvert le score pour les Turinois dès la 5e minute, avant que Mousa Al Tamari n'égalise dix minutes plus tard. Boulaye Dia avait ensuite redonné l'avantage aux Bretons sur penalty juste avant la pause, à la 43e minute, portant le score à 1-2 à la mi-temps. Nick Woltemade a finalement égalisé à son tour sur penalty à la 67e minute, scellant ainsi le score final entre les deux équipes.

Au classement de la Ligue Europa, le Sturm Graz occupe la 16e place avec 4 points, tandis que Marseille ferme la marche à la 34e place sans le moindre point ; du côté de l'autre affiche, la Juventus pointe à la 4e place avec 7 points, devant un Rennes qui suit à la 13e place avec 5 points.


Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- Hoffenheim - Lyon : les Allemands mènent 1-0 à la pause en Ligue Europa

Au SNP Arena, Hoffenheim surprend Lyon et rentre aux vestiaires avec l'avantage, 1-0 à la mi-temps. Le match démarre avec un carton jaune pour Rots dès la 9e minute, puis la rencontre bascule juste avant la pause : Kramarić transperce la défense lyonnaise à la 45+4e minute pour donner l'avantage à Hoffenheim. À noter aussi la sortie sur blessure de Kango, remplacé par Kamara à la 31e minute, un épisode inquiétant pour l'Olympique Lyonnais.

- Sturm Graz - Marseille : deux trajectoires opposées en Ligue Europa

Quand Sturm Graz engrange ses premiers points, Marseille reste bloqué à zéro. Les Autrichiens se sont imposés 1-0 face à l'Olympique de Marseille au Stadion Graz-Liebenau. Ce succès permet à Sturm Graz de grimper à la 16e place avec 4 points, une position qui garde l'équipe dans la course à la qualification. Marseille, de son côté, concède sa troisième défaite en autant de matchs et stagne à la 34e place avec 0 point, une situation qui complique sérieusement ses ambitions européennes à ce stade de la phase de ligue.

- Juventus - Rennes : un nul qui maintient le suspense au classement

Quatrième contre treizième avant le coup d'envoi, Juventus et Rennes se sont séparés sur un score de parité, 2-2, à l'Allianz Stadium. Ce résultat laisse la Juventus à la 4e place avec 7 points, toujours dans le wagon de tête, tandis que Rennes reste scotché à la 13e place avec 5 points. Le point du nul profite donc davantage aux Turinois dans la course aux places qualificatives, pendant que les Bretons devront confirmer lors des prochaines journées pour espérer remonter au classement.

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