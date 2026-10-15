Europa League 2026 - 2027 : quel classement pour Marseille, Rennes et Lyon ? Tous les résultats et le calendrier de la 3e journée

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : quel classement pour Marseille, Rennes et Lyon ? Tous les résultats et le calendrier de la 3e journée Le classement complet après la deuxième journée de la Ligue Europa ce jeudi 15 octobre.

Résultat frustrant ce jeudi 15 octobre 2026 pour l'Olympique de Marseille, battu 0-1 par l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome lors de la 2e journée de Ligue Europa. Santiago Hezze a fait trembler les filets dès la 42e minute, servi par Chiquinho, pour offrir l'avantage aux Grecs juste avant la pause. Malgré une large domination au classement de la possession, avec 56% du ballon et cinq tirs cadrés contre quatre pour leurs adversaires, les Marseillais ne sont jamais parvenus à égaliser. La seconde période a par ailleurs été marquée par plusieurs cartons jaunes, infligés à Keyliane Abdallah, Pavlos Retsos, Bailal Onyemaechi puis Bamo Meïté.

Toujours dans cette 2e journée de Ligue Europa, Lyon s'est imposé 3-2 face à Crystal Palace ce même jeudi au Groupama Stadium. Corentin Tolisso avait ouvert le score dès la 8e minute, avant qu'Ernest Nuamah ne double la mise juste avant la pause sur une passe décisive de Keito Nakamura. Yéremy Pino avait relancé les Londoniens en réduisant l'écart à la 50e minute, mais Petar Šulc a redonné de l'air aux Lyonnais à la 76e. Daichi Kamada a ensuite réduit l'écart une nouvelle fois pour Crystal Palace à la 81e, sans empêcher la victoire des Gones.

À l'issue de cette journée, le classement de la Ligue Europa évolue pour les quatre équipes concernées : Marseille occupe la 32e place avec 0 point, tandis qu'Olympiakos pointe à la 10e position avec 6 points. De son côté, Lyon se classe 7e avec 6 points, et Crystal Palace ferme la marche de ce duo à la 14e place avec 3 points.


Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- Marseille - Olympiakos : l'OM sombre au fond du classement

D'un côté l'Olympiakos qui respire, de l'autre un Marseille qui suffoque : la défaite 0-1 face aux Grecs enfonce un peu plus les Marseillais dans la crise. L'OM reste scotché à 0 point et occupe la 32e place, une position inquiétante à ce stade de la Ligue Europa. L'Olympiakos, lui, grimpe à la 10e place avec 6 points, confortant son rang dans le haut du tableau pendant que Marseille s'enfonce dangereusement vers la zone rouge.

- Marseille – Olympiakos : l'OM chute 0-1 face aux Grecs au Vélodrome

0-1, score final entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, au terme d'un match frustrant pour les Marseillais. Dès la 42e minute, Santiago Hezze a fait trembler les filets, servi par Chiquinho, pour offrir l'avantage aux Grecs. Malgré 56% de possession et cinq tirs cadrés contre quatre, l'OM n'est jamais parvenu à égaliser. La seconde période a été émaillée de cartons jaunes, infligés à Keyliane Abdallah, Pavlos Retsos, Bailal Onyemaechi puis Bamo Meïté, sans que cela ne change la physionomie du match.

- 0-1 à la pause : l'Olympiakos devant face à Marseille

0-1, c'est le score à la mi-temps entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Les Grecs ont ouvert le score à la 42e minute par S. Hezze, servi par Chiquinho. Marseille domine pourtant la possession avec 55% du ballon, mais les deux équipes se montrent peu tranchantes offensivement, avec seulement trois tirs cadrés au total. Rien n'est joué pour la seconde période, qui s'annonce décisive pour les deux équipes au Vélodrome.

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