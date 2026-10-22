Europa League 2026 - 2027 : Sturm - OM, Juventus - Rennes... Le classement en direct

Florian Gregoire

Europa League 2026 - 2027 : Sturm - OM, Juventus - Rennes... Le classement en direct Place à la 3e journée de la Ligue Europa ce jeudi avec des chocs pour les clubs français.

La nouvelle journée de Ligue Europa pourrait être un tournant pour les clubs français. Rennes, en déplacement à la Juventus pour un immense choc, espère prendre des points et lancer définitivement sa campagne européenne et croire à la qualification. Pour Marseille, s'il y a du mieux en championnat avec deux victoires consécutives et une place dans la première partie de tableau, c'est le zéro pointé en Ligue Europa avec notamment une défaite à domicile face à l'Olympiakos qui a fait très mal aux hommes de Bruno Genesio. Pour Lyon, la dynamique est meilleure et avant de se déplacer au PSG dimanche ou lundi, il faudra passer l'obstacle du club allemand d'Hoffenheim.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

 

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

 

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

 

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

  • OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
  • Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
  • Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
  • OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
  • Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
  • OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

  • OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
  • OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
  • OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

  • Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
  • Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
  • Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
  • NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
  • Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
  • Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
Dernières mises à jour

- Marseille - Olympiakos : l'OM sombre au fond du classement

D'un côté l'Olympiakos qui respire, de l'autre un Marseille qui suffoque : la défaite 0-1 face aux Grecs enfonce un peu plus les Marseillais dans la crise. L'OM reste scotché à 0 point et occupe la 32e place, une position inquiétante à ce stade de la Ligue Europa. L'Olympiakos, lui, grimpe à la 10e place avec 6 points, confortant son rang dans le haut du tableau pendant que Marseille s'enfonce dangereusement vers la zone rouge.

- Marseille – Olympiakos : l'OM chute 0-1 face aux Grecs au Vélodrome

0-1, score final entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, au terme d'un match frustrant pour les Marseillais. Dès la 42e minute, Santiago Hezze a fait trembler les filets, servi par Chiquinho, pour offrir l'avantage aux Grecs. Malgré 56% de possession et cinq tirs cadrés contre quatre, l'OM n'est jamais parvenu à égaliser. La seconde période a été émaillée de cartons jaunes, infligés à Keyliane Abdallah, Pavlos Retsos, Bailal Onyemaechi puis Bamo Meïté, sans que cela ne change la physionomie du match.

- 0-1 à la pause : l'Olympiakos devant face à Marseille

0-1, c'est le score à la mi-temps entre Marseille et l'Olympiakos au CEPAC Vélodrome, lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Les Grecs ont ouvert le score à la 42e minute par S. Hezze, servi par Chiquinho. Marseille domine pourtant la possession avec 55% du ballon, mais les deux équipes se montrent peu tranchantes offensivement, avec seulement trois tirs cadrés au total. Rien n'est joué pour la seconde période, qui s'annonce décisive pour les deux équipes au Vélodrome.

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