Real Madrid - Malaga : un casse-tête très vite résolu par Mourinho, Mbappé sur sa lancée... heure et chaîne TV
A l'occasion de la 3e journée de Liga, le Real Madrid accueille Malaga ce dimanche à 17h00 au Bernabeu. Les hommes de Mourinho ont l'occasion de signer une troisième victoire consécutive.
14:00 - Un rythme d'enfer pour la Casa Blanca
Face à Malaga, le Real Madrid s'apprête à jouer son 3e match en une semaine, la faute à une première journée décalée au 26 août dernier. Cette rentrée, intense, a été pourtant bien négociée par le Real Madrid qui a signé deux victoires, face à l'Espanyol (1-2) puis contre la Real Sociedad (4-1). Les hommes de José Mourinho visent la passe de trois pour prendre la tête de la Liga.
13:00 - Sur quelle chaîne suivre Real Madrid - Malaga ?
Real Madrid - Malaga est une affiche à retrouver sur DAZN et Disney+, co-diffuseurs de la Liga pour cette saison 2026-2027.
L'affiche de la 3e journée de Liga, Real Madrid - Malaga, a été programmée ce dimanche à 17h00 au stade Santiago Bernabeu de Madrid. Real Madrid - Malaga est à retrouver sur DAZN et Disney+.