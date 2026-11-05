Ligue Europa : le classement complet après Bayer Leverkusen - Marseille et tous les résultats

Découvrez tous les résultats de la journée de la Ligue Europa et le classement complet.

Le résultat de cette 4e journée de Ligue Europa a souri à l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé 1-0 face au Bayer Leverkusen ce jeudi 5 novembre 2026 à la BayArena. Dès la 6e minute, Miguel Gutiérrez a été averti d'un carton jaune côté allemand, avant qu'Igor Paixão ne soit à son tour sanctionné à la 38e minute pour les Marseillais. Les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge, Marseille ayant eu la plus belle occasion de cette première période sans parvenir à la concrétiser, tandis que Leverkusen dominait la possession sans se montrer dangereux. Ulisses Garcia a ensuite écopé d'un carton jaune à la 54e minute. C'est finalement Amine Gouiri qui a fait la différence à la 77e minute, en inscrivant l'unique but de la rencontre pour l'Olympique de Marseille, alors que Leverkusen n'était jamais parvenu à trouver la faille malgré une large possession de balle. Tanguy Nnadi a complété la série de cartons jaunes de la rencontre à la 90e minute.

Toujours dans le cadre de cette 4e journée de Ligue Europa, la Real Sociedad et Lyon se sont quittés sur un match nul 1-1 ce même jeudi à l'Estadio Municipal de Anoeta. Les Basques avaient ouvert le score par Orri Óskarsson, bien servi par Ander Barrenetxea, dès la 28e minute, avant que Corentin Tolisso n'égalise pour les Lyonnais à la 54e minute. La seconde période a ensuite été émaillée de plusieurs avertissements, avec les cartons jaunes de Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea, Julien Duranville et David Greif.

Le classement de la Ligue Europa place le Bayer Leverkusen à la 7e position avec 9 points, tandis que Marseille occupe la 31e place avec 3 points. Du côté de l'autre match, la Real Sociedad pointe à la 19e place avec 5 points, pendant que Lyon se classe 13e avec 7 points.

Le calendrier complet de l'Europa League 2026 - 2027

La Ligue Europa a été programmée du 16 septembre 2026 au 26 mai 2027, date de la finale au Deutsche Bank Park de Francfort, en Allemagne. Découvrez toutes les affiches de l'Europa League 2026 - 2027 dans notre calendrier. Cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour afficher toutes ses rencontres.

Tous les résultats de la Ligue Europa 2026 - 2027

Suivez les résultats de l'Europa League ci-dessous tout au long de la compétition et dès le coup de sifflet final de chaque rencontre. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les résultats d'une équipe.

Le classement de l'Europa Ligue mis à jour en temps réel

Le classement de la Ligue Europa ci-dessous est mis à jour après chaque match, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Découvrez le classement à jour à l'issue de chaque journée.

Les adversaire et le calendrier de Lyon en Ligue Europa

Real Sociedad-OL: jeudi 5 novembre (18h45)

OL-Lillestrøm: jeudi 26 novembre (21 heures)

OL-Union Saint-Gilloise: jeudi 10 décembre (21 heures)

Jagiellonia-OL: jeudi 21 janvier (18h45)

OL-Bayer Leverkusen: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de l'OM en Europa League

Bayer Leverkusen-OM: jeudi 5 novembre (21 heures)

OM-Levski Sofia: jeudi 26 novembre (18h45)

OM-Celta Vigo: jeudi 10 décembre (18h45)

Celtic-OM: jeudi 21 janvier (21 heures)

OM-Anderlecht: jeudi 28 janvier (21 heures)

Les adversaire et le calendrier de Rennes en Ligue Europa

NEC Nimègue-Rennes: jeudi 26 novembre (21 heures)

Rennes-Dinamo Zagreb: jeudi 10 décembre (18h45)

Rennes-Omonia Nicosie: jeudi 21 janvier (21 heures)

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