Au SNP Arena, Hoffenheim surprend Lyon et rentre aux vestiaires avec l'avantage, 1-0 à la mi-temps. Le match démarre avec un carton jaune pour Rots dès la 9e minute, puis la rencontre bascule juste avant la pause : Kramarić transperce la défense lyonnaise à la 45+4e minute pour donner l'avantage à Hoffenheim. À noter aussi la sortie sur blessure de Kango, remplacé par Kamara à la 31e minute, un épisode inquiétant pour l'Olympique Lyonnais.

Quand Sturm Graz engrange ses premiers points, Marseille reste bloqué à zéro. Les Autrichiens se sont imposés 1-0 face à l'Olympique de Marseille au Stadion Graz-Liebenau. Ce succès permet à Sturm Graz de grimper à la 16e place avec 4 points, une position qui garde l'équipe dans la course à la qualification. Marseille, de son côté, concède sa troisième défaite en autant de matchs et stagne à la 34e place avec 0 point, une situation qui complique sérieusement ses ambitions européennes à ce stade de la phase de ligue.

Quatrième contre treizième avant le coup d'envoi, Juventus et Rennes se sont séparés sur un score de parité, 2-2, à l'Allianz Stadium. Ce résultat laisse la Juventus à la 4e place avec 7 points, toujours dans le wagon de tête, tandis que Rennes reste scotché à la 13e place avec 5 points. Le point du nul profite donc davantage aux Turinois dans la course aux places qualificatives, pendant que les Bretons devront confirmer lors des prochaines journées pour espérer remonter au classement.

21:00 - Avant-match : Hoffenheim, dernier de la phase de ligue, reçoit Lyon en Ligue Europa Hoffenheim affronte une situation délicate : l'équipe de Christian Ilzer occupe la 31e place avec 0 point avant cette 3e journée de Ligue Europa, disputée au SNP Arena. En face, Lyon, dirigé par Paulo Fonseca, pointe à la 11e place avec 6 points et peut consolider son début de parcours européen. Côté compositions, Hoffenheim aligne un 4-2-3-1 avec Kramarić et Lemperlé, tandis que Lyon opte pour un 4-3-3 avec Himbert et Nakamura. Halil Umut Meler dirige la rencontre, coup d'envoi à 21h00.

20:46 - Sturm Graz 1-0 Marseille : un seul but suffit aux Autrichiens Sturm Graz s'impose 1-0 face à l'Olympique de Marseille au Stadion Graz-Liebenau. Oumar Diakité, servi par Weinhandl, ouvre le score dès la 13e minute, son septième but de la saison. Dominateurs dans la possession, les Marseillais ne parviennent jamais à égaliser : Abdallah touche le poteau, puis Seidl trouve la barre transversale pour Sturm Graz. Malgré les entrées d'Abdelli, Paixão et le retour de Højbjerg, l'OM reste muet devant le but et subit sa troisième défaite de la saison en Ligue Europa.

20:45 - Juventus 2-2 Rennes : Bretons et Turinois se neutralisent dans un final à rebondissements 2-2, score final à l'Allianz Stadium. Zeki Çelik ouvre le score dès la 5e minute pour la Juventus, mais Mousa Al Tamari égalise rapidement à la 15e. Boulaye Dia redonne l'avantage aux Bretons sur penalty juste avant la pause, à la 43e. Rennes mène donc 1-2 à la mi-temps. Il faut attendre la 67e minute pour voir Nick Woltemade égaliser, également sur penalty, et sceller le score final. Un match nul riche en buts entre deux équipes qui se sont rendu coup pour coup.

19:41 - Sturm Graz-OM : Oumar Diakité fait déjà vaciller les Marseillais à la mi-temps Le Stadion Graz-Liebenau retient son souffle alors que l'Olympique de Marseille semble à court de solutions face à des Autrichiens solides en défense. Dès la 13e minute, Oumar Diakité a surgi pour tromper De Lange d'une frappe précise, servi par Weinhandl, inscrivant ainsi son septième but en autant de matchs cette saison. Dominateurs dans la possession, les Marseillais n'ont pourtant jamais trouvé la faille : Abdallah a heurté le poteau puis la barre transversale sans parvenir à égaliser. À la pause, Sturm Graz mène donc 1-0 face à un OM muet devant le but.

19:40 - 1-2 à la pause : Rennes mène à Turin face à la Juventus 1-2, c'est le score à la mi-temps entre la Juventus et Rennes à l'Allianz Stadium, lors de cette 3e journée de Ligue Europa. Zeki Çelik avait ouvert le score pour les Italiens dès la 5e minute, avant que Mousa Al Tamari n'égalise à la 15e. Boulaye Dia a ensuite donné l'avantage aux Bretons sur penalty à la 43e minute. Federico Gatti a été averti d'un carton jaune à la 19e. La possession est équilibrée, 51% pour la Juventus contre 49% pour Rennes, qui se montre plus efficace avec quatre tirs cadrés contre deux.

18:46 - Avant-match : Sturm Graz, mieux classé, accueille un OM en quête de réaction en Ligue Europa Sturm Graz occupe la 26e place avec 1 point, légèrement devant Marseille, 31e avec 0 point, avant cette 3e journée de Ligue Europa. Les Autrichiens restent sur un nul concédé contre Rennes puis une défaite à Bournemouth, mais ont retrouvé des couleurs en championnat avec un succès 6-1 contre le Grazer AK. Marseille, battu par Besiktas puis l'Olympiacos lors de ses deux premières sorties européennes, doit impérativement s'imposer au Stadion Graz-Liebenau pour relancer sa course à la qualification. Coup d'envoi à 18h45, diffusé sur CANAL+ FOOT.

18:45 - Avant-match : Rennes tente de confirmer face au leader Juventus en Ligue Europa Treizième avec 4 points, Rennes se déplace à l'Allianz Stadium pour affronter la Juventus, leader avec 6 points, lors de cette 3e journée de Ligue Europa. Franck Haise aligne Valentin Rongier comme capitaine, associé à Boulaye Dia et Mousa Al Tamari en attaque. En face, Luciano Spalletti mise sur le duo Randal Kolo Muani - Nick Woltemade. L'arbitre Morten Krogh dirigera cette rencontre programmée à 18h45, diffusée sur CANAL+ SPORT.

15/10/26 - 23:20 - Marseille - Olympiakos : l'OM sombre au fond du classement D'un côté l'Olympiakos qui respire, de l'autre un Marseille qui suffoque : la défaite 0-1 face aux Grecs enfonce un peu plus les Marseillais dans la crise. L'OM reste scotché à 0 point et occupe la 32e place, une position inquiétante à ce stade de la Ligue Europa. L'Olympiakos, lui, grimpe à la 10e place avec 6 points, confortant son rang dans le haut du tableau pendant que Marseille s'enfonce dangereusement vers la zone rouge.

15/10/26 - 23:00 - Marseille – Olympiakos : l'OM chute 0-1 face aux Grecs au Vélodrome 0-1, score final entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, au terme d'un match frustrant pour les Marseillais. Dès la 42e minute, Santiago Hezze a fait trembler les filets, servi par Chiquinho, pour offrir l'avantage aux Grecs. Malgré 56% de possession et cinq tirs cadrés contre quatre, l'OM n'est jamais parvenu à égaliser. La seconde période a été émaillée de cartons jaunes, infligés à Keyliane Abdallah, Pavlos Retsos, Bailal Onyemaechi puis Bamo Meïté, sans que cela ne change la physionomie du match.

15/10/26 - 21:55 - 0-1 à la pause : l'Olympiakos devant face à Marseille 0-1, c'est le score à la mi-temps entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Les Grecs ont ouvert le score à la 42e minute par S. Hezze, servi par Chiquinho. Marseille domine pourtant la possession avec 55% du ballon, mais les deux équipes se montrent peu tranchantes offensivement, avec seulement trois tirs cadrés au total. Rien n'est joué pour la seconde période, qui s'annonce décisive pour les deux équipes au Vélodrome.

15/10/26 - 21:05 - Lyon - Crystal Palace : les Lyonnais confortent leur place au classement après leur victoire Portés par un sursaut collectif au Groupama Stadium, les Lyonnais ont dominé Crystal Palace 3-2 lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Ce succès permet à Lyon de grimper à la 4e place avec 6 points, se rapprochant du haut de tableau. Crystal Palace, de son côté, reste scotché à la 8e place avec 3 points, sans avoir pu repartir de Décines-Charpieu avec la moindre unité supplémentaire malgré sa réaction en seconde période.

15/10/26 - 21:01 - Avant-match : Rennes tente de sortir la tête de l'eau face à l'OFI Heraklion Coup d'envoi à 21h00 au Roazhon Park. Pour cette 2e journée de Ligue Europa, Rennes, 21e avec 1 point, reçoit l'OFI Heraklion, 14e avec 3 points. Franck Haise aligne un 4-3-3 avec Valentin Rongier capitaine, tandis que Christos Kontis opte pour un 3-4-3 mené par Tzortzis Androutsos. L'arbitrage sera assuré par Andrea Colombo, sous les yeux de Kristoffer Hagenes à la VAR. Rendez-vous sur CANAL+ FOOT pour savoir laquelle des deux équipes parviendra à s'offrir ses premiers points de la phase de ligue.

15/10/26 - 21:00 - Avant-match : l'Olympiakos, mieux placé que Marseille, défie l'OM au Vélodrome Ce jeudi 15 octobre à 21h00, le CEPAC Vélodrome accueille la 2e journée de Ligue Europa entre Marseille et l'Olympiakos Pirée, sous l'arbitrage de Michael Oliver et à suivre sur CANAL+. Dans ce duel, les Grecs d'Imanol Alguacil se présentent en position de force au classement, 16es avec 3 points, quand Bruno Génésio et ses joueurs occupent la 31e place sans le moindre point. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec Timothy Weah capitaine côté marseillais et Pavlos Retsos pour l'Olympiakos.

15/10/26 - 20:45 - Lyon arrache la victoire 3-2 face à Crystal Palace, Šulc décisif 3-2 : Lyon s'impose finalement face à Crystal Palace au Groupama Stadium. Corentin Tolisso avait lancé les siens dès la 8e minute, puis Ernest Nuamah avait doublé la mise juste avant la pause (45+2). Yéremy Pino a relancé les Londoniens en réduisant l'écart à la 50e, avant que Petar Šulc ne redonne de l'air à Lyon à la 76e. Daichi Kamada a encore fait trembler les filets pour Crystal Palace à la 81e, mais l'addition des buts lyonnais a suffi pour s'imposer 3-2.

15/10/26 - 19:40 - Lyon mène largement à la pause face à Crystal Palace À la mi-temps au Groupama Stadium, Lyon domine largement Crystal Palace et mène 2-0 dans cette 2e journée de Ligue Europa. Corentin Tolisso a ouvert le score dès la 8e minute, avant qu'Ernest Nuamah ne double la mise à la 45+2e minute, sur une passe décisive de Keito Nakamura. Lyon affiche 58% de possession et deux grosses occasions créées contre aucune pour Crystal Palace, qui n'a pas encore trouvé la faille malgré quatre tirs tentés.

15/10/26 - 18:45 - Avant-match : Crystal Palace en tête avant de défier un Lyon décimé Deuxième du groupe avec 3 points, Crystal Palace se déplace à Décines-Charpieu pour affronter Lyon, également à 3 points mais 11e, pour cette 2e journée de Ligue Europa. Paulo Fonseca aligne un 4-3-3 privé de plusieurs cadres, dont Loïs Openda, Julien Duranville et Tyler Morton, blessés. Pierre Sage opte pour un 3-4-2-1 malgré les absences d'Adam Wharton et Jean-Philippe Mateta. Coup d'envoi à 18h45 au Groupama Stadium, sous l'arbitrage de João Pedro Silva Pinheiro, pour un match diffusé sur CANAL+ FOOT.

15/10/26 - 16:59 - Paixao entre doute et frustration assumée Interrogé sur l'attitude d'Igor Paixao, qui n'avait pas salué son entraîneur lors de son remplacement à Troyes, Bruno Genesio a évoqué une frustration liée à son transfert avorté vers Sunderland. Le technicien marseillais a assuré qu'il n'y avait pas de problème avec le joueur, mettant en avant son investissement malgré une baisse de rendement offensif. Abdelli a de son côté indiqué que Paixao s'était excusé auprès du groupe après la rencontre.

15/10/26 - 16:22 - Genesio évoque un Olympiakos en forme L'entraîneur de l'OM a salué la qualité de l'effectif grec, club habitué à la Ligue des champions. Il a souligné que l'Olympiakos, invaincu depuis le changement d'entraîneur il y a trois matchs, pratique un jeu agressif et intense. Genesio a prévenu que ses joueurs devront être très solides techniquement pour contrer ce pressing.

15/10/26 - 15:57 - Deux absents confirmés pour l'OM Bruno Genesio a confirmé l'absence de Derek Cornelius pour la réception de l'Olympiakos. Pierre Hojbjerg, lui, va mieux et le coach marseillais s'est dit optimiste quant à sa disponibilité. La majorité des joueurs alignés contre Troyes devrait néanmoins débuter la rencontre.

15/10/26 - 15:28 - Genesio veut enchaîner un deuxième succès Bruno Genesio a insisté sur l'importance d'enchaîner un bon résultat après la victoire à Troyes face à l'Olympiakos. L'entraîneur marseillais souhaite surtout retrouver de la qualité de jeu, jugeant son équipe trop timorée en première mi-temps dimanche. Selon lui, ce match de jeudi conditionnera aussi la confiance de l'équipe avant le déplacement à Angers dimanche.

15/10/26 - 14:55 - L'Olympiakos dénonce un "canular" Alors que ses supporters sont finalement autorisés à se rendre à Marseille, le club grec a publié un communiqué incendiaire dénonçant un "canular" organisé par les autorités françaises. L'Olympiakos demande même à ses fans de ne pas assister à la rencontre de jeudi.

15/10/26 - 14:06 - Weah bientôt repositionné ? La prestation solide de Kelyann Bezahaf dimanche à Troyes pourrait pousser Bruno Genesio à faire évoluer son capitaine Timothy Weah plus haut sur le terrain. Cette réflexion est actuellement menée au sein du staff marseillais.

15/10/26 - 13:19 - Un Vélodrome plein pour l'Europe Entre 57 000 et 58 000 spectateurs sont attendus jeudi soir au Vélodrome pour la réception de l'Olympiacos en Ligue Europa. Un flou demeure sur le nombre exact de supporters grecs présents, en raison de l'imbroglio autour de leur déplacement. Les abonnés marseillais bénéficiant automatiquement de leur place, une minorité pourrait toutefois renoncer ou revendre son billet. Le stade n'a plus vu l'OM jouer depuis trois semaines et demi, depuis la défaite contre le PSG.

15/10/26 - 12:00 - Les retrouvailles avec Pierre Sage "C'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup les matchs qui proposent de véritables défis tactiques. J'aime regarder les équipes de Pierre et ce qu'il met en place. Ce sont des rencontres qui me motivent énormément. C'est parfois plus difficile de trouver cette motivation face à d'autres équipes, mais Pierre est très fort tactiquement et je prends beaucoup de plaisir à préparer ce type de match."

15/10/26 - 11:12 - Les solutions offensives pour l'OL "Nous n'avons pas beaucoup de chance avec nos attaquants, mais nous devons nous adapter. Par exemple, lors du dernier match, Khalis est entré dans un rôle de numéro 10. Quand nous avons gagné à Paris, il évoluait également dans cette position. Nous avons aussi Pavel. Comme nous l'avons fait la saison dernière, il peut jouer en attaque même si ce n'est pas son poste naturel. Khalis est une possibilité, Noah aussi. Nous avons différents joueurs capables d'évoluer dans cette position, notamment dans un rôle de faux numéro 9. Nous devons trouver d'autres solutions pour continuer à développer notre jeu, tout en tenant compte des joueurs dont nous disposons actuellement."

15/10/26 - 10:46 - Les louanges de Fonseca sur Crystal Palace "Nous parlons d'une équipe qui évolue dans le meilleur championnat du monde, où les clubs réalisent de très gros investissements chaque année. C'est une équipe avec beaucoup de qualités, énormément d'intensité et une grande puissance physique. Sa manière de jouer est assez similaire à ce que Pierre faisait à Lens, avec des intentions proches. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur et qui a besoin de temps. Mais elle reste très forte. Ce n'est pas comparable à la rencontre de la 34e journée de Ligue 1 la saison dernière. Ce sont des équipes différentes, avec d'autres joueurs."