Ligue Europa 2026 : l'entrée en matière de Lyon et Rennes a de quoi faire rêver, suivez les résultats et le classement
La Ligue Europa 2026 - 2027 est lancée ce mercredi avec neuf affiches, dont Anderlecht - Lyon et Sturm Graz - Rennes, deux clubs français ambitieux qui espèrent réussir leur entrée au classement de cette nouvelle campagne européenne.
La Ligue Europa reprend ses droits ce mercredi 16 septembre 2026, avec le lancement de sa nouvelle phase de ligue, marquée par neuf rencontres disputées à travers le continent. Éliminé aux barrages de la Ligue des champions par Fenerbahçe, l'Olympique Lyonnais rejoint de nouveau la compétition cette année avec des ambitions prudentes, selon les mots de son entraîneur Paulo Fonseca, qui a annoncé faire tourner son effectif pour le premier déplacement des Gones à Anderlecht ce soir. Clinton Mata assure que le groupe est mieux armé que les saisons précédentes et n'exclut pas d'aller loin. Ce rendez-vous marquera le 75e match de l'histoire du club rhodanien dans cette épreuve, où il affiche un bilan solide de 41 victoires, 14 nuls et 13 défaites en 74 rencontres. Après deux campagnes achevées respectivement en quarts et en huitièmes de finale, les Lyonnais espèrent (légitimement) inscrire une nouvelle page positive dès cette entrée en lice.
Le classement de la Ligue Europa sera aussi observé ce soir de ce côté-ci du continent pour un autre club français, régulièrement aligné dans les compétitions européennes : le Stade Rennais débute lui aussi sa campagne en Europa League ce mercredi sur la pelouse du SK Sturm Graz. Fort de dix points pris lors de ses quatre premières journées de Ligue 1, le club breton aborde ce déplacement en Autriche avec confiance, porté par trois victoires consécutives en championnat. Capitaine de l'équipe, Valentin Rongier a insisté en conférence de presse sur l'importance de bien démarrer cette compétition, rappelant l'attente des supporters autour des performances européennes du club, même si l'entraîneur Franck Haise s'est montré prudent pour sa part. Rennes espère en tout cas confirmer sa dynamique et lancer idéalement sa campagne face à un promu habitué aux joutes européennes.
Les résultats de la Ligue Europa ce mercredi soir donneront ainsi le ton pour les semaines à venir, tant pour Lyon que pour Rennes, avant l'entrée en matière de l'Olympique de Marseille à son tour demain jeudi face au Besiktas. A suivre aussi ce soir, le choc entre le Milan AC et le Benfica, l'une de plus grosses affiches de cette première journée.
Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027
La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.
Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027
Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.
Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel
Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.
Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa
- Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)
- OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)
- Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)
- Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)
- OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)
- OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)
- Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)
- OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)
Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League
- Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)
- OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)
- Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)
- Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)
- OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)
- OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)
- Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)
- OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)
Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa
- Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)
- Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)
- Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)
- Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)
- NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)
- Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)
- Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)
- Avant-match : Anderlecht et Lyon lancent leur campagne européenne au Lotto Park
Meneur de cette affiche à domicile, Anderlecht reçoit l'Olympique Lyonnais ce mercredi pour l'entrée en lice des deux clubs dans cette nouvelle phase de ligue de l'UEFA Europa League. Rendez-vous programmé au Lotto Park de Bruxelles, une enceinte de 28063 places dont le taux de remplissage plafonne habituellement à 50%. Les deux équipes optent pour un système en 4-3-3, mais plusieurs absences pèsent sur les compositions : Oliver Antman est touché par une maladie côté belge, tandis que Lyon doit composer sans Ernest Nuamah, blessé à la cuisse, et Julien Duranville, gêné musculairement. Ricardo De Burgos Bengoetxea dirigera les débats, sous les caméras de CANAL+ FOOT.
- Avant-match : Sturm Graz - Rennes, un choc tactique en ouverture de Ligue Europa
Coup d'envoi imminent au Stadion Graz-Liebenau. Franck Haise aligne un 4-1-4-1 ambitieux face au 4-4-2 autrichien de F. Ingolitsch, un duel de systèmes qui promet d'orienter les débats tactiques. Les compositions officielles confirment plusieurs présences malgré des soucis physiques recensés dans l'effectif rennais, tandis que Valentin Rongier et Arnaud Nordin manquent à l'appel côté breton. L'enceinte de 17425 places, remplie en moyenne à 60%, doit accueillir cette première journée arbitrée par Manfredas Lukjančukas. Un contexte propice à observer comment Rennes gère l'inconnue autrichienne dès son entrée dans la compétition européenne.
- Ligue Europa : l'OL entame sa revanche sur la scène européenne à Bruxelles
Repêché après son élimination en barrages de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais retrouve la Ligue Europa avec pour sa part l'espoir de mieux faire que la saison passée. Les Lyonnais, pourtant premiers de la phase de ligue en 2024-25, avaient été sortis dès les huitièmes de finale par le Celta Vigo. Anderlecht, sixième du dernier championnat belge, à de quoi surprendre des Gones quatrièmes en championnat avec deux victoires et deux nuls. Le match est diffusé sur Canal+ Foot à partir de 21h.