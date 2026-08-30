DIRECT. Monaco - OM : Brunner humilie Marseille... suivez le score et le match

Monaco - OM, c'est parti ! Au stade Louis II, ce dimanche 30 août, les Monégasques ont pris les devants grâce à un doublé de Brunner (2-0). L'ASM, pour l'heure, prend la tête de la Ligue 1.

En direct

22:34 - Maupay ne trouve pas le cadre (90e) Servi en retrait par Harit, l'attaquant de l'OM a mis trop de force dans sa frappe.

22:31 - Nazinho écope d'un avertissement (89e) Le latéral gauche de Monaco a été pris par la vitesse d'Abdallah. C'était à la limite de la surface de réparation.

22:30 - Monaco réalise un changement (85e) Idumbo regagne le banc des remplaçants. Detourbet entre en jeu pour les dernières minutes.

22:27 - L'OM perd un troisième joueur sur blessure (84e) Angel Gomes boîte. Il cède sa place. Moumbagna entre en jeu pour l'OM.

22:26 - Monaco réalise trois changements (82e) Golovin, Coulibaly, Brunner quittent la pelouse. Abline, Soubeir, Biereth entrent en jeu.

22:19 - Vanderson sauve Monaco (81e) Trouvé au second poteau, Gouiri a réalisé un enchaînement rapide. Il a été contré, dans sa tentative, par le latéral de Monaco.

22:19 - L'OM réalise un changement (73e) Touché à un genou, Nnadi quitte le terrain. Mapuay entre en jeu pour le dernier quart d'heure.

22:14 - De Lange réalise un bel arrêt (73e) Le gardien de but de l'OM repousse une belle demi-volée d'Idumbo. Monaco n'arrive pas à mettre le troisième but.

22:11 - Aguerd sort un ballon chaud (69e) Le défenseur central de l'OM a dégagé un centre dangereux de Nazinho. Monaco pousse pour aller chercher le troisième !

22:10 - Monaco est en maîtrise (65e) Le deuxième but de Brunner a fait mal à l'OM. L'ASM enchaîne les longues séquences de possession.

22:04 - La poisse touche l'OM (62e) Entré à la pause, Nnadi s'est blessé au niveau d'un genou. Maupay part à l'échauffement.

22:02 - L'OM réalise un changement (59e) Kondogbia quitte la pelouse. Aguerd entre en jeu pour cette dernière demi-heure.

22:02 - Un coup dur en plus pour l'OM (57e) Kondogbia reste au sol. Le défenseur central de l'OM est touché physiquement. Il demande le changement.

21:58 - BUUUUUUUUUUT POUR MONACO ! (54e) Lancé dans la profondeur, Brunner mystifie Kondogbia et Egan-Riley et ajuste le gardien de l'OM avec un superbe plat du pied. C'est un but de grande classe et un doublé pour l'attaquant de l'AS Monaco. LA PUISSANCE ????



???????? Brunner dépose la défense et double la mise pour les Monégasques#ASMOM pic.twitter.com/XbOtXHlOwQ — L1+ (@ligue1plus) August 30, 2026

21:56 - Weah fait passer un énorme frisson dans la défense de Monaco (53e) Dans un angle très fermé, le capitaine de l'OM a pris chance. Le ballon a terminé sa course dans le petit filet.

21:53 - Kondogbia réalise une magnifique intervention (50e) Le défenseur de l'OM, dans une situation d'un contre deux, a réussi à dégager le ballon en corner. Golovin recherchait Brunner. Il commence à y avoir des espaces dans ce Monaco - OM.

21:52 - Le coaching de Genesio a failli être payant ! (48e) Après un déboulé d'Emerson, Abdallah, à cinq mètres du but, a mis sa reprise dans les gants du portier de Monaco. L'OM est métamorphosé.

21:51 - Sane réalise une belle intervention (47e) Le défenseur central de Monaco a repoussé un bon centre de Weah. L'OM repart fort, avec beaucoup de rythme.

21:50 - C'est reparti ! (46e) Monaco lance cette seconde période. L'ASM est à 45 minutes de prendre la tête de la Ligue 1.

21:49 - Les joueurs reviennent sur la pelouse ! Pour l'OM, Nnadi et Abadallah entrent en jeu. Timber et Abdelli quittent la pelouse.

21:35 - Brunner exprime sa joie L'attaquant de Monaco s'est arrêté au micro de Ligue 1 + : "Je suis très heureux d’avoir marqué, mais il reste encore une période. Il faut tout donner pour repartir avec la victoire. On a une bonne énergie, et il faut conserver cette intensité."

21:34 - La réaction d'Amine Harit au micro de Ligue 1 + Le milieu offensif de l'OM avait encore espoir de renverser le cours de cette partie : "C’est un match compliqué, ce n’est jamais facile de jouer à Monaco. On a manqué d’attention sur le marquage lors du but. Pour moi, il y a la place pour marquer et aller chercher la victoire."

21:30 - Monaco mène à la pause face à l'OM ! (1-0) C'est la pause, ici, au stade Louis II ! Au terme du premier quart d'heure, Brunner, d'un coup de tête inspiré, a donné l'avantage à Monaco (1-0, 13e). Pour l'heure, l'ASM prend la tête de la Ligue 1. Premier but en @Ligue1 pour ???????????????????? ???????????????????????????? ????#ASMOM pic.twitter.com/scMtGCdMuj — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 30, 2026

21:28 - Le temps additionnel est connu (45e) Il y aura deux minutes de plus dans cette première période.