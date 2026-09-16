Ligue Europa 2026 : l'entrée en matière de Lyon et Rennes a de quoi faire rêver, suivez les résultats et le classement

La Ligue Europa 2026 - 2027 est lancée ce mercredi avec neuf affiches, dont Anderlecht - Lyon et Sturm Graz - Rennes, deux clubs français ambitieux qui espèrent réussir leur entrée au classement de cette nouvelle campagne européenne.

La Ligue Europa reprend ses droits ce mercredi 16 septembre 2026, avec le lancement de sa nouvelle phase de ligue, marquée par neuf rencontres disputées à travers le continent. Éliminé aux barrages de la Ligue des champions par Fenerbahçe, l'Olympique Lyonnais rejoint de nouveau la compétition cette année avec des ambitions prudentes, selon les mots de son entraîneur Paulo Fonseca, qui a annoncé faire tourner son effectif pour le premier déplacement des Gones à Anderlecht ce soir. Clinton Mata assure que le groupe est mieux armé que les saisons précédentes et n'exclut pas d'aller loin. Ce rendez-vous marquera le 75e match de l'histoire du club rhodanien dans cette épreuve, où il affiche un bilan solide de 41 victoires, 14 nuls et 13 défaites en 74 rencontres. Après deux campagnes achevées respectivement en quarts et en huitièmes de finale, les Lyonnais espèrent (légitimement) inscrire une nouvelle page positive dès cette entrée en lice.

Le classement de la Ligue Europa sera aussi observé ce soir de ce côté-ci du continent pour un autre club français, régulièrement aligné dans les compétitions européennes : le Stade Rennais débute lui aussi sa campagne en Europa League ce mercredi sur la pelouse du SK Sturm Graz. Fort de dix points pris lors de ses quatre premières journées de Ligue 1, le club breton aborde ce déplacement en Autriche avec confiance, porté par trois victoires consécutives en championnat. Capitaine de l'équipe, Valentin Rongier a insisté en conférence de presse sur l'importance de bien démarrer cette compétition, rappelant l'attente des supporters autour des performances européennes du club, même si l'entraîneur Franck Haise s'est montré prudent pour sa part. Rennes espère en tout cas confirmer sa dynamique et lancer idéalement sa campagne face à un promu habitué aux joutes européennes.

Les résultats de la Ligue Europa ce mercredi soir donneront ainsi le ton pour les semaines à venir, tant pour Lyon que pour Rennes, avant l'entrée en matière de l'Olympique de Marseille à son tour demain jeudi face au Besiktas. A suivre aussi ce soir, le choc entre le Milan AC et le Benfica, l'une de plus grosses affiches de cette première journée.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

Anderlecht-OL: mercredi 16 septembre (21 heures)

OL-Crystal Palace: jeudi 15 octobre (18h45)

Hoffenheim-OL: jeudi 22 octobre (21 heures)

Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)

OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)

OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)

Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)

OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

Besiktas-OM: jeudi 17 septembre (21 heures)

OM-Olympiakos: jeudi 15 octobre (21 heures)

Sturm Graz-OM: jeudi 22 octobre (18h45)

Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)

OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)

OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)

Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)

OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

Sturm Graz-Rennes: mercredi 16 septembre (21 heures)

Rennes-OFI Crete: jeudi 15 octobre (21 heures)

Juventus-Rennes: jeudi 22 octobre (18h45)

Rennes-Olympiakos: jeudi 5 novembre (21 heures)

NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)

Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)

Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)

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