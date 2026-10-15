D'un côté l'Olympiakos qui respire, de l'autre un Marseille qui suffoque : la défaite 0-1 face aux Grecs enfonce un peu plus les Marseillais dans la crise. L'OM reste scotché à 0 point et occupe la 32e place, une position inquiétante à ce stade de la Ligue Europa. L'Olympiakos, lui, grimpe à la 10e place avec 6 points, confortant son rang dans le haut du tableau pendant que Marseille s'enfonce dangereusement vers la zone rouge.

0-1, score final entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, au terme d'un match frustrant pour les Marseillais. Dès la 42e minute, Santiago Hezze a fait trembler les filets, servi par Chiquinho, pour offrir l'avantage aux Grecs. Malgré 56% de possession et cinq tirs cadrés contre quatre, l'OM n'est jamais parvenu à égaliser. La seconde période a été émaillée de cartons jaunes, infligés à Keyliane Abdallah, Pavlos Retsos, Bailal Onyemaechi puis Bamo Meïté, sans que cela ne change la physionomie du match.

0-1, c'est le score à la mi-temps entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Les Grecs ont ouvert le score à la 42e minute par S. Hezze, servi par Chiquinho. Marseille domine pourtant la possession avec 55% du ballon, mais les deux équipes se montrent peu tranchantes offensivement, avec seulement trois tirs cadrés au total. Rien n'est joué pour la seconde période, qui s'annonce décisive pour les deux équipes au Vélodrome.

21:05 - Lyon - Crystal Palace : les Lyonnais confortent leur place au classement après leur victoire Portés par un sursaut collectif au Groupama Stadium, les Lyonnais ont dominé Crystal Palace 3-2 lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Ce succès permet à Lyon de grimper à la 4e place avec 6 points, se rapprochant du haut de tableau. Crystal Palace, de son côté, reste scotché à la 8e place avec 3 points, sans avoir pu repartir de Décines-Charpieu avec la moindre unité supplémentaire malgré sa réaction en seconde période.

21:01 - Avant-match : Rennes tente de sortir la tête de l'eau face à l'OFI Heraklion Coup d'envoi à 21h00 au Roazhon Park. Pour cette 2e journée de Ligue Europa, Rennes, 21e avec 1 point, reçoit l'OFI Heraklion, 14e avec 3 points. Franck Haise aligne un 4-3-3 avec Valentin Rongier capitaine, tandis que Christos Kontis opte pour un 3-4-3 mené par Tzortzis Androutsos. L'arbitrage sera assuré par Andrea Colombo, sous les yeux de Kristoffer Hagenes à la VAR. Rendez-vous sur CANAL+ FOOT pour savoir laquelle des deux équipes parviendra à s'offrir ses premiers points de la phase de ligue.

21:00 - Avant-match : l'Olympiakos, mieux placé que Marseille, défie l'OM au Vélodrome Ce jeudi 15 octobre à 21h00, le CEPAC Vélodrome accueille la 2e journée de Ligue Europa entre Marseille et l'Olympiakos Pirée, sous l'arbitrage de Michael Oliver et à suivre sur CANAL+. Dans ce duel, les Grecs d'Imanol Alguacil se présentent en position de force au classement, 16es avec 3 points, quand Bruno Génésio et ses joueurs occupent la 31e place sans le moindre point. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec Timothy Weah capitaine côté marseillais et Pavlos Retsos pour l'Olympiakos.

20:45 - Lyon arrache la victoire 3-2 face à Crystal Palace, Šulc décisif 3-2 : Lyon s'impose finalement face à Crystal Palace au Groupama Stadium. Corentin Tolisso avait lancé les siens dès la 8e minute, puis Ernest Nuamah avait doublé la mise juste avant la pause (45+2). Yéremy Pino a relancé les Londoniens en réduisant l'écart à la 50e, avant que Petar Šulc ne redonne de l'air à Lyon à la 76e. Daichi Kamada a encore fait trembler les filets pour Crystal Palace à la 81e, mais l'addition des buts lyonnais a suffi pour s'imposer 3-2.

19:40 - Lyon mène largement à la pause face à Crystal Palace À la mi-temps au Groupama Stadium, Lyon domine largement Crystal Palace et mène 2-0 dans cette 2e journée de Ligue Europa. Corentin Tolisso a ouvert le score dès la 8e minute, avant qu'Ernest Nuamah ne double la mise à la 45+2e minute, sur une passe décisive de Keito Nakamura. Lyon affiche 58% de possession et deux grosses occasions créées contre aucune pour Crystal Palace, qui n'a pas encore trouvé la faille malgré quatre tirs tentés.

18:45 - Avant-match : Crystal Palace en tête avant de défier un Lyon décimé Deuxième du groupe avec 3 points, Crystal Palace se déplace à Décines-Charpieu pour affronter Lyon, également à 3 points mais 11e, pour cette 2e journée de Ligue Europa. Paulo Fonseca aligne un 4-3-3 privé de plusieurs cadres, dont Loïs Openda, Julien Duranville et Tyler Morton, blessés. Pierre Sage opte pour un 3-4-2-1 malgré les absences d'Adam Wharton et Jean-Philippe Mateta. Coup d'envoi à 18h45 au Groupama Stadium, sous l'arbitrage de João Pedro Silva Pinheiro, pour un match diffusé sur CANAL+ FOOT.

16:59 - Paixao entre doute et frustration assumée Interrogé sur l'attitude d'Igor Paixao, qui n'avait pas salué son entraîneur lors de son remplacement à Troyes, Bruno Genesio a évoqué une frustration liée à son transfert avorté vers Sunderland. Le technicien marseillais a assuré qu'il n'y avait pas de problème avec le joueur, mettant en avant son investissement malgré une baisse de rendement offensif. Abdelli a de son côté indiqué que Paixao s'était excusé auprès du groupe après la rencontre.

16:22 - Genesio évoque un Olympiakos en forme L'entraîneur de l'OM a salué la qualité de l'effectif grec, club habitué à la Ligue des champions. Il a souligné que l'Olympiakos, invaincu depuis le changement d'entraîneur il y a trois matchs, pratique un jeu agressif et intense. Genesio a prévenu que ses joueurs devront être très solides techniquement pour contrer ce pressing.

15:57 - Deux absents confirmés pour l'OM Bruno Genesio a confirmé l'absence de Derek Cornelius pour la réception de l'Olympiakos. Pierre Hojbjerg, lui, va mieux et le coach marseillais s'est dit optimiste quant à sa disponibilité. La majorité des joueurs alignés contre Troyes devrait néanmoins débuter la rencontre.

15:28 - Genesio veut enchaîner un deuxième succès Bruno Genesio a insisté sur l'importance d'enchaîner un bon résultat après la victoire à Troyes face à l'Olympiakos. L'entraîneur marseillais souhaite surtout retrouver de la qualité de jeu, jugeant son équipe trop timorée en première mi-temps dimanche. Selon lui, ce match de jeudi conditionnera aussi la confiance de l'équipe avant le déplacement à Angers dimanche.

14:55 - L'Olympiakos dénonce un "canular" Alors que ses supporters sont finalement autorisés à se rendre à Marseille, le club grec a publié un communiqué incendiaire dénonçant un "canular" organisé par les autorités françaises. L'Olympiakos demande même à ses fans de ne pas assister à la rencontre de jeudi.

14:06 - Weah bientôt repositionné ? La prestation solide de Kelyann Bezahaf dimanche à Troyes pourrait pousser Bruno Genesio à faire évoluer son capitaine Timothy Weah plus haut sur le terrain. Cette réflexion est actuellement menée au sein du staff marseillais.

13:19 - Un Vélodrome plein pour l'Europe Entre 57 000 et 58 000 spectateurs sont attendus jeudi soir au Vélodrome pour la réception de l'Olympiacos en Ligue Europa. Un flou demeure sur le nombre exact de supporters grecs présents, en raison de l'imbroglio autour de leur déplacement. Les abonnés marseillais bénéficiant automatiquement de leur place, une minorité pourrait toutefois renoncer ou revendre son billet. Le stade n'a plus vu l'OM jouer depuis trois semaines et demi, depuis la défaite contre le PSG.

12:00 - Les retrouvailles avec Pierre Sage "C'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup les matchs qui proposent de véritables défis tactiques. J'aime regarder les équipes de Pierre et ce qu'il met en place. Ce sont des rencontres qui me motivent énormément. C'est parfois plus difficile de trouver cette motivation face à d'autres équipes, mais Pierre est très fort tactiquement et je prends beaucoup de plaisir à préparer ce type de match."

11:12 - Les solutions offensives pour l'OL "Nous n'avons pas beaucoup de chance avec nos attaquants, mais nous devons nous adapter. Par exemple, lors du dernier match, Khalis est entré dans un rôle de numéro 10. Quand nous avons gagné à Paris, il évoluait également dans cette position. Nous avons aussi Pavel. Comme nous l'avons fait la saison dernière, il peut jouer en attaque même si ce n'est pas son poste naturel. Khalis est une possibilité, Noah aussi. Nous avons différents joueurs capables d'évoluer dans cette position, notamment dans un rôle de faux numéro 9. Nous devons trouver d'autres solutions pour continuer à développer notre jeu, tout en tenant compte des joueurs dont nous disposons actuellement."

10:46 - Les louanges de Fonseca sur Crystal Palace "Nous parlons d'une équipe qui évolue dans le meilleur championnat du monde, où les clubs réalisent de très gros investissements chaque année. C'est une équipe avec beaucoup de qualités, énormément d'intensité et une grande puissance physique. Sa manière de jouer est assez similaire à ce que Pierre faisait à Lens, avec des intentions proches. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur et qui a besoin de temps. Mais elle reste très forte. Ce n'est pas comparable à la rencontre de la 34e journée de Ligue 1 la saison dernière. Ce sont des équipes différentes, avec d'autres joueurs."

10:16 - Fonseca doit trouver une solution pour remplacer Openda "Vous savez que Loïs est notre seul attaquant avec des caractéristiques aussi spécifiques. Nous n'avons pas d'autre joueur comme lui dans l'effectif. Nous devons donc trouver d'autres solutions. Nous pouvons jouer avec Pavel, mais nous devons adapter notre jeu aux joueurs dont nous disposons actuellement" a lancé le coach de l'OL en conférence de presse.

17/09/26 - 23:21 - Besiktas - Marseille : la statistique confirme la domination turque Besiktas s'est imposé 4-1 face à Marseille au Tüpraş Stadyumu, une victoire nette confirmée par les statistiques du match. Les Turcs ont dominé la possession (54% contre 46%), multiplié les tirs (18 contre 11) et créé l'essentiel des grosses occasions (75% contre 25%), reflet d'une équipe supérieure collectivement. Défensivement, l'OM a payé cher les largesses de Salih Özcan et Derek Cornelius, tous deux battus dans l'intégralité de leurs duels, au sol comme dans les airs, symboles d'une fragilité qui a coûté cher à Marseille dans cette entrée en lice européenne.

17/09/26 - 23:01 - Besiktas domine Marseille et prend une option dans la course à la qualification Besiktas s'impose face à Marseille. Après une pause à égalité, les Turcs déroulent en seconde période : Cerny puis Murillo alourdissent la marque avant que Poku ne conclue à quatre buts à un. Ce revers complique la tâche de l'OM dans la course à la qualification dès cette première journée de phase de Ligue Europa, tandis que Besiktas engrange un succès précieux pour la suite de la compétition.

17/09/26 - 21:56 - Besiktas et Marseille dos à dos à la pause à Istanbul Sous les lumières du Tüpraş Stadyumu, Besiktas et Marseille se rendent coup pour coup lors de cette entrée en lice en Ligue Europa, et le suspense reste entier à la mi-temps. Tout commence par l'ouverture du score d'İlhan Fakılı, dès la 15e minute, pour les Turcs. Mais l'OM réagit vite : Keyliane Abdallah égalise peu après, à la 30e minute. Score de parité, 1-1, au repos. Les deux équipes se rendent coup pour coup, et rien n'est encore joué avant la seconde période.

17/09/26 - 21:01 - Besiktas - Marseille : ce qui attend l'OM à Istanbul pour ce coup d'envoi de la Ligue Europa Coup d'envoi ce jeudi 17 septembre à 21h00 au Tüpraş Stadyumu d'Istanbul pour l'entrée en lice de Marseille dans cette nouvelle campagne de Ligue Europa face à Besiktas. Vincenzo Italiano aligne ses hommes en 4-3-3, tout comme Bruno Génésio côté marseillais, avec notamment Højbjerg, Harit et Maupay en pointe de l'attaque phocéenne. L'arbitre italien Andrea Colombo dirigera les débats. Pour l'OM, l'enjeu est clair : bien débuter cette phase de ligue face à un adversaire turc qui reçoit à domicile.

17/09/26 - 20:34 - Genesio veut jouer la Ligue Europa à fond "C'est une compétition qu'on a envie de jouer" a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse. "On va tout faire pour sortir de la première phase. C'est aussi une compétition qui peut nous permettre de retrouver un petit peu de confiance par rapport à notre début de saison qui n'est pas en lien avec ce qu'on espérait. À nous d'aborder les matches avec un maximum de motivation, et il n'est pas question de les galvauder car mon prédécesseur a tout fait pour atteindre cet objectif et ce serait manquer de respect de ne pas les jouer (à fond). Notre premier objectif, c'est de sortir de la première phase, pour jouer un seizième ou un huitième au printemps."

17/09/26 - 01:38 - Anderlecht - Lyon : Lyon prend son envol, Anderlecht déjà décroché Anderlecht reste sans le moindre point après sa défaite 1-2 face à Lyon. Les Bruxellois pointent 31e au classement de cette phase de Ligue Europa, une position inquiétante après cette première journée. En face, Lyon engrange trois points précieux et grimpe à la 4e place, un début parfait pour les Rhodaniens dans cette compétition. L'écart est déjà significatif entre les deux formations : Lyon s'installe dans le haut du tableau tandis qu'Anderlecht doit rapidement réagir pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la qualification. Deux trajectoires opposées après cette première journée européenne.

17/09/26 - 01:38 - Sturm Graz - Rennes : Rennes stagne à la 10e place après le partage des points Rennes occupe la 10e place avec seulement 1 point au compteur, juste devant Sturm Graz, 11e avec le même total. Ce résultat vierge, Sturm Graz - Rennes se soldant par un match nul, ne fait bouger personne dans le bon sens. Chaque équipe empoche 1 point, un maigre butin qui ne permet à aucune des deux formations de sortir du ventre mou de ce groupe de Ligue Europa. Rennes, malgré une nette domination, reste scotché juste devant les Autrichiens, sans creuser l'écart. Un début de campagne européenne frustrant pour les deux clubs, encore loin des places qualificatives.

17/09/26 - 00:40 - L'OM aurait un temps envisagé de déclarer forfait de la Ligue Europa Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille aurait réfléchi à déclarer forfait pour cette édition de la Ligue Europa. En grandes difficultés financières, l'OM a en effet été sanctionné par la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA en juin avec une amende de 10 millions d'euros et un sursis d'un an pour redresser sa situation. Le club phocéen a finalement bien pris part à la compétition, pour le meilleur ou pour le pire ?

17/09/26 - 00:32 - En Ligue Europa, Marseille cherchera un sursaut à Istanbul face au Besiktas Et maintenant la suite ! En pleine crise de résultats avec trois défaites consécutives en Ligue 1, l'Olympique de Marseille entamera demain sa campagne de Ligue Europa dans un contexte délicat. Les hommes de Bruno Genesio affrontent le Besiktas, club turc habitué des compétitions européennes, ce jeudi à 21 heures. Ramener au moins un point d'Istanbul serait déjà un signal positif pour l'OM avant de poursuivre sa phase de ligue.