Ligue Europa : Bayer Leverkusen - Marseille, Lyon et le classement en direct

Nouvelle journée de Ligue Europa avec plusieurs chocs au programme.

Suite de la Ligue Europa cette semaine. Mercredi, Rennes a joué son match face à l'Olympiakos et a concédé le match nul 0-0, laissant les Bretons dans une position délicate au classement. Mais que dire de l'Olympique de Marseille, toujours englué en bas du classement avec zéro point en trois matchs. Sur la pelouse du Bayer Leverkusen, les Olympiens qui n'ont pas abandonné l'idée d'une qualification selon les mots de Bruno Genesio vont devoir impérativement prendre des points face à leur adversaire certainement le plus difficile. Pour le dernier club français, Lyon, dans la tourmente après le départ de leur entraîneur, il faut relancer la machine sur la pelouse de la Real Sociedad.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)

OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)

OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)

Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)

OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)

OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)

OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)

Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)

OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)

Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)

Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)

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