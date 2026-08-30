Monaco - OM : Genesio réalise un terrible aveu... chaîne, horaire, compos

MONACO - OM. En clôture de la 2e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se rend, ce dimanche 30 août, au stade Louis II pour défier l'AS Monaco. Les Olympiens de Bruno Genesio sont dans une zone de turbulence en raison de problèmes économiques.

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17:00 - La recrue phare de Monaco est de retour pour cette réception de l'OM Arrivé de Nantes, le buteur Matthis Abline, touché au pied lors de la première journée de Ligue 1, est rétabli pour ce Monaco - OM.

16:30 - L'OM est privé de deux cadres pour ce déplacement à Monaco En instance de départ vers Rome, Leonardo Balerdi a été épargné de ce Monaco - OM. Touché à une cuisse, Igor Paixao, très performant face à Strasbourg, n'a pas été retenu dans le groupe par l'entraîneur de l'OM. Le Brésilien pourrait lui aussi quitter la Canebière avant la fin du mercato.

16:00 - Malgré les rumeurs, l'OM a bien entamé la Ligue 1 ! En ouverture de championnat, l'OM a fait qu'une bouchée de Strasbourg (4-0). Les Olympiens avaient même pris la tête à la différence de buts.

15:30 - Genesio est-il sur le départ de l'OM ? Il répond ! "Quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d'avoir les meilleurs joueurs possibles pour conduire un projet ambitieux. Lorsque vous venez entraîner l'OM, vous venez pour de l'ambition, pour vivre des émotions. (...) Forcément, si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet est plus difficile à conduire. Mais lorsque vous êtes entraîneur, vous êtes aussi responsable. Vous êtes responsable de vos choix, de vos compositions d'équipe, mais aussi des gens avec qui vous travaillez. Vous avez vis-à-vis d'eux un devoir d'honnêteté. Lorsqu'on s'engage, même si tout ne se passe pas comme on l'espérait au début, on doit respecter les gens avec qui on travaille, que ce soit le staff, les joueurs, le président, le directeur sportif ou tous ceux qui travaillent autour de nous. Aujourd'hui, je suis là pour préparer le match de Monaco à 100 %. On fera un point après le mercato sur les forces de l'équipe et sur ce qu'on peut faire avec l'effectif qui sera défini après le 1er septembre. Il sera alors temps de faire un point plus précis sur les objectifs qu'on pourra avoir ici à l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas d'actualité concernant une éventuelle démission."

15:03 - Genesio montre des signes de lassitude sur la situation de l'OM Contraint par l'UEFA et la DNCG de dégraisser sa masse salariale, l'OM est dans une passe difficile et pourrait perdre plusieurs cadres dans cette fin de mercato (Balerdi, Paixao, Gouiri, Timber...). Face à la presse, Bruno Genesio a commenté le quotidien marseillais : "Pas tout à fait (s'il imaginait une situation aussi difficile au moment de sa signature, NDLR). C'est vrai que Greg (Lorenzi, directeur sportif) et le président l'ont rappelé. On est dans une situation très périlleuse et très difficile parce qu'on doit à la fois équilibrer une situation financière, respecter des engagements vis-à-vis des instances européennes et françaises, mais aussi bâtir une équipe compétitive. Remplir les deux conditions, ce n'est pas facile, loin de là. Pour répondre de manière franche, oui, je savais qu'il y avait des difficultés. À ce point-là, je n'imaginais pas qu'au 29 août, on en soit à avoir zéro recrue et à devoir vendre un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. Mais c'est comme ça. Dans le football, on doit s'adapter à beaucoup de choses, sur le terrain comme en dehors."

15:02 - Où voir Monaco - OM ? Cette saison, toutes les matchs du championnat de France sont à suivre sur Ligue 1+. Ce sera donc encore le cas pour ce Monaco - OM !

15:01 - Quand sera donné le coup d'envoi de Monaco - OM ? Cette affiche entre Monaco et l'OM débutera à 20h45. Malheureusement, les supporters olympiens ont été interdits de déplacement dans la principauté.