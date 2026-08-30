DIRECT. Real Madrid - Malaga : suivez le score et le match

A l'occasion de la 3e journée de Liga, le Real Madrid accueille Malaga. Une victoire et les hommes de Mourinho pourraient prendre la première place du championnat.

En direct

17:10 - Bellingham feraille dans l'entrejeu (8') Face à deux joueurs andalous, Bellingham fait parler sa puissance pour conserver difficilement la balle. Il gratte la faute, à 35 mètres plein axe de sa cage.

17:09 - Suivez le match en direct Suivez Real Madrid - Malaga, match de la 3e journée de la Liga.

17:07 - Des espaces dans la défense andalouse (4') Côté droit, le décalage est fait et Alexander-Arnold déboule pour lâcher un centre piqué. Plein axe, à l'entrée des 5,50 mètres, Valverde s'élance et manque de peu sa tête franche. L'équipe de Mourinho se montre insistante en ce début de Real Madrid - Malaga !

17:06 - Le Real conserve (3') Depuis sa propre moitié de terrain, la Casa Blanca conserve tranquillement, à l'image de cette passe relâchée de Courtois pour Rudiger.

17:04 - La première frappe ! (1') Même pas une minute de jeu et déjà le premier coup de fusil dans ce Real Madrid - Malaga ! A 25 mètres légèrement sur la droite, Alexander Arnold prend de l'élan et lâche un extérieur du pied enroulé qui passe un peu au dessus de la cage d'Herrero.

17:04 - C'est parti ! Le coup d'envoi de ce Real Madrid - Malaga vient d'être donné, c'est parti !

16:58 - L'entrée des joueurs sur la pelouse ! Les deux formations font leur entrée sur la sublime pelouse du stade Santiago Bernabeu. Coup d'envoi de Real Madrid - Malaga à suivre dans quelques instants !

16:45 - L'arbitre de la rencontre Real Madrid - Malaga sera arbitrée par l'Espagnol Juan Martinez Munuera avec Daniel Trujillo à la VAR.

16:40 - Malaga, proie historiquement privilégiée du Real Depuis 1983, Malaga n'a remporté qu'un seul match face au Real Madrid. En 2012, les Andalous avaient signé l'exploit de s'imposer 3-2 à domicile, seul succès sur les 43 dernières confrontations face au club de la capitale.

16:32 - Mbappé sur sa lancée Grâce à son triplé face à la Real Socidedad, le Tricolore est déjà co-meilleur buteur de la Liga avec Raphinha, Fermin et Zabiri. Mbappé est cependant toujours à la recherche de sa première passe décisive de la saison.

16:24 - Juan Funes : « Si on y va pour faire match nul, ils vont nous en mettre huit » En conférence de presse avant ce Real Madrid - Malaga, le coach espagnol a livré son analyse sur la Casa Blanca et cette affiche de prestige pour sa formation : « Si on y va avec l’idée de faire match nul, ils vont probablement nous mettre huit buts. Ça va être la première fois en première division pour beaucoup de joueurs de l’effectif de jouer au Santiago Bernabéu. Loin de nous effrayer, on doit vivre ça avec l’enthousiasme qu’une telle situation mérite. Ce défi doit nous stimuler plus que nous nous effrayer. Bien sûr, on connaît le potentiel de l’adversaire, mais pour nous, ça peut être un moment unique ».

16:24 - Une entame difficile pour Malaga La forme de Malaga en ce début de saison tranche avec celle du Real Madrid. La formation de Juan Funes, 16e de Liga, a démarré sa saison avec une défaite à l'Atlético Madrid (2-0) avant de partager les points à domicile face à La Corogne (1-1).

16:16 - La composition de Malaga ! Côté andalous, Juan Funes aligne un 4-4-2 avec le duo offensif Chupe / Dotor. Rodriguez et Merino animeront l'entrejeu, devant la charnière centrale Galilea - Recio. #RealMadridMálaga pic.twitter.com/O8TpmGWYlc — Málaga CF (@MalagaCF) August 30, 2026

16:08 - La composition du Real Madrid ! Pour ce Real Madrid - Malaga, José Mourinho titularise le champion du monde Cucurella à la place de Carreras. Mbappé est aligné en pointe aux côtés de Vinicius et Diaz. Bellingham est présent en 10. Nuestro XI inicial!

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16:00 - Real Madrid - Malaga, c'est dans 1h00 ! Le coup d'envoi de ce Real Madrid - Malaga sera donné d'ici une heure au stade Santiago Bernabeu. Les compositions d'équipes sont attendues d'ici quelques minutes.

15:00 - Pas de casse-tête pour Mourinho, le groupe retenu Pour ce Real Madrid - Malaga, José Mourinho n'a pas fait dans la dentelle puisqu'il a tout simplement reconduit le même groupe à l'identique par rapport à la rencontre face à la Real Sociedad, exceptée la présence de Javi Navarro en 3e gardien. Nuestros convocados!

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14:00 - Un rythme d'enfer pour la Casa Blanca Face à Malaga, le Real Madrid s'apprête à jouer son 3e match en une semaine, la faute à une première journée décalée au 26 août dernier. Cette rentrée, intense, a été pourtant bien négociée par le Real Madrid qui a signé deux victoires, face à l'Espanyol (1-2) puis contre la Real Sociedad (4-1). Les hommes de José Mourinho visent la passe de trois pour prendre la tête de la Liga.

13:00 - Sur quelle chaîne suivre Real Madrid - Malaga ? Real Madrid - Malaga est une affiche à retrouver sur DAZN et Disney+, co-diffuseurs de la Liga pour cette saison 2026-2027.